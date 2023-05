Yucatán, abierto y comprometido al cambio y a la innovación en la era digital

Inaugura Fritz Sierra el Digital Media Latam 2023, foro que congrega alrededor de 250 ejecutivos y dueños de empresas / El estado es punta de lanza en materia de inversión, por lo que es un referente nacional e internacional, recalca la titular de la SGG. / Construir un futuro más próspero para la industria de los medios de comunicación, el objetivo del encuentro: Martha Ramos, presidenta de World Editors Forum /

MÉRIDA.- Yucatán es un estado abierto al cambio y a la innovación, toda vez que el gobierno que encabeza Mauricio Vila Dosal está comprometido en impulsar la modernización y promover la adopción de nuevas tecnologías que permitan a las empresas de medios adaptarse y prosperar en este cambiante entorno, sostuvo la titular de la Secretaría General de Gobierno (SGG), María Fritz Sierra

Al inaugurar con la representación del titular del Ejecutivo el Digital Media Latam 2023, encuentro que congrega alrededor de 250 ejecutivos, dueños y representantes de empresas nacionales y extranjeras del ramo, la titular de la SGG afirmó que la actual administración estatal ha apostado desde el principio de su gestión al tema digital.

La funcionaria celebró que Mérida haya sido designada sede del encuentro más importante para la industria de los medios de información en América Latina, organizado por la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias (WAN-IFRA), de tal modo que también concurren periodistas de grandes medios internacionales, como The New York Times, CNN, The Associated Press, Caracol TV y la Agencia española EFE.

Ante una realidad cambiante, Fritz Sierra expuso que el gobierno del estado reconoce el impacto positivo que la transformación digital tiene en el crecimiento económico de un país, ya que la adopción de nuevas tecnologías y la implementación de estrategias digitales generan un ambiente propicio para el desarrollo empresarial y la atracción de inversiones en la región.

“Yucatán está señalado como punta de lanza en materia de inversión, lo que ha llevado a la promoción del estado, y a que sea visto como un referente nacional e internacional”, afirmó ante el pleno de editores, directores, ejecutivos y profesionales de los diferentes medios de Iberoamérica y empresas tecnológicas.

La tecnología, recalcó en su intervención en la apertura del foro que se realiza en conocido hotel de esta ciudad, ha sido una herramienta clave para impulsar este momento histórico que vive Yucatán, toda vez que en el 2021 registró un crecimiento económico del 7.1 por ciento, superior al incremento promedio nacional de 4.6 por ciento, de acuerdo con el INEGI.

Acompañada del subsecretario de Inteligencia de Mercados de la Sefotur, Miguel Andrés Hernández Arteaga, y del director general de Comunicación Social del Gobierno del Estado, Eduardo Cabrera Ruiz, reconoció que la tecnología ha transformado radicalmente la forma de consumo de información, toda vez que la inmediatez y la accesibilidad que brindan las plataformas en línea generan un flujo constante de información y una mayor diversidad de fuentes.

Esta realidad, expuso, nos presenta un reto fundamental: la necesidad de adaptarnos y evolucionar junto con las nuevas tecnologías, tanto en el ámbito gubernamental como en el de los medios de comunicación.

Por ello, añadió, el gobierno del estado lanzó la estrategia “Yucatán digital” que implica llevar internet de fibra óptica a 2 mil 898 escuelas públicas; 287 centros de salud y módulos de médico 24/7, así como a los parques principales de los 106 municipios del estado. A la fecha, dijo, más de 500 escuelas, entre preescolar, primarias, secundarias y preparatorias de 31 municipios ya cuentan con servicio de internet.

El gobierno del estado procura que los jóvenes se involucren con las tecnologías de la información, porque es un sector que ha crecido mucho y donde se están ofertando empleos bien pagados. Para ello, añadió, la Universidad Politécnica de Yucatán (UPY) inició en 2022 la carrera de “ingeniería en ciberseguridad”; y la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM-MÉRIDA) hizo lo propio en el 2023, con el desarrollo de sendos laboratorios en la materia.

Resaltó la aplicación de programas digitales en el nuevo “Sistema Metropolitano de Movilidad Amable y Sostenible VA Y VEN”, cuya flotilla de autobuses cuentan con pago electrónico, GPS, cámaras de seguridad, puertos de carga y tecnología de seguimiento a través de una app para celular, sistema que se hará extensivo al IE-TRAM, un medio de transporte único en su tipo en Latinoamérica.

Como parte de la atracción que ejerce el estado en materia de congresos por su fomento a las nuevas tecnologías, informó que la próxima semana Mérida será sede de la octava edición del Smart City Expo Latam Congress por cuarto año consecutivo, en la que se abordarán temas como el desarrollo de ciudades inteligentes, la transformación digital, territorios sostenibles, entre otros.

Fritz Sierra dio la bienvenida a los ponentes internacionales, workshops y networking para la industria de los medios de comunicación en el foro a desarrollarse hasta este 17 de mayo con temas de interés general como “Los retos de la industria digital en América Latina” y “Cómo crear productos basados en las audiencias”.

Por su parte, Martha Ramos, presidenta del World Editors Forum de WAN-IFRA y ejecutiva de la Organización Editorial Mexicana, expuso un decálogo de retos y expectativas para la industria periodística digital, afectada por la espiral de cambios sociales y políticos.

Ante directivos de influyentes medios de información nacionales y extranjeras, habló de la necesidad de alcanzar la sustentabilidad a través de la resiliencia, adquirir nuevos perfiles en las redacciones con novedosas plataformas, productos y contenidos.

También advirtió que los riesgos de desinformación son cada vez más grandes, de tal forma que el sector dedica más tiempo a verificar la información, ante ello, llamó a no bajar la guardia y redefinir espacios de desenvolvimiento en la sociedad y sustituir la línea de sobrevivencia por la sustentabilidad económica.

“Es una gran oportunidad para que los ejecutivos de medios de comunicación en América Latina compartan sus experiencias y aprendan de los demás, en un esfuerzo conjunto por construir un futuro más próspero para la industria de los medios de comunicación”, puntualizó.

En su oportunidad, la directora de Latinoamérica y España en WAN-IFRA, Olga Britto manifestó que el encuentro ofrecerá perspectivas sobre cómo crear productos basados en las audiencias, el equilibrio entre la experiencia de usuario y la monetización de los medios.

De igual manera, dijo, estará presente la actualización en estos dos días de trabajo de los nuevos formatos de audio y video, las herramientas de inteligencia artificial como Chat GPT, DALL-E y el metaverso, así como el futuro de los medios sin cookies.

El programa también tocará temas como: los retos de la industria digital en América Latina, ¿Cómo crear productos basados en las audiencias?, ¿Cómo mantener el equilibrio entre la experiencia de usuario y la monetización?, Un mundo sin cookies y Periodismo humano.

La WEF engloba a más de tres mil medios y empresas tecnológicas, así como a 60 asociaciones nacionales de editores. La edición de 2023 del Digital Media LATAM se centrará en cómo los medios pueden aumentar sus ingresos en un contexto de creciente competencia y cambios tecnológicos.