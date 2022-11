Vecinos denuncian fraude con casas del fraccionamiento Habitare

ACUSAN QUE LA CONSTRUCTORA COMMSA HIZO CASAS DE MALA CALIDAD, CON GOTERAS, ACABADOS DEFICIENTES Y NO HA CUMPLIDO CON ENTREGAR LOS PARQUES Y SERVICIOS EN EL FRACCIONAMIENTO, PESE A QUE YA ESTÁ TOTALMENTE OCUPADO / VECINOS EXTERNAN SUS QUEJAS EN REDES SOCIALES Y SON BLOQUEADOS POR LA CONSTRUCTORA / FALTAN LUMINARIAS, SEÑALÉTICAS Y MUCHO MÁS PERO LA EMPRESA NO RESPONDE /

MÉRIDA. – – Vecinos del fraccionamiento Habitare, ubicado en el Norte de Mérida, denunciaron que les entregaron casas con desperfectos, goteras y acabados deficientes, por lo que han entablado una denuncia colectiva contra la empresa.

Indicaron que son

numerosas las anomalias por parte de la constructora COMMSA y señalaron que la empresa nisiquiera ha cumplido con entregar la obra al Ayuntamiento de Merida, de modo que la Comuna no puede otorgarle los servicios públicos basicos a ese conjunto de viviendas.

En un escrito que hicieron llegar a la redacción de ProgresoHoy.com, vecinos exigieron a la constructora que cumpla

con las promesas realizadas y que sus solicitudes y quejas sean resueltas.

También aseguran ya

que se les ha bloqueado de las redes sociales, han borrado sus comentarios en Facebook e

incluso les han dado largas desde la gerencia diciendo que no tienen dinero para cumplir su

palabra.

Afirman los propietarios de los predios que la constructora prometió casas de buena calidad

y un fraccionamiento con parques y servicios de primera, sin embargo, a varios años de

iniciada la construcción de la llamada Colonia Residencial San Antonio conocida como fraccionamiento Habitare, aún no cuentan con luminarias completas, parques ni señalética

en todas sus calles con casas ya habitadas al 100%. Dicha colonia se encuentra al norte de la ciudad de Mérida entre las comisarías de Dzitya y San Antonio Hool.

Los vecinos de la primera etapa del fraccionamiento, refieren que han

presentado goteras, así como mala calidad en la pintura y los acabados, sin embargo, la

queja más común en estos vecinos es el pobre mantenimiento que le dan a los parques lo que genera fauna nociva y la

falta de luminarias, la cual expresan, ha dicho el Ayuntamiento de Mérida que sigue siendo obligación

del fraccionamiento pues COMMSA aún no ha hecho entrega del proyecto.

Por otro lado, los vecinos de la calle 142 A, 53 D y 53 F se manifiestan solicitando una

pronta respuesta y entrega del proyecto que se les vendió, pues resulta que les fue

prometido un parque con canchas, áreas verdes y zonas de usos múltiples, así como la

colocación de árboles y luminarias en la zona, todo aún en obligación por parte de la

constructora, en lugar de ello, tienen un monte baldío, en el cual habita fauna callejera,

sapos, escorpiones, serpientes, tarántulas -de los cuales tienen imágenes- y una continua

infestación de mosquitos que no permite a los vecinos salir por las tardes de sus viviendas.

En respuesta a lo anterior, la constructora ha dado largas y no tienen una fecha para inicio

de trabajos.

Vecinos entregaron una carta firmada por todos a la citada constructora pidiendo respuestas a lo cual se les

dijo que lo vieran directamente con el gerente Julio Aké quien nuevamente dió más largas,

además, afirman, también han obtenido comentarios como que “COMMSA se

encuentra sin dinero y con números rojos”, sin embargo continúan en la construcción de nuevas casas y otros dos fraccionamientos.

Resulta curioso señalar que en su página web y de Facebook, la constructora aún tiene publicaciones ofreciendo casas en preventa regalando aires acondicionados por la compra,

además prometen vialidades seguras, con señalética, áreas verdes, luminarias y parques,

todo lo que aún no entregan a los compradores de las etapas anteriores desde hace varios años.

Al preguntar al comité vecinal si recomiendan la compra de estas viviendas respondieron que no y solicitaron que se le aconseje a la sociedad yucateca no adquirir estas casas que

en promedio tienen un costo de más de un millón y medio de pesos hasta que se vea el

compromiso de la constructora con los compradores, lo cual no ha ocurrido desde que se

inició el fraccionamiento y que, en su opinión, “todo hace aparentar, que se trata de una enorme estafa”, señala el escrito.