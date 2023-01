Vila Dosal es un gobernante que se distingue por su voluntad política y diálogo abierto, Olga Sánchez Cordero

MÉRIDA.- La senadora del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Olga Sánchez Cordero, señaló que el trabajo del Gobernador Mauricio Vila Dosal se caracteriza por su voluntad política y diálogo abierto, sin distinción política, pensando siempre en el bienestar de las y los yucatecos.

“Tuvimos una relación amable cuando me desempeñé como secretaria de Gobernación y, ahora, es notoria la gran colaboración y cooperación que tiene el Gobernador con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, pero el hecho de que yo esté en otro partido político no implica que no tengamos una extraordinaria relación y que yo reconozca que es un extraordinario Gobernador”, indicó la también ministra en retiro.