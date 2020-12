Yucatán, con condiciones idóneas para las inversiones

Los presidentes de las Cámaras Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) y de la Industria del Vestido (Canaive) delegaciones Yucatán reconocen que el estado de Yucatán cuenta con todas las condiciones necesarias para que las empresas nacionales y extranjeras puedan venir a establecerse y sigan desarrollándose, ya que la seguridad, la certeza jurídica y la mano de obra calificada posicionan a la entidad como una excelente opción en el panorama mundial para recibir inversiones.

En este sentido, el presidente de Canacintra delegación Yucatán, Alberto Abraham Xacur, destacó que la apertura de un Centro de Logística y Distribución en el municipio de Umán, es una muestra de confianza en el Estado de Yucatán por parte de una empresa tan importante como Amazon, debido a que existen las condiciones adecuadas en el rubro de certeza jurídica así como la disponibilidad de personal capacitado que se pueden conseguir en el área sureste del país, situación que reconoce, será positiva también para las empresas locales, las cuales podrán aprovechar esta nueva inversión para detonar oportunidades que les beneficie como organizaciones y también para sus propios empleados.

“Son tres elementos básicamente, primero, la seguridad que se otorga, la cual es muy diferente a cualquier otro estado de la República; segundo, la certeza jurídica que se ofrece a los inversionistas; y tercero, la capacidad de la gente yucateca para ocupar puestos de trabajo y contribuir con el desarrollo de la entidad. Vemos como algo muy bueno que se establezcan empresas importantes en Yucatán porque eso va a detonar las oportunidades de empleo y desarrollo para los trabajadores yucatecos. Las empresas yucatecas tenemos que ver cómo aprovechar que una empresa de talla mundial como esta viene al estado y volvernos parte de las tareas de suministro de ellos, tanto para sus operaciones como para las ventas”, explicó.

Durante la etapa de construcción de este nuevo Centro de Distribución recientemente anunciado, relató Abraham Xacur, habrá una derrama en el estado ya que se espera que contraten empresas yucatecas para construir, así como para la adquisición de materiales. También añadió, habrá empresas que se estarán desarrollando alrededor de ésta, ya que, de acuerdo con el representante empresarial, cuando llega una empresa grande a cualquier estado, alrededor se forman una serie de empresas que pueden otorgarles servicios y eso deberá ser de provecho.

“Nos consolidamos en Yucatán como uno de los estados que más rápido podrá salir de la crisis en la que nos encontramos, gracias a las inversiones que están llegando y que afortunadamente no han parado de llegar, a pesar de la pandemia. El Gobierno del Estado he hecho un buen trabajo al ofrecer certeza jurídica a las nuevas empresas e inversiones, cosa que desafortunadamente no ha hecho el Gobierno Federal, por ello se reconoce que tanto el Gobernador Mauricio Vila como el titular de la Secretaría de Fomento Económico y de Trabajo, (Sefoet) Ernesto Herrera Novel han hecho un buen trabajo para atraer inversiones que no han parado de llegar, y eso es muy bueno”

En este sentido, para el presidente de Canacintra Yucatán, la entidad está creciendo y se espera que haya más empresas que vengan a apoyar este desarrollo para que la gente que vive aquí pueda encontrar oportunidades de trabajo y no tengan que ir a estados vecinos para buscarlas y, de esta forma, puedan desarrollarse laboralmente sin descuidar a sus familias. De igual manera, el representante empresarial reiteró que la llegada de nuevas inversiones se traduce en oportunidades de crecimiento para las propias empresas locales.

“Nosotros los empresarios yucatecos tenemos que acercarnos a estas empresas a través de la Sefoet para ver de qué manera podemos ser parte de ese desarrollo que traen empresas de tal importancia como Amazon. Es muy importante que el Gobierno del Estado, el sector privado y las instituciones educativas de nivel superior trabajen de forma conjunta para dar atención al desarrollo del estado”, concluyó.

Por su parte, el Presidente de Canaive delegación Yucatán, Fernando Muñoz Carrillo, enfatizó que la llegada de la marca Amazon a Yucatán propiciará una derrama económica importante que irá de la mano de la creación de empleos a fin de impulsar la reactivación económica de la entidad.

“Quiero felicitar al Gobierno del Estado por el trabajo tan importante que realiza porque van a traer mano de obra, se van a generar empleos y habrá una derrama económica muy importante en Yucatán. Nos posiciona como un lugar seguro para atraer inversiones, más empresas y compañías nacionales y extranjeras. Una vez que la empresa Amazon se establezca en Yucatán, nos van a facilitar el movimiento de nuestros productos para enviar a otros lados y con costos más bajos”, explicó.

Además, de que traerá una derrama económica importante y de que estarán generando muchos empleos directos e indirectos, la llegada de nuevas empresas e inversiones, también contribuirá a impulsar la economía porque pondrán dinero en los bolsillos de mucha gente. Amazon es una de las marcas más importantes a nivel mundial, y en su sector, por lo que es increíble que vaya a tener presencia en el estado. Nuevamente el Gobierno del Estado nos enorgullece con su trabajo porque ha logrado traer a empresas de talla internacional a Yucatán, explicó Muñoz Carrillo.

Para el presidente de Canaive delegación Yucatán, diversos sectores empresariales recibirán los beneficios de la derrama económica porque, explicó, se requerirá de mano de obra calificada y contribuirá al desarrollo del sector de logística ya de en sus palabras, saldrán miles de productos que serán empaquetados por manos yucatecas para todo el país y el resto del mundo por lo que recalcó la importancia de que este tipo de empresas e inversiones sigan arribando a la entidad.

Asimismo, Muñoz Carrillo profundizó que existen diversos factores para que Yucatán sea un lugar atractivo para las inversiones, entre los que destacó que en todo el estado gozamos de un positivo clima de seguridad y debido a la posición geográfica de la entidad, los productos, importaciones y exportaciones pueden hacerse por aire, mar o tierra y se cuenta con rutas marítimas y aéreas recurrentes que van a Europa y Estados Unidos. La ubicación geográfica que ocupa Yucatán es única, esto sumado a que es uno de los estados más seguros de todo la República Mexicana y eso propicia un ambiente de confianza para venir a invertir acá, aseveró.

Para concluir, el representante empresarial y presidente de Canaive expresó su reconocimiento al trabajo realizado desde el Gobierno el Estado y la Sefoet, ya que, con ello, se han logrado atraer a empresas internacionales como Amazon, Walmart, la empresa de gabinetes de cocina Woodgenix, entre otras, con lo que se ha alcanzado un buen avance en la recuperación económica del estado y la creación de fuentes de trabajo para un amplio sector de la población yucateca. En este sentido, Muñoz Carrillo destacó que Yucatán es de los pocos estados de la República que se mantiene con números positivos en el ámbito económico, por lo que hizo un llamado para que toda la población siga contribuyendo para mantener este avance y así evitar un posible cierre de negocios como sucedió en meses previos.

“Quiero reiterar mi reconocimiento para el Gobierno del Estado y la Secretaría de Fomento Económico por la gran labor que han realizado, y continúan haciendo, porque debemos recordar que sumado a la próxima llegada de Amazon, también se ha anunciado la llegada de otras empresas e inversiones. Por ello, debemos recomendarle a la población que se cuida para que no perdamos el avance que hemos logrado en la reapertura económica segura el estado, ya que en estos momentos la capital del país se encuentra en semáforo rojo, y por ello más negocios y tiendas tendrán que cerrar sus puertas de nuevo, y eso es algo que se ha evitado aquí en Yucatán. Por eso, invito a todos los yucatecos a cuidarse, a usar el cubrebocas y lavarse las manos frecuentemente”, finalizó.