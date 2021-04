Tras la imposición de Verónica Camino en Morena, Ismael Peraza Valdez será candidato de FxM

ABANDONA LAS FILAS DE MORENA Y PASA A FUERZA POR MÉXICO PARA CONTENDER POR LA ALCALDÍA DE MÉRIDA

MÉRIDA.– Ante la imposición consumada este día en Morena para la alcaldía de Mérida, el precandidato Ismael Peraza Valdez, quien salió en primer lugar en las encuestas, anunció que continuará con su aspiración de gobernar en Mérida, pero ahora con el partido Fuerza por México.

“Echaniz”, como lo conocen popularmente, se registrará hoy a las 8 de la noche como candidato a la presidencia municipal por el partido de reciente creación.

Como informamos, el fin de semana pasado más de mil 200 militantes fundadores de Morena, incluyendo 40 que eran candidatos, renunciaron al partido del presidente López Obrador tras denunciar imposiciones, y se sumaron a las filas de Fuerza por México.

Este miércoles, como informamos en nota previa, se consumaron las imposiciones en Morena. En el caso de Mérida, por dedazo se designó por la alcaldía a la senadora Verónica Camino Farjat, quien ampliamente repudiada entre los militantes de Morena y la ciudadanía en general.

En Kanasín se impuso al ex priista Carlos Moreno, quien es recordado como uno de los peores alcaldes de Kanasín, además de que está acusado por violencia de género.

Sobre su decisión ante las imposiciones, Peraza Valdez publicó lo siguiente en sus redes sociales:

“Debido al proceso antidemocrático a todas luces que se padeció en Morena muchos liderazgos con trabajo real y compromiso con sus municipios han quedado indebidamente excluidos para poder participar en las próximas elecciones.

“Es una verdadera vergüenza política lo que se está viviendo y de mi parte no lo apruebo ni lo valido.

“Lo dije desde un principio hace meses: el proyecto es por MÉRIDA y su gente y ese gran proyecto no se vende ni se negocia.

“Hemos escuchado la opinión de muchos amigos y colaboradores y solo habían dos caminos, uno agachar la cabeza y retirarse del campo de batalla y otro ponerle el pecho a las balas.

“He optado por enfrentar democráticamente a estos grupos de poder que tristemente controlan la vida de los partidos en Yucatán y que en el colmo de la incongruencia hoy también controlan ya a Morena.

“No soy de los que negocian para su beneficio como muchos lo hacen, no soy de los traicionan o venden sus convicciones e ideales, desde joven me han acusado de rebelde y les doy la razón. Hoy más que nunca me rebelo a los interes de la partidocracia y de los grupos de poder, hoy más que nunca me pronuncio con un no rotundo a estas tan dañinas prácticas políticas antidemocraticas….. pongo el pecho a las balas y me declaro listo para presentarme ante el electorado meridano como una opción diferente surgida y arraigada en las bases populares de nuestra ciudad, me pongo en la boleta para que el pueblo tenga una opción diferente a los mismos de siempre que controlan prácticamente todo, pero que en nada sirven a los intereses colectivos de los meridanos.

“Voy a la boleta y me inscribo para presidente municipal de Mérida para que el pueblo decida qué es lo que desea y pueda tener la opción diferenciada que tanta falta nos hace desde hace muchos años.

“No nos retiraremos en cobardía política por lo contrario Daremos la batalla y que sea el pueblo el que decida cuál es el proyecto que desean para esta gran ciudad.

“A echarles los kilos de frente al ciudadano con dignidad y con valores! Con congruencia y con proyecto! Vamos MERIDA que al menos en mi equipo el ideal de cambio y de transformación está intacto y nuestro espíritu de lucha y nuestros ideales intactos.

“Nos vemos el 6 de junio…que el pueblo decida.

“Muchas gracias y ánimo que la sociedad, el pueblo tiene la última palabra.

“PD a las 8 nos vemos en el instituto para comenzar a construir una nueva historia para MERIDA”.