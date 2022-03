Unidad y trabajo en equipo, clave para la transformación de Yucatán: Mauricio Vila

-En el marco de la toma de compromiso de la Mesa Directiva 2022-2023, de la Asociación de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index) Yucatán, el Gobernador señaló que los yucatecos están de pie y juntos, por buen camino para lograr la transformación del estado.

MÉRIDA.- En Yucatán, no han sido tiempos fáciles, pues además de la pandemia, se vivió el paso de tormentas tropicales y huracanes, que dejaron situaciones de gravedad, pero tenemos la firme convicción de que, juntos, podemos transformar a nuestro estado, hacerlo más justo, soñar más grande y llegar más lejos, señaló el Gobernador Mauricio Vila Dosal durante la toma de compromiso a la Mesa Directiva 2022-2023 de la Asociación de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index) Yucatán.

En una ceremonia en donde Alejandro Guerrero Lozano asumió la dirigencia de esta cámara y ante sus integrantes, el Gobernador aseveró que, para lograr el verdadero cambio, desde el inicio de su administración, “nos planteamos construir las bases para que esta transformación y el crecimiento de Yucatán no dependa de una persona o un gobierno, sino de todas y de todos, a través del trabajo en equipo, y vamos en muy buen camino».

Al tomar la palabra, el presidente del Consejo Nacional de Index, Luis Manuel Hernández González le aseguró a Vila Dosal que cuenta con este organismo para los proyectos que se tenga que desarrollar en el estado y, desde su trinchera, está para sumar esfuerzos que se traduzcan en oportunidades para los mexicanos.

Luego, Alberto Berrón Bolio, presidente saliente, se refirió al Gobernador como un yucateco clave para impulsar al ramo exportador, pues «dicen que los marineros se forjan en aguas turbulentas, y la forma en la que ha enfrentado la pandemia y ha impulsado el desarrollo y la recuperación económica, confirma su temple y capacidad, por lo que agradecemos su apoyo, sobre todo en las temporadas más difíciles».

En su turno, Guerrero Lozano ratificó su disposición con el Gobierno estatal, para seguir siendo un aliado de la gente, las comunidades donde operan y las políticas públicas, que incentiven la creatividad y productividad en todos sus sectores. Si seguimos trabajando juntos, seguiremos creciendo y llevando el nombre de Yucatán a todos los rincones del planeta, aseguró.

«Algo muy importante para seguir manteniendo este clima de crecimiento económico es la seguridad; no cabe duda que seguimos siendo la envidia de muchos estados, por los altos niveles de seguridad y la baja tasa de desempleo en todo el país», indicó.

Por último, aseguró que el sector está de pie y avanza a todo vapor, generando más empleos y exportaciones de los que se tuvo antes de la pandemia, por lo que la entidad es punta de lanza, con capital humano, infraestructura y logística multimodal, lo que lo convierte en un referente mundial, ya que sus niveles de captación de inversión extranjera superan ya en 80% a las demás de la República.

Al brindar un panorama de las cosas que están sucediendo en el territorio para su transformación, Vila Dosal indicó que este ya se recuperó de las afectaciones económicas que trajo la contingencia, por lo que, ahora, lo que sigue es promover un desarrollo más equitativo. “Mientras la economía del país creció, durante el 2021, 5.6%, en Yucatán, crecimos 8.5%”, expuso.

“De igual manera, nos logramos colocar en el cuarto lugar nacional con mayor crecimiento en la Inversión Extranjera Directa; sobre la recuperación de empleos, ya logramos generar más de 36,000 empleos formales nuevos, lo cual son 11,000 más de los 25,000 que perdimos a causa de la pandemia, y hoy, llegamos casi a los 400,000 trabajadores afiliados al Seguro Social, cifra más alta en la historia de Yucatán”, detalló.

Acompañado de la cónsul General de Estados Unidos en Mérida, Dorothy Ngutter, y el titular de la Secretaría de Fomento Económico y Trabajo (Sefoet), Ernesto Herrera Novelo, el Gobernador señaló que, como parte del Plan de Austeridad, se han logrado ahorrar 6,800 millones de pesos y arriba de 2,200 millones más, resultado de las gestiones para recuperar el terreno y la construcción del Hospital de Ticul, así como la condonación de la deuda del Museo del Mundo Maya.

De esta manera, junto con un buen manejo de recursos públicos, los yucatecos obtienen mayores beneficios y, gracias a la certeza jurídica que el estado ofrece, se tiene más de 200 proyectos de inversión privada, por más de 100,000 millones de pesos, de empresas importantes a nivel global, y hay muy buenas noticias de otras firmas más que arribarán próximamente.

Ante los comandantes de la X Región Militar, General Homero Mendoza Ruiz; de la 32 Zona Militar, General de Brigada Francisco Miguel Aranda Gutiérrez, y de la IX Naval, Vicealmirante Adrián Hermilo Valle González, Vila Dosal recapituló sobre los grandes proyectos que se realizan en la región, como la ampliación de Puerto Progreso, que permitirá recibir barcos de 100,000 toneladas; además, se tiene una carta de intención con la naviera italiana Fincantieri, para construir ahí el astillero más grande de América.

Producto de las gestiones ante la Federación, ya están llegando 150 millones de pies cúbicos diarios de gas natural, 4 más de lo que llegaba antes, con lo que, por primera vez, se satisface la demanda de la industria local; sin embargo, se invertirá 4,500 millones de dólares para ampliar el Ducto de Mayakán y pasar de 250 millones de pies cúbicos diarios a 450, con lo que se podrá usar esta sustancia en las plantas generadoras energía, las tarifas eléctricas se reducirán, en favor de las familias.

Asimismo, continuó, en materia de salud, ya está en su fase final de aprobación el nuevo Hospital «Dr. Agustín O’Horán», con lo que pasaremos de un terreno de 4 a 11 hectáreas, de 254 a 300 camas, de 41 a 87 consultorios médicos y de 6 a 15 quirófanos, lo que marcaría una diferencia enorme en la atención de las y los yucatecos, así como logramos que las 22 hectáreas del terreno de “La plancha” se conviertan en un gran parque, a través de la erogación de 1,000 millones de pesos.

Al abundar sobre dichas ventajas, el Gobernador indicó que, como parte de la estrategia Yucatán Seguro, se pasó de 2,248 cámaras a 6,775 y de 100 arcos carreteros a 219, y se instaló el Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i) de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), entre otras acciones, que contribuyen con mejorar la coordinación y pronta respuesta de la Policía estatal.

“Se impulsa a los policías, a través de beneficios que les generan calidad de vida, por lo que se implementó un esquema especial, que convirtió a la entidad en la única del país donde este sector puede acceder a créditos del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda de los Trabajadores (Infonavit), y se otorga a sus hijos becas del 100% de inscripción y colegiatura, y un apoyo bimestral de 1,600 pesos, si demuestran su admisión a cualquier universidad privada o pública”, indicó, en presencia del coordinador Estatal de la Guardia Nacional, Comisario Francisco Díaz González.

Tenemos leyes, mecanismos e instituciones, creadas hace 25, 30, 40 años, que no corresponden con el Yucatán de ahora y son un freno para su desarrollo, continuó Vila Dosal, como el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores (Isstey), cuya ley de pensiones data de 1976. En toda la República, sólo hay 2 sistemas de este tipo que no se han reformado, desde aquel año: uno es el de Nayarit, que ya está en bancarrota, y nuestra entidad.

“Si no hacemos nada, las finanzas estatales estarán quebrando en el año 2027, lo que quiere decir que no habrá lo suficiente para invertir en salud, educación y seguridad; muchos han dejado pasar este tema y hay que actuar de manera responsable, por lo que he instruido a la titular de la Secretaría de Administración y Finanzas, Olga Rosas Moya, crear un Comité con los mejores expertos, a nivel nacional y local, para que nos tracen una ruta”, detalló.

Finalmente, reiteró que “los yucatecos estamos unidos, sabemos lo que queremos y tenemos que hacerlo juntos, haciendo a un lado los intereses particulares y poniendo por delante, siempre, el bien de las futuras generaciones de Yucatán”.