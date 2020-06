Umán realiza pruebas de Coronavirus a empleados públicos y locatarios de mercados municipales

Reforzando las medidas de prevención ante el COVID-19, el Ayuntamiento de Umán en coordinación con el Gobierno del Estado, realizaron la aplicación de pruebas para la detección de esta enfermedad al personal de las distintas áreas del Ayuntamiento que están en constante contacto con la ciudadanía.

Así mismo, el alcalde Freddy Ruz Guzmán informó que el día de mañana se les realizará esta prueba a todos los locatarios de los mercados municipales de Umán y del fraccionamiento San Lorenzo con el objetivo de prevenir y detectar posibles casos, e incluso en personas que puedan tener la enfermedad y sean asintomáticas.

Mencionó que desde el inicio de la pandemia su administración ha implementado las medidas necesarias para proteger la salud de todos los umanenses, por ello, se tomó la decisión de cerrar los mercados municipales de Umán y San Lorenzo todos los sábados y domingos a partir de este 27 y 28 de junio.

“La contingencia sanitaria aún no termina, por eso, es necesario que sigan aplicando todas las medidas de higiene y prevención al pie de la letra, y si no tienen la necesidad de salir no lo hagan y manténganse en casa por ustedes y por las personas que más quieren, ya tendremos mucho tiempo después para seguir haciendo lo que más nos gustas. Mientras tanto cuidémonos y guardemos nuestra distancia para evitar un rebote de contagios que ocasione que nos aislemos por mucho tiempo más”, finalizó Ruz Guzmán.