Unidos para seguir cambiando a Yucatán: Gobernador Mauricio Vila Dosal

/ Con motivo de su Segundo Informe de Resultados, el Gobernador dirigió un mensaje a los yucatecos a través de las redes sociales. / “Los yucatecos no me eligieron para hacer lo popular, sino para hacer lo correcto”, expresó Vila Dosal al referirse a las medidas y acciones implementadas por su administración ante la emergencia sanitaria por la pandemia del Coronavirus./ El Gobernador también llamó a la unidad para seguir cambiando a Yucatán y recuperándonos, después de que el 2020 fue el año más difícil en la historia contemporánea de Yucatán debido a la pandemia, la crisis económica y las 3 tormentas y 2 huracanes.

MÉRIDA.– Al dirigir un mensaje a los yucatecos con motivo de su Segundo Informe de Resultados, el Gobernador Mauricio Vila Dosal convocó a la unidad para seguir cambiando a Yucatán y que como sociedad podamos recuperarnos de las adversidades y mejorar lo que ya veníamos logrando.

En su mensaje, el cual fue virtual para proteger la salud de las y los yucatecos y siguiendo con la política de austeridad que caracteriza a la actual administración estatal, el Gobernador afirmó que, ante los desafíos del 2020, una de las etapas más complicadas de nuestra historia moderna y que se vio plagada de dolor, desastres naturales y retos como ningún otro año, todos hemos sido testigos de que la unidad de nuestra gente es lo que nos va a sacar adelante.

Como yucateco, padre y servidor público, Vila Dosal dijo que nunca se ha sentido más orgulloso del papel que las y los yucatecos hemos desempeñado hasta el día de hoy y que cuando ve cómo todos trabajamos juntos en la adversidad, tiene la certeza de que podemos construir un mejor Yucatán, donde cada niña y niño pueda desarrollarse de manera plena, avanzando para que cada vez menos mujeres sufran violencia y donde las personas puedan salir a trabajar y a cumplir sus sueños y los de su familia.

“Este es el Yucatán que va a salir adelante. Un Yucatán que va a ser mejor porque estamos unidos para seguir cambiando y, ante la adversidad, los yucatecos hemos dado muestra de que somos una sociedad trabajadora y generosa, y que, juntos, sabemos proteger a nuestras familias”, aseveró el Gobernador.

En ese sentido, Vila Dosal agradeció a la población su ayuda y comportamiento solidario en estos meses tan complicados para la vida, pero más al personal de salud que ha dado la batalla en la primera línea para cuidarnos aun poniendo en riesgo su vida y la salud de sus seres queridos y al personal de seguridad que no ha dejado que se pierda una de las características más destacadas de Yucatán. “A todos esos héroes y heroínas, les digo que tienen mi reconocimiento y gratitud eterna”.

Ante el complicado escenario vivido el año pasado, el Gobernador aseguró que su Gobierno se ha caracterizado por actuar con responsabilidad, y como muestra de ello, “se implementaron medidas preventivas para aminorar los efectos de la pandemia, las cuales, sin duda, han sido difíciles y algunas no han sido populares, pero ustedes no me eligieron para hacer lo popular, me eligieron para hacer lo correcto. Todos hemos realizado esfuerzos y sacrificios gigantescos, pero como resultado de lo que hemos hecho, es que hemos conseguido salvar muchas vidas”.

Somos un gobierno que actúa con responsabilidad, particularmente en el tema de la pandemia. En esta administración, la prioridad es proteger la salud y la vida de todas y todos los yucatecos, por encima de los legítimos intereses económicos. Esto, además, ha demostrado dar mejores resultados. Por eso, gracias a la responsabilidad con que los yucatecos hemos manejado la 4 pandemia desde hace ya varios meses, hoy se encuentra funcionando el 96% de nuestra economía, apuntó Vila Dosal.

Sin embargo, el Gobernador indicó que, a pesar de que en Yucatán hemos tenido cierta estabilidad, las posadas, navidad y año nuevo provocaron que, como sociedad, relajáramos nuestro comportamiento social y por lo cual hemos visto tendencias de incremento en los ingresos hospitalarios y con ello la ocupación de camas en hospitales públicos, por lo que llamó a los yucatecos a continuar siendo responsables y siguiendo las medidas sanitarias para seguir cuidándonos entre todos.

Por otra parte, Vila Dosal señaló que uno de los grandes retos para 2021, además de la salud, es ir recuperando el ingreso familiar y el empleo poco a poco, pues uno de los efectos que conlleva la pandemia es la pérdida de empleos y también del incremento de la pobreza, por ello, añadió, además de continuar con los programas Yucatán Solidario y otras iniciativas relacionadas, se activará un nuevo Programa de Apoyo Alimentario que se destinará a las familias más pobres y vulnerables del interior del estado y de Mérida.

Además, el Gobernador recordó que a pesar del difícil escenario en materia presupuestal debido a los recortes presupuestales que fueron autorizados por la mayoría de los diputados de Morena en el Congreso de la Unión, el Gobierno del Estado hará todo lo que esté a su alcance y continuará dando los resultados que las y los yucatecos merecen, como ha sido desde el inicio de su administración.

Para ejemplificar los recortes, Vila Dosal indicó que, durante 2018, la administración pasada tuvo un presupuesto de 9,542 millones de pesos para el poder ejecutivo sin contemplar la nómina y las pensiones a jubilados, cuando para este 2021, solo contaremos con 3,490 millones de pesos lo cual equivale a una reducción de más de 6 mil millones de pesos que equivale a un 63.4% menos.

Aunado a ello, el Gobernador recordó que en 2020 presentó al Congreso Estatal la solicitud para aprobar el financiamiento exclusivamente para infraestructura pública que ayudara a reactivar la economía, ya que este sector tiene un efecto en 66 ramas productivas, y lamentablemente, la mayoría de los diputados del PRI y de Morena rechazaron esa posibilidad, con lo que no se dañó al Gobierno del Estado, sino que se dañó la posibilidad de generar los empleos que hoy con tanta urgencia requieren las y los yucatecos angustiados por la pandemia.

“Creo en la necesidad de la crítica hacia el Gobierno Estatal. Con total libertad hay quienes realizan una crítica y una oposición constructiva; y hay quienes solo intentan obstruir los cambios que requiere Yucatán para mejorar. Respeto ambas posiciones, aunque no comparto la segunda”, Vila Dosal.

Ante los grandes retos con que iniciamos el 2021, el Gobernador afirmó que su Gobierno no dejará de trabajar ni un solo segundo por el bienestar de todos los yucatecos, por lo tanto, debemos aprovechar las ventajas competitivas que ofrece nuestro estado, como lo es la seguridad, el capital humano y nuestra disposición como gobierno a trabajar de la mano del sector privado, lo cual genera las mejores condiciones para atraer inversiones y generar los empleos que se necesitan.

En otro tema, Vila Dosal indicó que este año el país tendrá procesos electorales para elegir nuevas autoridades y, en el caso de Yucatán, se elegirán Legisladores Federales, Presidentes Municipales y un nuevo Congreso Estatal, por lo que invitó a los yucatecos a participar y votar libremente por aquellos que estén dispuestos a trabajar y a hacer lo mejor por el bien del estado y de sus familias. Por su parte, el Gobierno, agregó, hará lo que le corresponde con un comportamiento democrático ejemplar, dando seguridad a los ciudadanos para expresar su voluntad y respetaremos la decisión ciudadana.

Como persona tengo la convicción y mi gobierno es fruto de principios democráticos donde las diferencias partidistas no existen cuando se busca el bien común. Creo que el diálogo y el trabajo son dos pilares importantes de todo Gobierno.

Lo he dicho y lo he practicado desde que fui diputado local, alcalde de Mérida y lo sigo poniendo en práctica como Gobernador: “La gente no quiere confrontaciones estériles, sino resultados de sus gobiernos. Pues este país lo que necesita es más diálogo y menos confrontación, donde lo que nos una sea el amor por Yucatán y por México, aseveró el Gobernador.

Asimismo, Vila Dosal reiteró la disposición del Gobierno Estatal para continuar trabajando, en coordinación con el Gobierno Federal, los otros Poderes del Estado y con los 106 Ayuntamientos en todos los proyectos que tengan como objetivo el bienestar de los yucatecos, al tiempo que continuará con el diálogo y con los mecanismos de participación ciudadana y de coordinación con la sociedad civil organizada.

Frente a la vacunación, una de las etapas que tanto hemos esperado desde que inició la pandemia, el Gobernador señaló que se ha comprometido para apoyar en todo lo que esté en mis manos, en coordinación con el Gobierno Federal, para que este proceso llegue a quienes les tiene que llegar, que en primera instancia es el personal médico, ya que son los héroes anónimos que hacen sacrificios innumerables para que quienes se hayan contagiado puedan volver con sus seres queridos; y en la segunda etapa, los adultos mayores, para después continuar con el resto de la población.

“Juntos estamos atravesando por uno de los desafíos más grandes de los que se tenga registro y la unidad por nuestro Yucatán es lo que nos da fortaleza y porvenir y lo que nos permite seguir cambiando para recuperar y mejorar lo que ya veníamos logrando”, finalizó Vila Dosal.

En ese marco, el Gobernador realizó un recuento puntual de las acciones y estrategias emprendidas en los diversos sectores del estado para atender las dificultades que trajo consigo el 2020, año que se vio marcado por la pandemia del Coronavirus, la crisis económica que ésta generó, así como 5 fenómenos meteorológicos.