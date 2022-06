Vila presenta el proyecto Ie-tram a titular de Segob

Hablaron sobre otros proyectos que se están realizando de la mano con la Federación en beneficio de las familias yucatecas

-Vila Dosal, junto con López Hernández y el presidente de Sisal Tejidos, Fernando Ponce García, encabezó la inauguración de esta planta, primera en su tipo en toda América Latina, que promueve la reactivación integral de la actividad henequenera

Muxupip.- El Gobernador Mauricio Vila Dosal sostuvo un encuentro con el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López Hernández, a quien le presentó el proyecto Ie-tram, nueva ruta del Sistema de Transporte Metropolitano «Va y Ven», única en su tipo en toda Latinoamérica y la primera en todo el sureste del país 100% eléctrica, que conectará Kanasín y Umán con Mérida.

En la reunión, Vila Dosal presentó los detalles y beneficios de este proyecto que se está trabajando en conjunto con el Gobierno de México, trayecto que enlazará a más de 137 colonias y más de 100 rutas de transporte público con una alternativa de traslado más rápido, moderno y sustentable.

López Hernández reconoció a Vila Dosal, por su visión, empuje y empeño en los proyectos estratégicos que impulsa en la entidad, como el Sistema de Transporte Metropolitano “Va y ven” y el recién anunciado Ie-Tram, primera ruta eléctrica en todo el sur y sureste del país, única en su tipo en toda Latinoamérica.

En ese marco, el Gobernador y el funcionario federal hablaron también sobre otros proyectos que se están realizando de la mano con la Federación en beneficio de las familias yucatecas y coordinar las gestiones para hacer una realidad que el Tren Maya llegue a Puerto Progreso, pues vendría a convertirse en una ventaja competitiva más para la entidad.

Confío en que trabajando de manera coordinada con el secretario de Gobernación y la Federación se logrará el proyecto de la conexión de dicho puerto con el Tren Maya, pues vendría a sumar una importante ventaja competitiva a la entidad, y estoy seguro que hay todas las condiciones y la voluntad política para poder lograrlo, añadió.

Ante esto, el titular de la Segob externó su compromiso de ayudar en las gestiones que realiza el Gobernador, para volver una realidad la conexión del Tren Maya a Progreso, que dará viabilidad al desarrollo económico local, que promueven en coordinación las administraciones estatal y federal.

Como parte de la visita del funcionario federal al territorio, junto con Vila Dosal estuvo inaugurando la Planta Sisal Tejidos, primera en su tipo en toda América Latina, que promueve la reactivación integral de la actividad henequenera, a través de la manufactura y comercialización de productos obtenidos de esa fibra, que representó una importante derrama económica y la generación de 250 empleos directos en la zona.

Acompañados del presidente de Sisal Tejidos Yucatán, Fernando Ponce García, encabezó la apertura de esta factoría, ubicada en un terreno de 16.5 hectáreas que detonará la actividad primaria de la región, compuesta por 62 municipios de la entidad, la gran mayoría de alta marginación.

Al dirigir un mensaje, el Gobernador informó que se realizan las gestiones para llevar a cabo un proyecto ferroviario que conecte al Tren Maya, desde Umán, con el puerto de Progreso, toda vez que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha aprobado que se explore, con la iniciativa privada, conseguir los recursos para lograrlo.

Durante la inauguración de la planta se informó que además de ser la única fábrica en su tipo en Latinoamérica, es la séptima en el mundo; su localización en el centro de la región henequenera es clave para detonar la zona, pues se estima que produzca 4,500 toneladas de fibra anuales y genere, en su segunda etapa, 500 empleos directos en el sitio y miles más en el cultivo, en un momento donde más se necesitan, por la crisis sanitaria y económica del país.

Posteriormente, Vila Dosal señaló que su administración cree que se tiene que retomar la actividad de esta especie, que por muchos años fue un símbolo del territorio, y hoy, tejidos como el del oro verde son un baluarte que nos puede ayudar en la batalla contra el cambio climático.

Afirmó que una de las prioridades de su administración es el combate contra la desigualad y generación de oportunidades laborales, por lo que se está promocionando al territorio, en los niveles nacional e internacional, lo que ha dado como resultado que firmas como Amazon, Tesla y Holcim vengan a invertir.

Sin embargo, también se tiene la visión de continuar ayudando a compañías locales, porque son un importante motor de la economía; muestra de ello, dijo el Gobernador, el Ejecutivo apoya con un crédito a Sisal Tejidos, a través del Fondo de Promoción y Fomento a las Empresas de Yucatán (Foprofey), con financiamiento de 40 millones de pesos, destinado a capital de trabajo.

«Queremos que esto pueda arrancar, que pueda funcionar, para pasar a la siguiente etapa, que es poder apoyar a los productores; no se puede hacer al revés, porque si los productores no tienen a quién venderle a un precio justo, difícilmente se puede poder incentivar la producción», aseveró Vila Dosal, ante la alcaldesa de Muxupip, María Ynés Chim Aké, y José Alberto Arranhado Lopes da Conceicao y Nerio José Torres Arcila, directores General y Ejecutivo de esta marca.

Además, indicó, instruyó al titular de la Secretaría de Fomento Económico y Trabajo (Sefoet), Ernesto Herrera Novelo, empiece a platicar con los ediles, para conocer con cuántas hectáreas de producción se cuenta y qué tantos productores están dispuestos a trabajar en este ramo. «Tenemos la tierra, tenemos el conocimiento y tenemos la capacidad para salir adelante; por eso, sin duda, tenemos que aportar nuestro granito de arena a las siguientes generaciones”, añadió.

Igual, agradeció al funcionario federal el trabajo de la mano y por ser un interlocutor fundamental, para incentivar el desarrollo de Yucatán y México, a través de proyectos como el Tren Maya, la ampliación y modernización de Progreso, la construcción de 2 centrales termoeléctricas, el abastecimiento de gas natural y la construcción del Parque de la Plancha.

Finalmente, afirmó que se seguirá trabajando para dejar un Yucatán mejor que el que recibimos y que sirva a las futuras generaciones, que sea amigable con el medio ambiente, pero sobre todo, sea unido, donde todos trabajemos de la mano, sin división, “porque estamos convencidos que ese es el camino que tenemos para obtener mejores resultados”.

Luego de resaltar la valía histórica y productiva de la actividad henequera, Ponce García señaló que, con esta planta, los productores locales tendrán un precio de garantía para su fibra, superior al que rija en el mercado, y no tienen que vender sus tierras, porque esta especie es una alternativa real, renovable, por lo que está seguro que las autoridades apoyarán haciendo mancuerna con la firma.

Con esta inversión, se busca que los productores reactiven el cultivo, amplíen su cosecha y mejoren su calidad de vida; he optado por arriesgarla en este proyecto y será la mejor forma de demostrar que, hasta mi último aliento, me sentiré orgulloso de haber nacido en esta tierra y siempre seré un eterno enamorado de Yucatán, y tiene que ser un éxito, afirmó.

Con este nuevo recinto, se impulsan la producción de fibra, el rescate o mejoramiento de planteles y la calidad de desfibración, manteniendo un mercado demandante que permita precios justos, con beneficios en la economía familiar y de otros eslabones relacionados. Momentos antes, el Gobernador recorrió los cultivos, las áreas de trabajo, ribeteado y telares, donde constató las labores que realizan.

En ese punto, el Gobernador realizó un recorrido por los cultivos de oro verde, así como las áreas de producción, donde pudo constatar las labores que se realizan en las zonas de ribeteado y los telares.