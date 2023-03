Vecina de Progreso con discapacidad auditiva denuncia malos tratos en el hospital Juárez del IMSS

EL PERSONAL DEL HOSPITAL NO ESTÁ CAPACITADO PARA ATENDER A PERSONAS SORDAS Y ESO GENERÓ PROBLEMAS A LA PACIENTE

PROGRESO.– Recibimos de la maestra Yamina Sansores Dzul, conocida maestra de éste puerto y quien padece discapacidad auditiva, el siguiente escrito en donde denuncia los malos tratos que sufrió en el hospital Benito Juárez del IMSS, en la ciudad de Mérida, donde tuvo que ser hospitalizada en días pasados.

La quejosa, quien es maestra de educación especial, urgió al instituto considerar esas situaciones y señaló que el personal hospitalario no está preparado para atender a personas con este tipo de discapacidad, además de que el uso de cubrebocas en el hospital dificultó su comunicación, pues ésto le impide leer los labios.

A continuación el escrito que recibimos en la redacción de ProgresoHoy, el periódico del puerto:

La verdad estoy muy decepcionada y triste, ya que no hay empatía y menos con la discapacidad, he pasado días horribles, les cuento un poco, el día 23 de marzo me internaron por mi hermana Eunice quien les comentó a los enfermeros que yo tengo discapacidad auditiva ya que no entiendo nada por el cubrebocas, no puedo leer los labios así, el 24 de marzo me fui a bañar temprano y no tenía toalla ni bata, mi suegra me ayudó y luego fue a buscar a mi esposo (también discapacitado auditivo) para que me vea antes de entrar al quirófano, a la hora de la operación no se encontraba la Dra. Lizbeth Ganzo león porque estaba de vacaciones por lo que hay falta de compromiso y yo sentí que estaba jugando con la situación, sin embargo mandó a otro doctor quien me hacía muchas preguntas porque la doctora no dejó toda la información, cómo pude, agarré mis papeles y le proporcioné lo que necesitaba, entre a operación al mediodía para salir a las 4:30pm, mi suegra llevó mis papeles para mi incapacidad y dijeron que no hasta el día lunes, por lo que el sábado se supone que me darían de alta, sin embargo me quedé 3 días internada y me molestó un poco por los cambios de los enfermeros ya que no me ayudaban con la comunicación por el cubrebocas puesto, cómo saben, el tono de mi voz es fuerte y ellos pensaron que soy una grosera ya que pensaron que está a gritando lo que me hizo sentir peor porque no creen que yo soy sorda apresar de que les dí la copia de mi credencial que acredita mi discapacidad auditiva lo que me hace sentir impotente y de querer gritar por el coraje.

En la madrugada no podía levantarme por la anestesia en mi cuerpo y necesitaba ayuda por lo que los enfermeros no me asistieron, soy maestra de educación especial y no soy ignorante en el tema, otra situación fue que mis papeles no lo respetaron y los revolvieron de mi expediente porque queríamos saber cómo salí de mi operación ya que no me explicaban y de repente mi expediente desapareció, se burlaron de mi porque no me decían nada, sin embargo me comentaron que mi incapacidad sería de 3 semanas pero la doctora lizbeth Ganzo león me dió menos ya que río y burló de mi.

Quisiera reportar todos estos actos en contra mía ya que no respetaron mi derechos y menos como persona con discapacidad auditiva yo siendo sorda, no hay empatía y menos humanidad, me sentí humillada en todo el proceso 👎en el hospital Benito Juarez Yucatán. (ProgresoHoy.com)