Yucatán mira hacia el futuro, con la construcción de la Agenda 2040

El Gobernador Mauricio Vila Dosal presentó dicho documento, que conjunta las opiniones de 135,000 yucatecas, yucatecos de los 106 municipios y personas expertas para seguir transformando al estado. / Se plantea líneas estratégicas y planes prioritarios para reforzar lo que se ha avanzado y continuar hacia adelante, haciendo equipo para hacer frente a los desafíos por venir.

MÉRIDA.– Con la voz de más de 135,000 yucatecas, yucatecos de los 106 municipios y personas expertas, el Gobernador Mauricio Vila Dosal encabezó la presentación de la Agenda 2040, construida mediante un ejercicio histórico de participación ciudadana, y que contiene proyectos, metas y soluciones a corto, mediano y largo plazo para, juntos, seguir transformando a Yucatán con visión a futuro, impulsando su desarrollo social y económico, en favor de las familias.

Desde el Centro Internacional de Congresos, el Gobernador dio a conocer esta iniciativa, realizada a través del diálogo y la consulta de diversos sectores de la sociedad, el cual plantea las líneas estratégicas y planes prioritarios, para reforzar lo que se ha avanzado y continuar hacia adelante, haciendo equipo para enfrentar los desafíos por venir.

Sobre ello, el representante Residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México, Lorenzo Jiménez de Luis, felicitó al Gobernador Vila Dosal, por su visión política y a futuro, para elaborar un plan de trabajo que permita atender los retos venideros, de manera inclusiva y participativa, con el fin de construir un Yucatán mejor y con bienestar para todos.

«La Agenda 2040 es una herramienta que identifica las causas de los problemas y desafíos, con vocación de resolución y no hay política de estado más certera, que la que tiene Yucatán con esta herramienta», afirmó.

Por su parte, el director de la sede subregional en México de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Hugo Eduardo Beteta Méndez, señaló que esta Agenda permite a los yucatecos tener una visión compartida, que les permita planear y construir el futuro, incorporando alianzas y compromisos que se traduzcan en beneficios tangibles para todos.

En ese sentido, Beteta Méndez agradeció a Vila Dosal y su equipo por su interés en impulsar un cambio importante. “La Agenda que se está entregando hoy es de mucha avanzada para el resto de México y Latinoamérica. Pueden contar con los aportes y acompañamiento de la Cepal para acompañarlos en la agenda 2040 y asumir los desafíos del desarrollo sostenible en Yucatán», apuntó.

En el evento, el Gobernador afirmó que el Yucatán que todos queremos no lo puede decidir un Gobierno, sino que tiene que ser entre todos, por lo que las acciones planteadas en ducha Agenda nos permitirán tomar acciones y hacer de este un estado lleno de oportunidades, que crece parejo, piensa y actúa en beneficio de las futuras generaciones.

Acompañado del alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha, Vila Dosal recordó que cuando inició su administración, fue con el firme compromiso de transformar las cosas y hacer a la entidad más justa y llena de oportunidades; sin embargo, por la pandemia y los fenómenos naturales, las cosas cambiaron y nos hicieron ir un poco más lento, pero no nos han detenido y, hoy, gracias al esfuerzo de todas y de todos, hemos logramos salir adelante.

El Gobernador señaló que hoy existe generación de empleos y un crecimiento económico muy por encima del promedio a nivel nacional, lo que poco a poco, se empieza a sentir en los bolsillos de las y los yucatecos, pero es responsabilidad de todos encaminar nuestro desarrollo futuro de una forma profesional, planificada, productiva y sostenible, al tiempo que se cuida la identidad cultural, herencia maya, costumbres, tradiciones y lo que nos hace únicos.

“Lo que las y los yucatecos queremos es conservar su identidad y su cultura, no queremos pleitos, ni enfrentamientos estériles, sino unidad y para lograr esto se requiere de mucha participación social, como lo hicimos en la creación de la Agenda Yucatán 2040”, añadió.

Por ello, Vila Dosal afirmó que se continuará con políticas y acciones que escuchan a la gente, porque “aquí, en Yucatán, los proyectos y programas para los siguientes 3 años, los seguirá dirigiendo la gente, con sus necesidades, con sus demandas, y no el gobierno”.

En ese sentido, agradeció a Cepal, al PNUD en México, al Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y a la Agencia Alemana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (GIZ) por el apoyo brindado para hacer una realidad este documento.

Cuando estemos en el año 2040, volteemos hacia atrás y vamos a ver que todo este esfuerzo que se ha hecho entre todos ha valido la pena. Porque cuando se trabaja en unidad, sin duda se logran mejores resultados y no me queda la menor duda de que este documento será el marco de planeación y desarrollo de la transformación de Yucatán, no solamente en este gobierno, sino que seguramente seguirá de base para los que vengan más adelante, finalizó Vila Dosal.

Al dirigir sus palabras, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Yucatán (CCEY) y de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) de Mérida, Iván Rodríguez Gasque, resaltó la trascendencia de este documento y aseguró que los empresarios ven esta herramienta como una guía para el Yucatán del futuro, en favor de las próximas generaciones, ya que está elaborado con las voces de todas y todos los yucatecos.

El titular de la Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación (Seplan), Jorge Luis Avilés Lizama, para la elaboración de la Agenda 2040, se logró la participación de más de 135 mil personas a través de 39 diálogos participativos, 5 foros con expertos, 106 consultas municipales, 4 encuentros con especialistas y 7 consultas regionales.

Gracias a ello, se obtuvo 30 temas, 70 objetivos, 161 estrategias, 732 líneas de acción, 76 indicadores y 16 metas, dirigidas hacia un desarrollo sostenible, justo y equitativo, que asegure el bienestar de la gente, por lo que se estará dando seguimiento y evaluando los resultados junto con la sociedad civil, universidades, poderes y organismos autónomos, dependencias y entidades, cámaras empresariales, municipios y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En esta iniciativa, se contemplan las voces de los diversos Poderes, órganos autónomos, cámaras empresariales, universidades y órdenes de Gobierno, así como organismos especializados nacionales e internacionales, tales como PNUD, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el IMCO y GIZ.

Contiene metas para 2024, 2030 y 2040, al tiempo que incorpora 5 dimensiones de desarrollo sostenible: Yucatán con mejor calidad de vida para las personas, que concentrará acciones y programas para reducir brechas sociales, combatir la pobreza y lograr una mayor inclusión, y Yucatán próspero y competitivo, con proyectos estratégicos para aumentar las inversiones y el crecimiento económico.

De igual manera, Yucatán que cuida al planeta, donde se incorpora estrategias para reducir los efectos del cambio climático, mejorar la movilidad sostenible y prevenir riesgos ante contingencias o desastres naturales; Yucatán sin corrupción, con seguridad y en paz, que considera proyectos y políticas para incrementar la certeza jurídica, aumentar la seguridad y combatir los delitos y corrupción, y Yucatán unido con base en alianzas estratégicas, el cual articula acciones, programas y proyectos, concertados con Poderes, órganos y sectores de diversos ámbitos de competencia.