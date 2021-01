Último llamado a cuidarse: estamos cerca del semáforo rojo

EN MENSAJE A TODOS LOS YUCATECOS, EL GOBERNADOR MAURICIO VILA EXHORTÓ UNA VEZ MÁS A EVITAR LA ALTA MOVILIDAD EN EL ESTADO PARA NO AFECTAR LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA / EL AUMENTO DE INGRESOS HOSPITALARIOS NOS PONE CADA VEZ MÁS CERCA DEL SEMÁFOTO ROJO

MÉRIDA.– El Gobernador Mauricio Vila Dosal hizo un llamado a los yucatecos a hacer conciencia y evitar actividades sociales que generan movilidad innecesaria, como reuniones y fiestas, ya que de todos depende que no nos vayamos a semáforo rojo, luego de que en la última semana la Secretaría de Salud del estado (SSY) reportó que se ha registrado un incremento de casi un 40% en el número de ingresos hospitalarios por Coronavirus, el indicador más importante en el monitoreo de la evolución de la pandemia.

En un mensaje difundido a través de sus redes sociales, Vila Dosal señaló que este incremento es producto de la alta movilidad que se presentó durante la Navidad y el Año Nuevo y sus efectos incluso continuarán en los próximos días, a lo que se suma que ya ha sido detectado en 2 estados del país la nueva cepa de Coronavirus, que acelera el ritmo de contagios entre la población.

“Los yucatecos estamos a tiempo de evitar un semáforo rojo que implicaría tener que cerrar los negocios no esenciales y a implementar medidas para restringir la movilidad social innecesaria. Vemos en las noticias que muchos países y muchos estados de la República están en semáforo rojo y con fuertes restricciones de movilidad debido a que ya sus hospitales se encuentran prácticamente llenos y ya no tienen manera de recibir y atender a más enfermos de Coronavirus”, expresó el Gobernador.

Por otra parte, Vila Dosal comentó que, aunque se tienen noticias alentadoras de que la vacuna empezará a aplicarse en enero al personal de salud y durante el resto del año al resto de la población, pidió a la ciudadanía no confundirse, pues esto no significa que en este momento ya no corremos peligro de contagiarnos y terminar hospitalizados.

“Esto solo significa que la vacunación llegará, pero mientras tanto, debemos seguir cuidándonos y no bajar la guardia pues el Coronavirus es altamente contagioso y mortal. Como ustedes saben, el 2020 fue el año más difícil de nuestra historia contemporánea, en medio de la pandemia y frente a 3 tormentas y 2 huracanes, logramos mantenernos de pie, cuidándonos y apoyándonos los unos a los otros y en este 2021 que apenas inicia ya tenemos un nuevo reto que superar”, manifestó el Gobernador.

Vila Dosal pidió a los yucatecos compartir este mensaje con todos sus contactos para que todos colaboren y también solicitó que en casa comenten este llamado y, por supuesto, que todos sigamos cuidándonos usando correctamente el cubrebocas, guardando sana distancia y lavando las manos frecuentemente.

“Ante la adversidad hemos demostrado que cuando trabajamos juntos salimos adelante. Sigamos así, cuidándonos y colaborando, siempre unidos, como uno solo”, finalizó el Gobernador.