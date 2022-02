Trasladan a Quintana Roo a cuatro detenidos con drogas en Mérida

LOS 4 DETENIDOS EN MÉRIDA TIENEN CUENTAS PENDIENTES EN EL VECINO ESTADO POR ASALTOS COMETIDOS EN CANCÚN

MERIDA.– Policías y fiscales investigadores de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de la Fiscalía General del Estado (FGE), ejecutaron hoy una orden de aprehensión contra tres hombres y una mujer, probables responsables del delito de robo con violencia, cometido en Cancún, Quintana Roo, el pasado lunes 14.

Estas cuatro personas fueron detenidas ese mismo día en Mérida por agentes de la Policía Estatal de Investigación (PEI), por posesión de narcóticos.

Hoy las autoridades locales en colaboración con la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, dieron cumplimiento al mandamiento judicial y pusieron a su disposición a:

José Antonio A. M., Pablo Yeraldo C. A., José Antonio C. C. y Yahaira Monserrat V. H., todos originarios de la Ciudad de México.