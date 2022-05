Tras negar brote de Covid-19 en escuela privada de Progreso, confirman casos positivos

ESTE DÍA LA PROPIA ESCUELA INFORMÓ A LOS PAPÁS QUE SÍ HAY ALUMNOS INFECTADOS EN EL SEXTO GRADO / TOMARÁN CLASES EN LÍNEA PARA TRATAR DE EVITAR MÁS CONTAGIOS

PROGRESO.– A dos días de que padres de familia denunciaron la presencia de un brote de Coronavirus Covid-19 en la Primaria Progreso, lo cual fue negado por la directora de la escuela, la propia institución informó este miércoles 11 de mayo de la suspensión de clases presenciales para los alumnos del sexto grado por la presencia de alumnos infectados.

La medida fue informada este día a los padres de familia de los diferentes grados de la institución, señalando que hasta ahora se tienen confirmados dos casos positivos de Covid-19 en sexto de primaria, por lo que, temiendo que haya más alumnos contagiados, los estudiantes de ese nivel tomarán clases en línea a partir de este jueves 12 de mayo y no asistirán a la escuela durante una semana, por lo que deberán regresar a clases presenciales hasta el 19 de mayo próximo con el fin de evitar más contagios.

A su regreso a clases, todos los alumnos deberán presentar su prueba Covid negativa para poder asistir de forma presencial.

EN CONTEXTO: REPORTAN BROTE DE COVID EN ESCUELA PRIVADA DE PROGRESO

MÁS ALUMNOS INFECTADOS…

De acuerdo con los reportes de los propios padres de familia y médicos privados que nos confirmaron otros casos, el número de alumnos infectados es mayor, pero la escuela únicamente informó que solo hay dos casos confirmados «con documentación médica».

Esto se debe, según explicaron, a que otros estudiantes no se han realizado la prueba, a pesar de presentan todos los síntomas del virus.

Incluso, según los papás, la propia directora de la Primaria Progreso, Alejandra Burgos, se comunicó con varios tutores para preguntarles por el caso de los alumnos faltistas y fue ahí donde le confirmaron que están enfermos, pero que no se han realizado la prueba, y presentan síntomas como tos, fiebre, dolor de garganta, dolor de cuerpo y cabeza.

PRETENDIERON OCULTAR EL BROTE…

Médicos de éste puerto, también se comunicaron a ProgresoHoy.com para confirmar que sí hay un brote de covid en esa institución, pues ya atendieron varios casos de alumnos enfermos de primaria y secundaria y con todos los síntomas del virus, pero por extrañas razones, los directivos no se lo habían informado a los padres de familia con el fin de ponerlos en cuarentena o por lo menos retirarlos a sus casas para evitar más contagios.

Los doctores que nos pidieron no publicar sus nombres, nos informaron que todos los casos que han atendido son leves, pues los menores presentan síntomas mínimos.

Si bien la medida se ha aplicado al sexto grado de primaria, no se han tomado acciones entre los alumnos de secundaria, donde también se reportaron casos, según señalaron los denunciantes.

Los papás dijeron que aunque ésta pandemia terminará afectando a todos o a la gran mayoría de la población mundial, la institución debió tomar medidas inmediatas y no actuar de forma negligente permitiendo que los menores, que aún no están vacunados, sigan asistiendo a la institución, pues así como hay casos leves, podrían registrarse casos graves.

Otros tutores que se enteraron de los contagios de Covid-19 en este colegio a través de nuestras publicaciones, agradecieron a ProgresoHoy.com por haber publicado los hechos que la escuela particular no reportó a tiempo y que incluso negó. (ProgresoHoy.com)