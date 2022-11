Vecinos se reunirán con Julián Zacarías por el proyecto del Viaducto Elevado

UN TOTAL DE 16 HABITANTES DE LA ZONA QUE SERÁ IMPACTADA SOSTENDRÁN LA REUNIÓN ESTE LUNES / DESIGNAN COMO SU REPRESENTANTE AL VECIINO RAYMUNDO SANTANA / LA REGIDORA DEL PRI, ALHELÍ HERNÁNDEZ, ENTRE LOS VECINOS AFECTADOS DE LA OBRA, PUES ES VECINA DE LA CALLE 82 / SURGEN OTRAS VOCES A FAVOR DEL VIADUCTO

PROGRESO.– Vecinos de éste puerto que habitan en las calles 82, 84 y 86, reunieron firmas para solicitar un audiencia informativa sobre los trabajos que el gobierno estatal pretende realizar en la calle 82 con el Viaducto Elevado de Progreso.

Con el apoyo de la regidora del PRI en el propio Ayuntamiento de Progreso, Alhelí Hernández Rivero, los vecinos entregaron la solicitud la Comuna y una copia al Gobierno del Estado el pasado viernes 25 de noviembre y fue precisamente al día siguiente, sábado 26, que les confirmaron la cita: la junta se realizará este lunes 28 de noviembre, en las oficinas que el Ayuntamiento tiene a un costado del Museo de Meteorito. (inicialmente indicaron que la cita fue a las 11 horas y ayer sábado, se las modificaron a las 9 am, pues así se los informó la jefa del despacho del Presidencia, María Teresa González Ramos).

Así lo informaron ayer los propios vecinos, quienes designaron como su representante al señor Raymundo Santana, quien según se dijo, fue uno de los que participó hace 20 años en las manifestaciones vecinales contra el proyecto de la calle 82 que propuso en aquel entonces el gobernador panista Patricio Patrón Laviada y que finalmente no se realizó.

En aquella ocasión, el gobierno estatal propuso comprar predios particulares para ampliar la avenida, pero los vecinos se opusieron. En esta ocasión, el proyecto pretende construir un viaducto elevado que no interferirá con los predios, pues pasará por arriba y propone transformar la parte de abajo con un parque lineal y áreas verdes.

INQUIETUDES Y DUDAS EN TORNO AL PROYECTO…

Ayer, en plática con los vecinos, éstos externaron diversas inquietudes en torno al proyecto de la calle 82 y señalaron que esperan poder aclararlas en la junta que se realizará este lunes y que presidirá el alcalde Julián Zacarías Curi.

Señalaron que a la reunión asistirán unas 16 personas, todos vecinos de la zona, con el fin de externar sus dudas sobre el también llamado «Libramiento Progreso».

La regidora Hernández Rivero y otros vecinos como el señor Santana, recorrieron ayer toda la calle 82 para informar a los vecinos de que habrá una reunión y comentó que espera asistir a la reunión como regidora, aunque ella y su familia también son vecinos de la calle 82.

Los vecinos comentaron que tienen muchas dudas en torno a posibles futuros accidentes que ocurran sobre el viaducto, así como daños colaterales a sus predios con las maquinarias y la vibración, algunos indicaron de la posibilidad de que sean indemnizados y otros incluso que reciban seguros de vida por los próximos 30 años.

Sin embargo, señalaron que primero dialogarán con las autoridades y que posteriormente emitirán sus primeras opiniones oficiales en torno al proyecto que propone el Gobierno de Yucatán.

OTRA REUNIÓN DE VECINOS…

Trascendió que previo a la reunión programada para el lunes, otro grupo de vecinos de la calle 82, 84 y 86, participará en otra junta en la academia Martha Isabel, en donde se analizará también el tema del viaducto elevado.

OPINAN A FAVOR DE LA OBRA…

Por otra parte, tres vecinos de éste puerto -incluido un ex alcalde porteño- y un vecino de Mérida, opinaron que la obra del nuevo viaducto de Progreso sí se debe realizar, señalaron que la obra brindará mayor seguridad a transeúntes y conductores, y servirá como detonante de la economía porteña.

Las cuatro opiniones fueron publicadas este domingo en el Diario de Yucatán y a continuación las reproducimos:

El ex alcalde Wílbert Alberto Gil Cobos subraya que queda claro que no habrá expropiaciones de las casas, los propietarios decidirán si se quedan a vivir o venden sus propiedades o los convierten en comercios, pues con el tiempo la calle 82 quedaría como zona comercial.

Por su parte el empresario Jorge Luna Gutiérrez, quien tiene un negocio a la salida de la ciudad, al final de la calle 82 por donde pasará el puente, mencionó que es una obra necesaria, esperada y acertada, que vendrá a solucionar el añejo problema de los camiones de carga.

En su opinión no hay otra calle y tampoco otra alternativa para el paso de los camiones pesados, la 82 ya está saturada, el puerto está en crecimiento constante y ya es hora de solucionar el tráfico de los tráileres por el centro de la ciudad.

El hotelero Pedro Zacarías Ortiz, señaló que esa obra, el puente, era esperado hace más de 20 años, ahora por fin se hará y qué bueno, pues el puerto merece continuar creciendo y transformándose, las casas de la calle 82 no van a resultar afectadas, eso era la principal preocupación de sus propietarios, pero ya se dijo que los pilotes estarán en el centro de la arteria, solo falta que se informe con detalles como será la construcción.

Por su parte Antonio Buenfil Guillermo, director del Centro Stella Maris, también afirmó que será un detonante de mayor progreso en el puerto, y rescata “por así decir un barrio tradicional e icónico al devolverle tranquilidad y belleza a arterias del Centro Histórico de Progreso”.

Podrá ser un gran paso para seguir modernizando el puerto para beneficio de todos, añadió.

“Ojalá que las personas que no logren mirar los beneficios de mediano y largo plazo se convenzan con el tiempo y demos un gran paso a la modernidad y mejora integral. Y con seguridad atraerá mayor inversión y beneficios económicos”.

Afirmó que considerar lo contrario será anclarse en el pasado y no situarse en las necesidades y demandas de un Progreso y Yucatán del siglo XXI. Ninguno de los cuatro entrevistados habitan en la calle 82. (ProgresoHoy.com)