Vecinos de la calle 82 protestan durante la «quema» de Juan Carnaval en Progreso

PROGRESO.– Vecinos de la calle 82 y alrededores que se oponen a la construcción del Viaducto Elevado, realizaron esta noche una nueva manifestación en los bajos del palacio municipal.

La protesta, tercera que realizan de manera pública por calles de ésta ciudad, llamó la atención debido a que los vecinos vestían de negro y se efectuó en plena ceremonia de «quema de Juan Carnaval», con la que se daban por concluidas las actividades del Carnaval de Progreso 2023.

La protesta, que estuvo acompañada de una batucada, tomó por sorpresa a las autoridades municipales, regidores, directores y hasta los soberanos de las carnestolendas, cuya ceremonia se vio empañada por la protesta.

Los manifestantes, quienes mostraban pancartas contra la obra del Viaducto Elevado, caminaron hacia el parque principal, luego se aproximaron a la parroquia y de ahí continuaron su paso hacia el malecón de Progreso sobre la calle 80 hasta llegar al monumento del fundador Juan Miguel Castro.

Los vecinos llegaron a la protesta todos de negro, cargando un ataúd adornado con una maqueta del viaducto elevado, y camiones cayendo del mismo, señalando que ésta obra representa la «tumba política» de los panistas en Progreso.

En lo que los manifestantes continuaron su recorrido, el Ayuntamiento reanudó su ceremonia conforme a lo previsto e incluso lograron dar lectura al testamento de Juan Carnaval. Sin embargo, los vecinos emprendieron el regreso al parque principal, por lo que el Ayuntamiento se vio obligado a dar por terminado el evento sin la quema de Juan Carnaval, por lo que autoridades e invitados se retiraron de inmediato. Incluso las luces del palacio municipal fueron apagadas.

Cuando los vecinos llegaron de regreso al parque principal, ya eran esperados por una valla de policías municipales y ecológicos que se plantaron frente a los quejosos.

Los manifestantes, encabezados por Raymundo Santana Góngora y la regidora del PRI, Alhelí Hernández Rivero, se detuvieron en ese sitio y con ayuda de un altavoz, dieron lectura a su propia versión del testamento de Juan Carnaval.

Entre otras cosas, el testamento decía lo siguiente:

Hay tristeza general, Progreso está de luto por la construcción de un viaducto sin importar el daño colateral.

Cuentan que Raymundo el temerario se enfrentó con las autoridades para evitar todos los males con la ayuda del vecindario.

Que se publique en el diario, dijo Juan Carnaval sin dilación, que los vecinos de la calle 82 no aceptarán negociación.

Pues el proyecto no tiene justificación, es por eso que en este testamento dejo mi aliento para expresar mi condenación.

Condeno a las autoridades que con mentiras pretenden a las familias engañar con necedades. A mi hijo Julián le digo que si no apoya a los vecinos tendrá voto de castigo igual que todos los azulinos.

Que mi hijastro el Vila deje de buscar mamila y del tema del puente no quiera ser delincuente. Ya se acerca el 24 ¿Dónde están los candidatos que apoyan a los ciudadanos en sus alegatos?. A mis hijos de la calle 84 que no se olviden del teatro que pasaron con los ductos y ahora digan no al viaducto.

A mi hija regidora le prenderé una veladora para que después de esa encomienda el gobierno no la aprehenda.

Y ya para concluir a todos los involucrados desde las empresas concesionadas hasta las autoridades comisionadas les recuerdo que serán juzgados por no ser sensibles al llamado de todos los ciudadanos que hoy se sienten traicionados y olvidados y que por este conducto digan ¡no al viaducto!. (ProgresoHoy.com)