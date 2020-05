Urge aprobar empréstito para apuntalar la economía de Yucatán: Vila

Es impostergable reactivar la economía del estado y la creación de 30 mil nuevos empleos

Mérida, Yuc.-Esta mañana, a través de entrevistas radiofónicas, el Gobernador Mauricio Vila Dosal reiteró importancia de la aprobación de la iniciativa presentada ante el Congreso local para reactivar la economía del estado y crear 30 mil empleo para contrarrestar las consecuencias de la desaceleración económica provocada por la contingencia por el Coronavirus.

Vila Dosal aseguró que la administración que encabeza, trabajará para que los yucatecos puedan sostener a sus familias y “no se quedará de brazos cruzados” ante las posibles secuelas que dejará esta crisis sanitaria, que de acuerdo a las proyecciones de los expertos, serán enormes en comparación a las vistas durante la “Gran Depresión” en 1929 y la crisis ocurrida después de la Segunda Guerra Mundial.

Por tal razón, el Gobernador hizo un llamado a los diputados del Congreso del Estado para aprobar la iniciativa presentada para generar los empleos que tanto necesitarán los yucatecos, evitar que la crisis económica sea menos profunda y recuperar la economía del estado los más rápido posible. “Si esta iniciativa no se aprueba, la crisis económica va a ser más profunda, mucha gente no va a encontrar trabajo y desafortunadamente el pan va a faltar en muchos hogares de Yucatán” aseguró.

Asimismo, el titular del ejecutivo estatal detalló que de no aprobarse la iniciativa, se perderán empleos, habrá proyectos que se estancarán y muchas familias yucatecas serán empujadas a caer en situación de pobreza. Por tal razón, insistió en la colaboración par parte de los diputados para que doten de herramientas para evitar estos resultados y aminorar las afectaciones económicas.

De acuerdo con Vila Dosal, en caso de que no se apruebe la iniciativa, 160 000 familias del estado podrían ser empujados a vivir en condiciones de pobreza y “se pueden perder hasta 80 mil empleos debido al cierre de empresas y de proyectos que no se reanudarán” lo que ocasionará que aquellos yucatecos que salgan a buscar empleo una vez levantadas las medidas restrictivas de la pandemia, no lo encontrarán.

Además, el Gobernador añadió que muchos yucatecos también se verán afectados por la posible perdida de 100, 000 empleos en el estado de Quintana Roo ya que mucha población yucateca labora en el estado vecino.

El Gobernador Vila Dosal fue enfático al mencionar que la presentación de esta iniciativa tiene como objetivo ayudar la población yucateca por lo que los interés partidistas y políticos no tienen cabida en estos momentos de crisis. “No puede ser que por cuestiones partidistas, interés personales no quieran apoyar la iniciativa que se sabe ayudará a disminuir la crisis económica que se viene encima, creará empleos y que ayudará a que menos gente le haga falta comida en su casa” enfatizó.

Asimismo, el titular del ejecutivo pidió que los diputados del Congreso local “se pongan de lado de Yucatán”, ya que “el dinero no es para el gobernador, ni para el gobierno sino para generar empleo, desarrollo económico, hacer obras de infraestructura como parques, carreteras y unidades deportivas que permitan esta reactivación económica que tanto falta va a hacer” expresó.

De igual forma, Vila Dosal recordó que en Yucatán se ha afrontado la crisis sanitaria únicamente con recursos estatales ya que “no hemos recibido en Yucatán un solo peso adicional de parte del Gobierno Federal, estamos enfrentando esta pandemia solos y yo no puedo quedarme con las brazos cruzados”. También agregó que “las finanzas del Gobierno de Yucatán son sanas. Podemos con este endeudamiento y lo podemos pagar sin afectar las finanzas. Están en condiciones de asumir este compromiso pero sobre todo sabiendo que los yucatecos necesitan de estos empleos” concluyó.