Vecinos de Progreso aseguran: no fuimos informados del nuevo Viaducto Elevado

SE REALIZA LA PRIMERA REUNIÓN VECINAL DE HABITANTES INCONFORMES CON EL PROYECTO QUE PASARÁ SOBRE LA CALLE 82 / INDICAN QUE DEBIERON CONSIDERARLOS PARA ESCUCHAR SUS OPINIONES, PERO SE ENTERARON CUANDO YA FUE PRESENTADO / CONVOCAN A MÁS CIUDADANOS A SUMARSE PARA PEDIR INFORMACIÓN A LAS AUTORIDADES Y QUE SUSTENTEN LOS ESTUDIOS QUE JUSTIFICAN EL PROYECTO /

PROGRESO.– Luego de enterarse de manera sorpresiva del proyecto de construcción del nuevo viaducto elevado anunciado ayer por el gobierno estatal, vecinos de la calle 82, 84 y 86, convocaron a reuniones para abordar el tema, pues aseguran que no fueron informados del plan por las autoridades.

En una primera reunión realizada anoche en la calle 82, los vecinos de esa arteria y alrededores coincidieron en que aún se están organizando para solicitar reunirse con las autoridades, pues urge que les brinden más información sobre el proyecto.

Añadieron que si bien habían escuchado desde hace más de 20 años que se quiere realizar, en esta ocasión no les informaron nada y se sorprendieron por la forma sorpresiva en que fue presentado, sin que los tomaran en cuenta.

Indicaron que se sorprendieron al enterarse por la prensa que el proyecto ya estaba consensuado con los vecinos, lo cual indicaron, no es cierto.

La reunión se realizó anoche miércoles, contó con la asistencia de una decena de personas de la calle 82, 84 y 86, así como alrededores.

Indicaron que hay preocupación, pues el proyecto presentado pretende poner una estructura de concreto frente a sus predios, lo que les ocasionará perjuicios a ellos, afectando también todo el entorno urbano del primer cuadro de la ciudad, por lo que es un tema de interés para todos los progreseños, no solo para los que viven ahí.

La reunión se realizó entre 8 y 9 de la noche en la calle 82, entre 33 y 35, a las puertas de la casa de la señora Irma Montero Zamudio, frente al Centro Médico Americano (CMA).

Reiteraron que este movimiento no tiene colores ni partidos y solo buscan que las autoridades informen y sustenten los estudios que avalan el proyecto y que puedan conocerlos a detalle, pues creen que la información difundida, habla mucho de los beneficios para los empresarios, pero deja de lado a los ciudadanos.

Convocaron a más vecinos de Progreso para estar pendientes de la próxima reunión ciudadana que realizarán para dar a conocer detalles de su postura en torno al llamado viaducto elevado de Progreso. (ProgresoHoy.com)