Walmart inaugura su tienda Mérida Campestre

MÉRIDA.– En Yucatán, la generación de más empleos y la llegada de mayores inversiones continúa contribuyendo para impulsar la recuperación económica del estado y un reflejo de esto es la apertura de la nueva sucursal Mérida Campestre de la cadena de supermercados Walmart, que este día inauguró el Gobernador Mauricio Vila Dosal.

El pasado viernes, Vila Dosal realizó el corte de listón de la nueva tienda de esta compañía internacional, en la que se invirtieron 222 millones de pesos y se crean 300 fuentes de trabajo, entre directas e indirectas. La nueva tienda se ubica en las viejas instalaciones donde funcionó el primer Costco de la ciudad capital, frente al colegio Mérida. Para su uso la amplia bodega fue remodelada en su totalidad.

Durante la ceremonia, acompañado del alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha, y de la directora de Operaciones de Walmart Supercenter, Chantal Hernández Moreno, se destacó que el Grupo Walmart está en Yucatán desde el año 1995 y son ya más de 40 unidades que tienen aquí generando más de 4,000 empleos directos, 5,000 empleos indirectos y han invertido más de 4,500 millones de pesos.

En su mensaje, el Gobernador indicó que desde el Gobierno del Estado se busca alcanzar una pronta recuperación económica que vaya de la mano con el cuidado de la salud de toda la población, por lo que resaltó que ésta y otras inversiones que se han realizado en Yucatán, representan la oportunidad para muchos habitantes de reincorporarse a las actividades económicas para acceder a un sustento y sacar adelante a sus familias.

En presencia del titular de la Secretaría de Fomento Económico y Trabajo (Sefoet), Ernesto Herrera Novelo, Vila Dosal sostuvo que el compromiso de las autoridades estatales y municipales es propiciar las mejores condiciones y certeza para que la inversión privada siga llegando para beneficiar a los yucatecos con más y mejores oportunidades de trabajo.

“El grupo Walmart y muchas otras empresas que han estado abriendo durante el último mes y medio en Yucatán saben que cuentan con un Gobierno municipal que da certeza, facilidades y también saben que cuentan con el apoyo del Gobierno del Estado. Somos el estado más seguro de todo el país ya que no hay ningún ranking de seguridad que no diga que en la entidad tenemos las mejores condiciones de seguridad, y no nos damos por vencidos con eso, por ello estamos invirtiendo más de 1800 millones de pesos para seguir fortaleciendo la seguridad”, aseveró el Gobernador.

Asimismo, Vila Dosal recordó que hace unos días se inauguró en Kanasín, el Centro de Distribución (Cedis) de Walmart, que contó con una inversión de más de 1,100 millones de pesos para generar más de 2,000 empleos, entre directos e indirectos, para los yucatecos, no solamente de Mérida, sino de los distintos municipios del estado.

Además, Vila Dosal destacó el compromiso social de empresas como Walmart, pues realiza un trabajo conjunto con el Banco de Alimentos de Mérida, donde han donado, en el último año, más de 800 toneladas de alimento, que se distribuye a las familias más necesitadas de todo el estado, institución a la que el Gobierno del Estado ha apoyado con más de 16 millones de pesos para que puedan tener sus cuartos fríos y vehículos para poder distribuir los alimentos.

Respecto a esta nueva tienda de la cadena de supermercados, Vila Dosal añadió que esa inversión se suma a la inauguración de la cementera Fortaleza y de la fábrica de cocinas de origen chino, Woodgenix, las cuales contaron con inversiones de 500 y 1,300 millones de pesos, respectivamente, y en conjunto generaron 700 empleos nuevos para los yucatecos.

Todas estas inversiones, agregó el Gobernador, se añaden al reciente anuncio de la construcción del Estadio Sostenible de Yucatán con una inversión privada de 2,200 millones de pesos y la creación de 5,00 empleos directos e indirectos, con lo que el Gobierno del Estado reafirma su compromiso para atraer la inversión privada y otorgar certeza, oportunidades y acompañar a las empresas privadas para que puedan desarrollar sus proyectos en la entidad.

Pero no olvidemos que la reactivación económica segura del estado y el cuidado de la salud es tarea de todos, por eso es importante cumplir con los protocolos de sanidad sugeridos como son, uso correcto del cubrebocas, la sana distancia, y la higiene, especialmente el lavado de manos para, de esta forma, procurar nuestra propia salud y la de los demás. Por eso, entre todos, vamos a levantar a Yucatán y vamos a seguir construyendo los empleos que necesitamos para salir adelante, finalizó Vila Dosal.

En el marco de la ceremonia, el Gobernador atestiguó la entrega de un reconocimiento a Manuel Ibarra Patrón, miembro del Consejo Administrativo del Banco de Alimentos de Mérida, como muestra del compromiso de esta cadena comercial con esta institución de asistencia.

Posteriormente, Vila Dosal recorrió las instalaciones de esta nueva sucursal, la cual es la séptima en la capital yucateca. Asimismo, el Gobernador constató que esta tienda cuenta con un mapa háptico, que sirve como apoyo para que las personas con discapacidad visual puedan orientarse respecto a la distribución del espacio en este lugar.