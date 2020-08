Vila se reúne con representantes de asociaciones civiles para abordar el panorama del Coronavirus

MÉRIDA.– Al dar a conocer la evolución de la pandemia del Coronavirus en el estado ante representantes de Asociaciones Civiles, el Gobernador Mauricio Vila Dosal convocó a continuar practicando y promoviendo la responsabilidad individual y a trabajar todos unidos, como uno solo para lograr que Yucatán se recupere de forma segura y salga adelante.

Durante un encuentro que se llevó a cabo con todas las medidas de higiene y protección, el Gobernador escuchó las inquietudes y propuestas de los integrantes de Asociaciones Civiles y dirigentes estudiantiles sobre el panorama del estado en materia de salud y su reactivación económica, al tiempo que resaltó la importancia de dejar atrás los intereses personales para trabajar por los intereses en común de la población.

En presencia del titular de la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY), Mauricio Sauri Vivas, Vila Dosal reiteró que, como Gobierno, le toca ver por los intereses de todos los sectores, sin embargo, recalcó, en Yucatán se da prioridad a la salud de los yucatecos, por lo que el proceso de reapertura de las actividades económicas, las decisiones tomadas y las medidas implementadas se encuentran sujetas al comportamiento de la pandemia.

En la reunión, el Gobernador realizó un recuento de los programas y medidas que el Gobierno del Estado ha implementado para combatir la pandemia, lograr una reactivación económica segura y apoyar la economía de las familias yucatecos y los negocios a fin de preservar miles de empleos.

Muestra de ello, Vila Dosal indicó que durante esta contingencia sanitaria se destinó una bolsa de apoyos de 1,320 millones de pesos, además que, entre otras cosas, Yucatán ocupa el segundo lugar nacional en dar créditos respecto a los ingresos propios y el tercer lugar en el país con mayor cantidad de apoyos per cápita, lo que quiere decir que, siendo la economía 23 en el país, ocupamos el sexto lugar en brindar apoyos, respecto a Producto Interno Bruto (PIB). Además, de los 2 millones 200 mil yucatecos, 1 millón 800 mil personas han recibido algún tipo de apoyo del Gobierno del Estado.

El Gobernador recordó que, ante la evolución de la pandemia, el Gobierno del Estado anunció el 14 de julio una serie de medidas nuevas, las cuales comenzaron a implementarse el jueves 16 de julio, entre ellas están la restricción a la movilidad nocturna (10:30 p.m. a 5:00 a.m. y de 9:00 p.m. a 5:00 a.m. para municipios costeros), ley seca en todo el estado, cierre de actividades no esenciales a partir de las 6:00 p.m. de lunes a viernes y cierre fines de semana, cierre de marinas e inicio del programa “Amigos de la Salud”.

En ese sentido, Vila Dosal reiteró que las medidas implementadas el 16 de julio están rindiendo frutos, ya que, de acuerdo a los registros, los indicadores que determinan el color del Semáforo estatal van a la baja, tal como en el caso de los ingresos hospitalarios, el porcentaje de ocupación de camas de hospitalización y el número de contagios diarios.

En ese marco, el Gobernador explicó que la pandemia tiene ciclos de 14 días, lo que quiere decir que, a partir del día en que una medida entra en vigor hay que esperar 14 días para poder observar su impacto, por lo que antes de las medidas implementadas el 16 de julio, se registraba un promedio de 250 casos positivos de coronavirus, mientras que ahora se registran en promedio 130 casos diarios.

De igual manera, Vila Dosal recordó que el indicador más importante es la capacidad hospitalaria, ya que el número de contagios va en función del número de pruebas que se están realizando y en Yucatán se están haciendo más pruebas para cortar a tiempo cadenas de contagios, lo que contribuye a que se detecten más casos de Coronavirus.

Al respecto, el Gobernador puntualizó que, tras pasar 14 días desde la implementación de las medidas, a partir del jueves 30 de julio que se contaba con 579 hospitalizados, se comenzó a registrar un leve decremento y durante las siguientes semanas ha logrado reducirse hasta llegar al día 24 de agosto con 414 pacientes en hospitalización.

Sobre los ingresos hospitalarios diarios, Vila Dosal señaló que también han ido bajando desde el 30 de julio, tanto así que el promedio en ingresos hospitalarios ha comenzado a registrar una disminución después de 14 días con las medidas, por lo que al 30 de julio se registró una media semanal de 73 ingresos, y al corte del 23 de agosto el promedio semanal bajó a 52 admisiones.

Ante estos resultados, el Gobernador agregó que los datos apuntan que las medidas han sido efectivas, ya que ahora nos encontramos en los mismos niveles que estábamos a mediados de julio, solo que en aquella ocasión teníamos una tendencia al alta y ahora los indicadores van a la baja y, por ello, el Comité de epidemiólogos y expertos en salud sugirió mantenerlas para seguir disminuyendo los indicadores y prepararnos para continuar avanzando en la reapertura económica.

Asimismo, Vila Dosal resaltó la importancia de seguir promoviendo la responsabilidad individual y generar conciencia entre la población, ya que la pandemia continuará por al menos un año más y ahora nos toca aprender a vivir con ella y recuperar la confianza para ir retomando nuestras actividades, ir dinamizando la economía y continuar con la recuperación de Yucatán.

En su intervención, el representante de la Asociación Yucateca de Ayuda al Autismo, Carlos Romero Barrera, agradeció la información presentada, pues ahora cuenta con un panorama más amplio de lo que está sucediendo en Yucatán. De igual manera, manifestó su respaldo al Gobierno del Estado y destacó la importancia de que todos contribuyamos al combate de la pandemia y la reactivación segura del estado.

En el encuentro también estuvieron la directora del Instituto para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, María Teresa Vázquez Baqueiro y el secretario Técnico de Planeación y Evaluación, Rafael Hernández Kotasek.

