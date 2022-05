Vila abandera a la delegación yucateca rumbo a la Universiada Nacional 2022

Más de 400 deportistas yucatecos representarán a la entidad en esta justa deportiva que se celebrará del 12 de mayo al 5 de junio en el estado de Chihuahua tras dos años de posponerse debido a la pandemia por Coronavirus.

MÉRIDA.– Más de 400 deportistas y entrenadores de 26 disciplinas individuales y de conjunto, representarán a Yucatán en la Universiada Nacional 2022, la máxima competencia deportiva universitaria del País, que se efectuará del 12 de mayo al 5 de junio en Ciudad Juárez, Chihuahua, delegación que fue abanderada este día por el Gobernador Mauricio Vila Dosal.

Desde el salón Uxmal 4 del Centro de Convenciones y Exposiciones “Yucatán Siglo XXI”, Vila Dosal entregó la bandera con el escudo del estado al representativo yucateco a quienes invitó a dar su mejor esfuerzo en esta justa deportiva, luego de que desde el 2019 no se celebrara a causa de la pandemia por Coronavirus.

En representación de los deportistas yucatecos, la deportista de Esgrima y estudiante de la Universidad Anáhuac Mayab, Abigail Valdés Andrade, agradeció en nombre de su Universidad y todos los atletas que participarán en esta competencia, al Gobernador por su respaldo al deporte por lo que tomarán esa responsabilidad y representarán al estado con orgullo.

“Asumimos la responsabilidad de poner en alto el nombre de nuestro hermoso estado Yucatán, el reto es más grande si consideramos la situación actual, pero esto no nos detendrá porque venimos con más ganas que nunca, pues los tiempos difíciles exigen sacar lo mejor de nosotros, estoy convencida que mis compañeros están igual de comprometidos, pues abanderar a Yucatán no es cualquier cosa”, expresó la deportista.

La Universiada Nacional 2022 se llevará a cabo del 12 de mayo al 6 de junio en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Chihuahua en la que participarán 26 disciplinas deportivas. En individual se encuentran Ajedrez, Atletismo, Bádminton, Boxeo Universitario, Escalada Deportiva, Esgrima, Gimnasia Aeróbica, Judo, Karate Do, Levantamiento de Pesas, Lucha Universitaria, Taekwondo, Tenis de Mesa, Tenis y Tiro con arco. Así como en conjunto se contemplan Básquetbol, Básquetbol 3×3, Béisbol, Fútbol Asociación, Fútbol Bardas, Handball, Rugby Sevens, Softbol, Tochito, Voleibol de Sala y Voleibol de Playa.

La Delegación Yucatán está conformada por un total de más de 400 deportistas y entrenadores, dividido en 124 atletas representantes de la Universidad Anáhuac Mayab, 106 de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), 90 de la Universidad Marista, 56 de la Universidad Modelo, 17 del Instituto Tecnológico de Mérida, 4 de la Universidad Privada de la Península (UPP), 3 de la Universidad del Valle de México (UVM) con 3 atletas.

Al brindar su mensaje, el Gobernador Vila Dosal convocó a los jóvenes universitarios a crear un Yucatán en el que las próximas generaciones puedan disfrutar de las condiciones de seguridad y calidad de vida que actualmente gozan, así como a la unidad para erradicar cualquier tipo de violencia hacia la mujer.

“Tenemos que ser respetuosos con las mujeres, eliminar las formas de violencia que existen: la digital, la verbal, la psicológica. En el Yucatán que queremos construir hacia adelante, no hay lugar para ningún tipo de la violencia contra las mujeres y en esa lucha es un trabajo que tenemos que hacer entre todos”, aseveró ante los deportistas y representantes de universidades del estado.

Vila Dosal compartió que fue jugador de fútbol y seleccionado yucateco por 10 años seguidos lo que le permitió viajar en camión a estados como Puebla, Hidalgo, Veracruz, Pachuca y Baja California Sur para competir, el Gobernador indicó que, además de deportistas son universitarios, por lo que en Yucatán se está haciendo un gran esfuerzo para promoverlo saliendo a buscar más y mejores oportunidades de empleos.

“En la pandemia perdimos 25 mil empleos formales, sin embargo, nos empezamos a recuperar con el esfuerzo de todos y logramos generar 39 mil empleos, es decir 14 mil más de los que perdimos y tenemos a más de 400 mil trabajadores en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) cifra histórica que hay en la entidad, y se están desarrollando empresas como Amazon, Walmart, Tesla, Woodgenix, Cementos Fortaleza, Accenture y Holcim, entre muchas otras que están brindando empleos también en el interior del estado”, puntualizó el Gobernador en presencia del Delegado Estatal del Consejo Nacional del Deporte de la Educación, Alfredo Solís Castilla y el titular de la Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior (SIIES), Mauricio Cámara Leal.

Durante su mensaje, Vila señaló que las medallas no son lo más importante, sino que, en todos los municipios de Yucatán, los y las niñas tengan las mismas posibilidades que ustedes para poder practicar deporte, por lo que creamos las Academias de Iniciación Deportiva.

“Al llegar al Gobierno, vimos que algo tan simple como practicar fútbol no era posible, detectamos 48 municipios que no tenían una escuela deportiva y si un niño quería practicarlo, no podía, por lo que creamos las Academias de Iniciación Deportiva en los 106 municipios en las que tenemos las disciplinas de fútbol y béisbol dando clases de forma gratuita”.

Acompañado de los rectores de las universidades Anáhuac Mayab, Miguel Pérez Gómez; Marista, Miguel Ángel Baquedano Pérez; Privada de la Península (UPP), Felipe Ortiz Compañ y del Valle de México, Campus Mérida (UVM), Mauro Visconti Aragón; Vila Dosal indicó que en los próximos días realizará una gira internacional para la promoción del estado y exponer las bondades con las que cuenta Yucatán como su seguridad, calidad de vida y capital humano preparado y suficiente, para regresar con buenas noticias sobre la llegada de más empresas al estado que impulsen la economía.

Al abundar sobre la preparación académica, Vila Dosal recordó que, ayer se puso en marcha el programa de movilidad internacional donde por primera vez en el estado, se están mandando a 170 jóvenes a universidades de Estados Unidos y Canadá durante 3 semanas para perfeccionar su inglés y realizó un compromiso para que el próximo año se pueda enviar el doble de la cifra de estudiantes, para que el estado cuente con el capital humano necesario y preparado que aproveche las grandes oportunidades laborales.

Al tomar la palabra, el rector de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), José de Jesús Williams, señaló que, la comunidad deportiva universitaria de Yucatán regresará a la Universiada con los ánimos renovados de 400 atletas y entrenadores que representarán al estado.

Asimismo, el rector universitario recordó que, en octubre próximo, nuestro estado y la Uady albergarán los FISU America Games 2022 “con lo que hemos contado con el apoyo del Gobernador que ha abrazado el proyecto, lo que permitirá demostrar la enorme posibilidad la gran riqueza cultural que guarda Yucatán”, afirmó.

Ante el Coordinador General de la Región VIII del Consejo Nacional del Deporte de la Educación (CONDDE), Javier Herrera Aussín, el director general del Instituto del Deporte del Estado de Yucatán, Carlos Sáenz Castillo, recordó que esta competencia se ha pospuesto dos años, sin embargo, las acertadas decisiones y medidas aplicadas en la pandemia, así como las gestiones ante el Gobierno federal para la llegada de vacunas al estado, permiten regresar a las actividades, incluyendo las competencias deportivas.

“El deporte estudiantil tiene un valor importante en Yucatán por lo que estamos seguros que los resultados de esta competencia determinarán quiénes representarán a México en los próximos juegos panamericanos universitarios. Estamos de regreso, vamos por las medallas, vamos a ganar y a demostrar que Yucatán tiene gente preparada para afrontar grandes retos, así que porten con orgullo el uniforme y realicen una digna representación del estado”, finalizó.

La primera edición de los Juegos Nacionales Universitarios fue en 1947 organizada por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) pero hasta 1979 se dio el auge del deporte universitario en México gracias a la organización de la Universiada Mundial. El 2 de septiembre de 1979, con sede en la Ciudad de México, se dio inicio a los Décimos Juegos Mundiales de la Federación Internacional del Deporte Universitario (FISU) otorgándole al deporte universitario en el país una importancia que no se tenía.

Las competencias universitarias siguieron con el nombre «Campeonato Nacional Universitario» y, en 1986, se creó el Consejo Nacional del Deporte de la Educación para en 1994 constituirse de manera oficial como una asociación civil. Desde 1997 y en concordancia con los Juegos Deportivos Mundiales Universitarios, organizados por la FISU, se cambió el formato a lo que hoy es la Universiada Nacional.