Vila constata avance de la jornada de vacunación en Tixkokob

TIXKOKOB.– Cada vez son más los hombres y mujeres de 60 años y más en el estado que han recibido la vacuna contra el Coronavirus y, en esta ocasión, el Gobernador Mauricio Vila Dosal visitó el municipio de Tixkokob para constatar la administración de dosis a los adultos mayores de esa demarcación.

Acompañado del Comandante de la 32 Zona Militar, General de Brigada Francisco Miguel Aranda Gutiérrez, y de la delegada del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Yucatán, Miriam Sánchez Castro, Vila Dosal acudió a la Unidad Médica Familiar del IMSS de este municipio para constatar la segunda jornada de aplicación de vacunas a la población adulta mayor de esta demarcación. En Tixkokob se están administrando más 2,600 dosis.

Las más de 2,600 vacunas corresponden al lote de 12,675 dosis de la farmacéutica Pfizer que llegaron al estado para las personas de este sector de la población que viven en los municipios de Temozón, Progreso y Tixkokob. En Progreso se están aplicando 7,910 dosis y en Temozón, 1,927.

En ese marco, el Gobernador atestiguó la vacunación de María Esperanza Burgos y Burgos, habitante de Tixkokob de 75 años, quien con mucha emoción y ansias acudió este día a recibir su dosis contra el Coronavirus, lo que la hace sentir más protegida de la enfermedad.

La mujer señaló que, aunque goza de mucha salud, hoy es un día muy importante para ella y su familia, ya que, luego de recibir la vacuna, se siente más fuerte y segura de que estará bien.

«Me cuidan mucho en mi casa y yo también me cuido para no enfermarme. Por eso es muy bueno que hoy nos estén poniendo la vacuna, porque ya estamos grandes y lo necesitamos. No nos queremos enfermar, ni contagiar a mis hijos y nietos», indicó.

Por último, Burgos y Burgos agradeció la llegada de la vacuna para las personas mayores de su municipio. «Da gusto ver que se preocupan y nos tienen pendientes. Ojalá que pronto todos puedan estar vacunados, somos afortunados de estar protegidos».

Otra de las personas adultas mayores que recibieron la vacuna contra el Coronavirus este día fue Filiberta Puc Canché, de 69 años, quien dijo sentirse muy bendecida de recibir su dosis, ya que en los últimos meses se ha sentido muy temerosa de contagiarse y enfermar a su familia.

«Me da miedo la enfermedad, por eso es muy buena la vacuna porque voy a estar mejor, más protegida y tranquila», afirmó la originaria de Tixkokob.

Acompañada de su esposo, Laureano Mex Canché, de 70 años de edad, quien también fue vacunado este día, Puc Canché señaló que regresa a su hogar sintiéndose más protegida y menos preocupada por su salud, pero no por eso bajará la guardia, sino que se cuidará más.

En presencia del titular de la Secretaría de Salud (SSY) del estado, Mauricio Sauri Vivas, y del coordinador estatal para la Vacunación Covid-19, Capitán de Corbeta Carlos Gómez Montes de Oca, el Gobernador realizó un recorrido por las diferentes áreas que conforman este módulo de vacunación, pasando por las mesas de registro, la zona de valoración de signos vitales y triage, donde se realiza la aplicación y el área de observación.

En Yucatán, la vacunación masiva inició el pasado 15 de febrero y se han vacunado a hombres y mujeres de 60 años y más pertenecientes a los municipios de Valladolid, Motul, Conkal, Umán y Kaua. Ayer comenzó en Temozón, Progreso y Tixkokob y se estima que en el transcurso de esta semana se lleve a cabo en Ticul, Espita y Kanasín, con las 14,680 vacunas que arribaron al estado el domingo anterior.

Cabe recordar que las vacunas están siendo aplicadas a la población que ha sido previamente registrada y seleccionada por medio de las plataformas del Gobierno federal, por lo que la Federación tiene a su cargo la planificación y los protocolos de esta vacunación y el Gobierno estatal está apoyando con estas tareas.

No obstante, el Gobernador Mauricio Vila Dosal continúa insistiendo en las gestiones pertinentes para concluir lo más pronto posible la vacunación del personal de salud, tanto público como privado, y continuar con el proceso para el resto de la población, por lo que se mantiene estrecha comunicación con la Federación.

Durante el recorrido también estuvo presente la directora de la Unidad Médica Familiar del IMSS de este municipio, María Guadalupe Pinto López.