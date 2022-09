Vila lleva a más estudiantes yucatecos sus paquetes de útiles de “Impulso Escolar”

-Vila Dosal continuó con la distribución de los apoyos del programa “Impulso Escolar” que permite a los padres de familia ahorrar 2,850 pesos por cada estudiante al arrancar el inicio del ciclo escolar 2022-2023.

-La Escuela Primaria Federal “Pedro R. Pinzón Sánchez” recibirá también el apoyo del Gobernador con acciones de mantenimiento general en toda la escuela, así como mejorarán sus canchas deportivas.

Mérida.- Apoyo del Gobernador Mauricio Vila Dosal a través de “Impulso Escolar” llega a más estudiantes yucatecos al recibir sus paquetes de útiles escolares y uniformes de una gran calidad, con lo que podrán aprovechar de mejor forma sus clases y al mismo tiempo representa un respaldo a la economía familiar con un ahorro de 2,850 pesos por cada estudiante.

Acompañado de la directora de la Escuela Primaria Federal “Pedro R. Pinzón Sánchez”, Ana Cristina Sosa Bazán y padres de familia, Vila Dosal continuó la distribución de los 267,931 paquetes de útiles escolares a estudiantes de escuelas públicas de nivel básico y 206,534 kits de uniformes, conformados por 2 camisas, un par de zapatos y una mochila, que se destinan a todos los estudiantes de nivel primaria en la entidad, a través de un esfuerzo de más de 47.2 millones de pesos de inversión estatal.

En ese marco, los alumnos Jesús Uicab Matos, de cuarto grado, y Francisco Ambrosio Medina, de quinto grado, recibieron del Gobernador su paquete de útiles escolares en representación de los más de 540 alumnos de los turnos matutino y vespertino de este centro escolar que también recibirán este apoyo del Gobierno estatal.

Con “Impulso Escolar” se busca que ninguna niña, niño ni joven se quede sin sus útiles escolares y cuenten con lo necesario para acudir a clases, al tiempo que promueve la economía en el interior del estado con más de 2 mil familias de artesanos yucatecos textiles y de calzado que trabajan en talleres de los municipios de Huhí, Homún, Hunucmá, Cuzamá, Tekit, Mama, Tekax, Ticul, Kanasín, Cansahcab, Acanceh, Motul, Hunucmá, Espita y Mérida al ser los encargados de fabricar estas piezas con buena calidad.

“Este programa sirve para que todos los estudiantes de escuelas públicas del estado tengan lo necesario para empezar el curso escolar, que todos tengan lo mismo con lo que evitamos que ningún niño se quede sin sus útiles por igual, pues en Yucatán todos tienen lo mismo para aprovechar la escuela”, indicó el Gobernador.

Acompañado de los titulares de la Secretaría de Educación (Segey), Liborio Vidal Aguilar, y de Desarrollo Social (Sedesol), Roger Torres Peniche, Vila Dosal agradeció el gran trabajo que realizaron los docentes durante la contingencia sanitaria “sabemos que muchas veces llevaban tareas, fotocopias y material hasta las casas de los niños y nosotros les agradecemos mucho su esfuerzo y dedicación a su labor”, reconoció.

En presencia del Secretario del Ayuntamiento de Mérida, Alejandro Ruz Castro, Vila Dosal anunció que le brindarán un gran mantenimiento general a la escuela que consistirá en trabajos de pintura y contará con nuevas ventanas, puertas y se mejorará la barda perimetral, así como se realizarán mejoras en la cancha general de la escuela y se reemplazarán los viejos tableros y aplicará pintura en la cancha de basquetbol, trabajos que estarán a cargo del Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física, Educativa y Eléctrica de Yucatán (Idefeey) para dotar de mejores espacios educativos a los alumnos.

“Gracias a ustedes, soy Gobernador y este dinero no es del Gobernador es de ustedes, quienes nos dan la oportunidad de administrarlo para entregar este tipo de apoyos, así que juntos estamos haciendo los cambios necesarios para transformar nuestro estado para bien y que ustedes vivan en un Yucatán mejor del que me tocó a mí y a sus papás, pero necesito que me ayuden esforzándose mucho en la escuela y cuidando el medio ambiente ahorrando agua, no tirando basura en la calle ni en la escuela y cuidando los espacios verdes”, les dijo el Gobernador a las y los alumnos, quienes irán de excursión a donde prefieran con su apoyo.

Finalmente, Vila Dosal les deseó un muy buen ciclo escolar a los estudiantes de este plantel y aseguró que, “para sacar adelante a Yucatán necesitamos trabajar todos juntos en equipo y ayudándonos entre todos”, aseveró ante el Secretario General de la Sección 33 del SNTE, Ricardo Francisco Espinosa Magaña y el Supervisor escolar de esta zona, Ángel Eladio Vázquez Burgos.

Por su parte, el titular de la Segey, Vidal Aguilar indicó que se trabajó de forma coordinada con el Idefeey para atender a más de 2,500 escuelas que presentaban afectaciones debido al desuso de las instalaciones por la pandemia, esfuerzo con el que alumnos y maestros ahora cuentan con espacios dignos para tomar sus clases.

“También hemos visitado las escuelas de Yucatán a través de 200 brigadas para escuchar de cerca las necesidades de los docentes y padres de familia, con lo que nos dan las bases para trabajar por nuestra niñas, niños y jóvenes de Yucatán. Estas visitas, Gobernador, nos motivan a redoblar el paso, a estar más de cerca del magisterio, para que juntos podamos revertir el rezago educativo”, indicó el funcionario estatal.

Ante el reto de revertir el rezago educativo ocasionado por la pandemia, Liborio Vidal Aguilar señaló que se está trabajando para que los más de 20 mil alumnos que dejaron de asistir a sus escuelas, regresen a terminar su primaria, secundaria y bachillerato.

A través de la distribución de paquetes de útiles escolares a estudiantes, en el nivel de primaria se atiende a 68,489 alumnos de primero y segundo; de tercer grado, a 35,369; 102,274 para cuarto, quinto y sexto; mientras que 20,915 para alumnos de primer grado de secundaria y 40,884 estudiantes de segundo de secundaria.

El contenido de los paquetes de útiles escolares varía dependiendo del grado escolar y cumple con los requerimientos del cuadro básico de material emitido por la Secretaría de Educación Pública (SEP), con el objetivo de que los niños y jóvenes cuenten con lo necesario para su permanencia y buen desempeño en la escuela.