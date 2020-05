Urge poner en marcha Plan de Reactivación Económica en Yucatán

LA MEDIDA APLICA AL SECTOR DOMÉSTICO A PESAR DEL COMPROMISO FEDERAL DE NO AUMENTAR TARIFAS, Y PESE A LA BAJA INTERNACIONAL EN EL PRECIO DE LOS COMBUSTIBLES / LA CFE CONFIRMA EL INCREMENTO, PERO SEÑALA QUE ES DEL 3% Y SE DEBE A UN FACTOR INFLACIONARIO QUE NO DEPENDE DE LA PARAESTATAL

MÉXICO.– En plena emergencia sannitaria por Coronavirus, y la crisis económica a causa de la pandemia, y pese a la baja internacional en el costo de los combustibles, la CFE aumentó 4% las tarifas eléctricas para el sector doméstico este mes de abril.

Datos de la Comisión Federal de Electricidad señalan que durante el cuarto mes de 2020 los usuarios pagarán 0.837 pesos por cada uno de los primeros 75 kilowatts-hora en el rango de consumo básico.

La cifra representa un aumento de 0.044 pesos o 5.5% en comparación con los 0.793 pesos por kilowatt hora que se mantuvieron durante casi todo el sexenio pasado, como parte del apoyo a las familias de menores recursos.

Al comparar la tarifa de este mes con la de abril de 2019, el alza fue de 4 por ciento.

En su cuenta de Twitter, la CFE informó que solo algunos de sus Centros de Atención de Clientes permanecerán abiertos para hacer el pago, o bien, se invita a los clientes a que lo realicen por Internet.

En días pasados en titular de la empresa, Manuel Bartlett, afirmó que no harán descuentos ni aplazarán fechas de pago, pues tiene el compromiso de pagar los combustibles para la generación y los salarios de sus empleados.

“No puede hacer condonaciones, al contrario, tiene que haber un gran esfuerzo de la población de entender que la CFE, su empresa, para garantizar la electricidad de los hospitales, de las calles, de las casas, de donde sea, es una situación vital. Deben cumplir con sus responsabilidades con la CFE”, aseveró.

LA CFE CONFIRMA EL AUMENTO, AUNQUE LO ATRIBUYE AL FACTOR INFLACIONARIO DEL PAÍS DEL 3% Y NO A UN INCREMENTO COMO TAL…

Los cargos de las tarifas finales de suministro básico para uso doméstico son determinados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) con base en la metodología publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre 2018.

Con ella, las tarifas domésticas de bajo consumo se deslizan mensualmente con un factor que, al término de 12 meses, equivale a la inflación anual observada en el mes de noviembre de cada año. Ni la CFE, ni los costos de combustibles intervienen en

su determinación.

De acuerdo con lo anterior, la SHCP notificó a CFE los cargos para el año 2020 de las tarifas finales de bajo consumo para uso doméstico el día 19 de diciembre de 2019, donde determina un factor de ajuste mensual de 1.00245, equivalente a la inflación anual al mes de noviembre del 2019 de 3%; y no el 4 % directo en el mes abril, ni en ninguno de los meses de este año.

El factor del 1.00245 acumulativo en los 12 meses del año (enero-diciembre) corresponde al 3 % anual, situación que no explican las versiones periodísticas.

Es importante aclarar que la cuota de bajo consumo como lo refieren los medios fue en el mes de marzo de $ 0.835 pesos (0.84 centavos), y de $ 0.837 (0.84 Centavos) en el mes de abril de este año, lo que representa un incremento directo de un mes a otro únicamente de $0.002 pesos (ni un centavo) respecto al mes de marzo de este mismo año; lo que resulta un impacto porcentual de 0.23 % de incremento de un mes a otro y no del 4 % como falsamente se afirma.

En cumplimiento al acuerdo Undécimo del Acuerdo A/039/2019 de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) en el que mandata a CFE a publicar las tarifas, así como a fin de dar certeza y transparencia a los clientes sobre su facturación, el detalle de las cuotas de las tarifas aplicadas para uso doméstico fue publicado desde el pasado 01 de enero del 2020 en el portal institucional de CFE