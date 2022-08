Un chispazo ocasionó el incendio en el buque Búfalo, en Progreso

AUTORIDADES LOGRARON CONTROLAR EL FUEGO INICIADO CUANDO TRABAJADORES RETIRABAN PLACAS METÁLICAS / LA NAVE QUE ESTÁ EN PROCESO DE DESMANTELAMIENTO, ESTABA FONDEADA EN YUCALPETÉN

PROGRESO.– El incendio ocurrido ayer en la zona industrial de Yucalpetén, fue a bordo del buque Búfalo, el cual se encuentra en proceso de desmantelamiento.

El siniestro, según reportaron a las autoridades portuarias, se originó por un chispazo cuando soldadores realizaban trabajos para retirar placas metálicas de la embarcación. Las chispas alcanzaron residuos de diésel que había en el área de trabajo, lo que originó el fuego.

El barco Búfalo, estaba fondeado en los muelles del Astillero Pescamex. El barco, no estaba dentro de las instalaciones de esta empresa, sino en el agua.

El Búfalo, de 56 metros de eslora (largo) estaba fondeado junto con otra embarcación similar, matriculada bajo el nombre de Centurión, la cual no resultó con daños, pues el fuego logró ser controlado.

El dueño del Búfalo, José Vilchis Martínez, contrató a unos trabajadores para que se encargaran de retirar la chatarra del barco, pero -al parecer- los soldadores no tuvieron cuidado ni tomaron las debidas medidas de seguridad al realizar los cortes.

A las 18 horas de ayer, una chispa inició el fuego, generando densa humareda que llamó la atención de pescadores y de trabajadores de las marinas turísticas.

Tras el incidente no se reportaron lesionados ni daños en el astillero. (ProgresoHoy.com)