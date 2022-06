Ya es oficial, hoy abre al público el Sendero Jurásico

TRAS LA APROBACIÓN DE LOS NUEVOS COBROS POR PARTE DE LOS DIPUTADOS, EL NUEVO PARQUE UBICADO EN CHICXULUB PUERTO YA PODRÁ RECIBIR Y COBRAR LA ENTRADA A LOS VISITANTES



PROGRESO.– En una sesión a la que no asistió el diputado local por Progreso, Erik Rihani González y que tuvo el voto en contra de la bancada de Morena, diputados del Congreso de Yucatán aprobaron por mayoría las nuevas tarifas que se cobrarán en el parque Sendero Jurásico, en el gimnasio playero Viking Beach, así como diversos artículos y souvenirs (recuerdos) que estarán a la venta en esos recintos.

Los diputados aprobaron el asunto que fue el primer tema a tratar en lo que fue el inicio oficial del segundo período extraordinario de sesiones del Congreso Estatal. Los lesgisladores discutieron y aprobaron la modificación de la Ley de Ingresos 2022 del Municipio de Progreso para que el Ayuntamiento ya pueda cobrar por la entrada a ese parque. Si bien el parque abrió sus puertas la semana pasada luego de la inauguración a cargo del gobernador Mauricio Vila, será ahora, con ésta aprobación, que el Ayuntamiento ya podrá abrir a partir de éste miércoles de manera oficial al público.

De hecho, el propio alcalde Julián Zacarías Curi, anunció anoche en sus redes sociales que el Sendero Jurásico abrirá a partir de hoy miércoles 8 de junio de forma oficial para los visitantes.

ECHARON REVERSA CON EL COBRO POR FOTOS, VÍDEOS Y SANITARIOS…

Como informamos, la primera solicitud realizada por el Ayuntamiento de Progreso ante el Congreso en mayo pasado, contemplaba cobros por la entrada, por los souvenirs y hasta por el uso de los baños, así como por tomar fotos y vídeos dentro del parque.

Esto generó críticas por parte de disputados, principalmente de la bancada de Morena, quienes consideraron que los cobros son elevados y pidieron al Ayuntamiento realizar las modificaciones pertinentes. (Si bien los diputados solo tienen la facultad de aprobar o rechazar, pues deben ser respetuosos de la autonomía municipal, el Ayuntamiento de Progreso elaboró una segunda propuesta de tarifas, en la que agregó nuevas tarifas «sociales» y descuentos).

PROGRESO, «EL AYUNTAMIENTO DEL LUCRO», DICE DIPUTADA DE MORENA…

En la sesión del Congreso, los diputados de Morena informaron que no aprobarían el dictamen, pues siguen considerando que las tarifas son muy elevadas, aunque agradecieron que el Ayuntamiento haya tomado en cuenta e incluido sus observaciones de aplicar tarifas sociales y descuentos en beneficio de los yucatecos.

Sin embargo, la diputada morenista Alejandra Novelo Segura, señaló que si bien hubo un avance, las tarifas se quedaron igual, las cuales siguen siendo elevadas.

Además, cuestionó que la función del Ayuntamiento es ofrecer mejores servicios a sus habitantes y no lucrar con un parque.

A su vez, el diputado morenista Rafael Echazarreta Torres se manifestó también en contra de los elevados cobros en el Sendero Jurásico al señalar que el Ayuntamiento de Progreso no es una empresa como para estar vendiendo playeras, peluches y hasta «hot-dogs».

Estamos en contra, dijo, de que el Ayuntamiento esté operando como un aparato corporativo ¿esas son las factultades del municipio?, el municipio no es una corporación, afirmó.

El único diputado panista que subió a la tribuna para defender el proyecto del Sendero, fue Jesús Pérez Ballote, quien resaltó que el nuevo parque será un atractivo turístico que atraerá muchos visitantes a Progreso.

LAS TARIFAS APROBADAS…

Esta segunda propuesta fue analizada y aprobada en comisiones y fue hoy que pasó al pleno, siendo aprobadas las siguientes tarifas por entrar al Sendero Jurásico:

* Niños de 3 a 10 años $100 pesos

* Adolescentes de 11 a 17 años $150 pesos

* Adultos de 18 años en adelante $200 pesos

* Extranjeros $300 pesos

Todos los yucatecos pagan la mitad de lunes a viernes

Adultos mayores con credencial del Inapam pagan la mitad

Discapacitados tendrán entrada gratuita

Grupos escolares entrarán gratis de lunes a viernes, previo registro.

También se aprobó el estacionamiento que costará $30 pesos las dos primeras horas y 10 pesos por cada hora adicional.

EL GIMNASIO VIKINGO…

Por el uso del gimnasio vikingo ó «Viking Beach», ubicado en el malecón internacional, se cobrará $200 pesos por 2 horas de uso del gimnasio.

Para progreseños será gratis los primeros 45 minutos, de lunes a viernes. Después los progreseños deberán pagar $100 pesos por hora y media de uso.

Fines de semana todos pagan la tarifa normal.

Cabe señalar que en días pasados se informó de la realización de un evento de crossfit en ese gimnasio playero, pero el Ayuntamiento no informó a la población cuánto pagarán los organizadores por la realización del evento privado.

VENTA DE SOUVENIRS…

Tanto en el Sendero Jurásico como en el gimnasio Vikingo, el Ayuntamiento venderá recuerdos y souvenirs, entre los que figuran peluches y audífonos en $450 y $480 pesos, así como pequeños huevos de dinosaurio por $20 pesos. También se ofrecerán playeras y gorras por precios de hasta $350 pesos.

El dictamen fue aprobado a las 12:25 de la tarde del martes con 19 votos a favor y 4 votos en contra y la aprobación del decreto se publicó ayer por la tarde en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, por lo que entró en vigor este miércoles que abrirá sus puertas oficialmente. (ProgresoHoy.com)