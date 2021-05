Unas 62,000 personas de entre 50 a 59 años de edad se han vacunado en Mérida

El Gobernador Mauricio Vila Dosal realizó un recorrido de supervisión por el módulo de vacunación habilitado en la Unidad Deportiva Villa Palmira, al sur de la capital yucateca.

MÉRIDA.– En Mérida, durante los últimos 5 días se han aplicado cerca de 62,000 primeras dosis de la vacuna contra el Coronavirus a personas entre 50 y 59 años de edad, proceso que concluirá este domingo con dicho sector de la población para dar paso mañana lunes a la administración de la segunda dosis a adultos mayores de 60 años de la capital yucateca.

Tan solo en la jornada de ayer sábado se aplicaron 14,801 vacunas a persona de 50 a 56 años en los 2 macrocentros y 6 módulos de vacunación que se establecieron en la ciudad. Las vacunas que se administran son de la farmacéutica Pfizer.

De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Salud del estado (SSY), de esa cantidad, 1,320 se aplicaron en la ESAY; 1,734 en Villa Palmira; 1,608 en la Canaco; 1,182 en el Tecnológico de Mérida; 3, 954 en el Siglo XXI; 2,460 en la Unidad Deportiva Kukulcán; 1,080 en el 11 Batallón de Infantería; y 1,463 en el Sindicato de Telefonistas.

Como se recordará, ante la buena respuesta de los yucatecos al proceso de vacunación, el Gobierno del Estado, el Ayuntamiento de Mérida y la Secretaría del Bienestar dispusieron, de común acuerdo, avanzar más rápido en el proceso, por lo que este fin de semana se está vacunando contra el Coronavirus a personas de 50 a 56 años, toda vez que entre el pasado martes 25 al jueves 27 de mayo se aplicó dosis a quienes tienen entre 59 y 57 años.

En el caso del interior del estado, durante el sábado se administraron 318 vacunas Pfizer a adultos mayores de 60 años de la siguiente manera, en Yaxcabá 108 y en Tzucacab 210.

El Gobernador Mauricio Vila Dosal realizó una visita al módulo de vacunación habilitado en la Unidad Deportiva Villa Palmira para verificar el trabajo que realiza el personal de dependencias estatales así como federales, para permitir que este centro funcione de la mejor manera y con la adecuada atención para todos aquellos que acuden a vacunarse.

Junto al titular de la SSY, Mauricio Sauri Vivas y del coordinador estatal para la vacunación Covid-19, Capitán de Corbeta Carlos Gómez Montes de Oca, el Gobernador recorrió las áreas de recepción, aplicación de la vacuna y supervisión donde platicó con las mujeres y hombres que este día acudieron a este centro habilitado en el sur de la capital y entre las que se encontraba María Guadalupe Chan Estrella.

Durante la charla, la mujer le comentó a Vila Dosal que todo este proceso ha sido muy rápido y eficiente. “Tuve que venir en silla de ruedas porque no puedo caminar, pero eso no ha sido impedimento, todos me han apoyado para traerme aquí, explicarme todo y administrarme la vacuna”.

La vecina de Cinco Colonias relató al Gobernador que recibir la vacuna contra el Coronavirus significa una mayor seguridad para ella y su familia, lo cual les brinda tranquilidad luego de esperar su aplicación durante algunos meses.

“Ahora que ya recibí la vacuna me siento un poco más tranquila. Aunque yo no salgo mucho de casa porque estoy en silla de ruedas debido al desgaste de mis huesos, tengo a mi familia, por lo que ahora que ya me vacunaron, estaré más protegida y tranquila”, comentó María Guadalupe.

La mujer de 59 años de edad reiteró que el proceso en este centro de vacunación habilitado en el sur de Mérida, se lleva a cabo de manera fluida y rápida por lo que hizo una invitación a todas las personas entre 50 a 59 años de edad de Mérida a acudir a los centros de vacunación que les corresponden.

“Ya había visto en las noticias que la vacunación en diferentes lugares transcurre de buena forma y hoy lo comprobé con mis propios ojos.

Están trabajando muy bien. Yo espero que haya poca gente que dude aplicarse la vacuna porque es bueno para la salud, así que yo les sugiero que vengan en cuanto les otorguen la cita, ya que solo así podremos salir de esta situación de pandemia que lleva más de un año”, concluyó Chan Estrella.

Durante el recorrido de supervisión en este centro de vacunación también estuvieron presentes el Teniente Coronel Javier Ojeda Beltrán Segundo, en representación de la X Región Militar y el subdirector de Salud Pública de la SSY, Carlos Isaac Hernández Fuentes.