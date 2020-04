Tres muertes en un día y 35 nuevos contagios por Coronavirus en Yucatán

MÉRIDA.– En cumplimiento con la instrucción del Gobernador Mauricio Vila Dosal, de continuar con la revisión y depuración de las listas de beneficiarios del programa de Seguro de Desempleo, a fin de dar de baja de manera inmediata a las personas que dolosamente falsearon su información para recibir apoyos, dos integrantes del comité ciudadano encargado de las selecciones señalaron que ha sido muy importante la participación ciudadana, pues ha ayudado a transparentar y perfeccionar el arduo trabajo realizado.

José Antonio Silveira Bolio, presidente en Yucatán del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) y Enrique Salazar Durán, presidente local del Colegio de Contadores Públicos de Yucatán, ambos integrantes del comité ciudadano, señalaron que el programa de apoyos ha sido muy bien visto por la sociedad, pues es algo que se ha hecho en casi todos los países del mundo y eso habla bien de nuestro estado.

“El hecho de que el Gobierno del Estado lo haya aplicado, en mi opinión y en la de los integrantes de los grupos en los que participo, es visto como una muy buena estrategia, como parte de un plan completo para mitigar los efectos de la crisis económica”, señaló Silveira Bolio.

Como se sabe, el Gobierno estatal implementó un programa de Seguro de Desempleo para otorgar 5,000 pesos durante un bimestre a las miles de personas que se quedaron sin empleo o no pueden trabajar por su cuenta debido a la contingencia sanitaria que obliga a quedarse en las casas y al cierre de comercios y negocios debido a la pandemia del Coronavirus, altamente contagiosa y de alta mortalidad para ciertos grupos vulnerables.

Ambos dirigentes coinciden en que el ejercicio inédito de transparentar los nombres de beneficiarios ha rendido frutos, pues están siendo dados de baja parientes de políticos y empresarios que falsearon información. Esto se logró gracias a la colaboración entre sociedad y gobierno.

Para el presidente del IMEF, la selección de los beneficiarios es la parte más tequiosa, pues todos los del Comité y el Gobierno tenían que poner mucha atención. El Gobierno estatal, con su equipo de trabajo, armó la estrategia, la dinámica y la mecánica para determinar quiénes iban a recibir el seguro de desempleo para luego invitar a un grupo ciudadanos, integrantes de organizaciones civiles, de universidades, de institutos profesionales para complementar la vigilancia de esos mecanismos y hacer las mejores selecciones. Fue algo adecuado.

“Durante el proceso se fue filtrando el listado de solicitudes, lo que fue muy difícil, ya que se buscaba que el dinero no fuera a caer en manos de quien no lo necesite”, explicó.

“Vimos cómo se intentó de mil maneras que no se dieran casos. Y nosotros por nuestra parte dimos otras observaciones que se incluyeron en esas selecciones”, agregó

Silveira Bolio resaltó que el mismo hecho de que se hayan publicado los nombres, lo cual estaba contemplado desde el principio, fue magnífico y es un ejemplo más de la transparencia en esta labor.

“Primero, porque sabemos que no se puede ser perfecto cuando se hace este tipo de cosas en un tiempo récord y breve, pero sí queríamos que fuera, si no perfecto, casi perfecto. Creo que el porcentaje de personas que lamentablemente intentaron aprovechar o tomar un recurso que no les debería corresponder, porque es gente que tiene recursos, fue bajo. Desgraciadamente, hay gente de esa naturaleza y tratamos de evitarlo todos, pero se colaron algunos, lo bueno es que se publicó la lista, como ya estaba programado”, indicó.

“Las denuncias ciudadanas son bienvenidas y yo veo muy bien que la gente denuncie cuando ve que hay alguien que está recibiendo un recurso que no cumple con las características que se debían tener, que era gente sin empleo, gente cuyo oficio no lo puede ejercer, gente que se quedó sin poder tener ingresos y que lo necesita”, abundó.

“El Gobierno siguió revisando las denuncias públicas, siguió filtrando y siguió bajando de las listas a personas que no tendrían que estar allá. No fue perfecto, pero fue bastante bien hecho. Sabemos que quedó fuera un alto número de personas por el límite que tiene el programa en cuanto a recursos, pero ahora podrán recibirlo algunas personas más”.

Por su parte, Enrique Salazar Durán, presidente del Colegio de Contadores Públicos de Yucatán, dijo que hay que entender el fondo del programa del Seguro de Desempleo, pues lo que se busca es apoyar a sectores muy vulnerables, como el del desempleado o del que tiene un trabajo independiente que se la ha caído por la situación económica.

“Todo parte de un principio de buena voluntad del solicitante, aunque hay una petición desde el formato de declarar bajo protesta que los datos son verídicos. Entonces, en función de esos datos solicitados y recibidos de buena voluntad se genera una lista”, indicó.

“Llama mucho la atención que fueron más de 67 mil las solicitudes y la capacidad era solamente para alrededor de 45 mil, entonces hay que trabajar por estas personas que no pudieron acceder. Pero también y sin lugar a dudas hay que condenar a quien solicitó sin necesitar o falseando información”, aseveró Salazar Durán.

“Este trabajo hecho por el Gobierno estatal, sin lugar a dudas debiera replicarse en otros estados pues hay que atender al sector vulnerable, como es el caso de los desempleados, pero también hay que estar muy pendiente del sector económico. Yo creo que en la medida que se logre el apoyo hacia los generadores de empleo, pues se va a lograr que menos gente esté en el sector vulnerable”, dijo el presidente de los contadores públicos.

Ambos dirigentes se unen al llamado del Gobernador Vila Dosal a la población para coadyuvar aportando información que permita detectar a quienes abusaron de la situación para que esos apoyos se reasignen a las familias yucatecas que más lo necesitan.

Salazar Durán recalca que, sin lugar a dudas, estamos en un momento de solidaridad, ayuda mutua y sinceridad de las cosas para poder identificar quiénes son los más vulnerables, los que requieren un apoyo del estado y de la propia sociedad.

Asimismo, ambos dirigentes indican que también hay que apoyar al sector productivo, que es el generador de empleos.

El presidente de los Ejecutivos de Finanzas, Silveira Bolio, afirmó que de entrada, él siempre ha dicho que desde que comenzó el tema de la crisis y viendo lo que los otros países estaban haciendo, la Federación debería entrar con muchos más recursos, porque es la que tiene la enorme capacidad para apoyar, tanto a personas como empresas.

“Lo voy a decir una y mil veces, que en todos los países del mundo en donde está sucediendo esto, los gobiernos federales son los que aportan los apoyos grandes, pero como nuestro Gobierno Federal no lo ha hecho, o dice que lo está haciendo, pero en realidad no tiene los programas que generan impacto en las personas que se quedan sin empleo ni en las empresas para sostenerse, pues el Gobierno del Estado está intentando hacerlo con el tamaño que tiene, con el presupuesto que tiene”, explicó

“Lo que tenemos que hacer es que luego de que ya se pueda volver a la normalidad, de acuerdo con los lineamientos que marque la Secretaría de Salud, hay que empezar a trabajar un poco más abiertamente, pues queremos que las empresas estén vivas, que no hayan quebrado, que sólo cerraron por el protocolo de salud pero que no cerraron porque ya no tienen un peso, que los empleados están, que les están pagando su sueldo total o parcial”, dijo.

“Lo que queremos es que todo funcione poco a poco y levantar a economía. Las autoridades estatales están actuando con responsabilidad en algo que no habíamos vivido nunca, y por eso hay que implementar estrategias nuevas e innovadoras para salir adelante”, finalizó.