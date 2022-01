Yucatán pasa a semáforo amarillo ante el avance de Ómicron: suspenden eventos masivos

INICIAN RESTRICCIONES EN EL ESTADO HASTA EL 15 DE FEBRERO PRÓXIMO PARA FRENAR LOS NUMEROSOS CONTAGIOS EN LA ENTIDAD



/ MÉRIDA.– Ante el cambio a color amarillo del semáforo epidemiológico estatal debido al incremento de casos de Coronavirus en la entidad, la Secretaría de Salud del Yucatán (SSY) anuncia que, como medida de prevención, la fecha de apertura de eventos masivos se pospone para el 15 de febrero.

De igual manera, la dependencia estatal señaló que continúa siendo obligatorio el uso de cubrebocas, incluso en personas vacunadas, y se recomienda utilizar mascarillas que sean de dos capas, tricapa, o KN95, no de tela o esponja, ya que no protegen de la cepa Ómicron. A las personas que no han recibido vacuna, se les invita a protegernos entre todos y acudir a vacunarse.

Detener los contagios es responsabilidad de todos, por lo que la SSY exhorta a la población a continuar con las medidas preventivas y no bajar la guardia ante la pandemia del Coronavirus, ya que, de seguir aumentando los contagios, se tomarán medidas restrictivas nuevamente.

Este jueves continuó la aplicación de la vacuna de refuerzo contra el Coronavirus, Moderna, para maestras, maestros y personal educativo activo de escuelas públicas y privadas de Yucatán, registradas ante la SEP.

Este proceso se llevará a cabo hasta el 15 de enero a través de 4 sedes en todo el estado: en Mérida, el Centro de Convenciones y Exposiciones Yucatán Siglo XXI; en Valladolid, el campus de la Universidad Modelo en dicho municipio; en Tizimín, el Tecnológico Nacional; y en Ticul, la Escuela Secundaria Felipe Carrillo Puerto.

También, se aplicó a personal que atiende las áreas Covid en hospitales privados, la dosis de refuerzo AstraZeneca contra este virus en el Hospital Militar Regional de Especialidades (HMRE).

Los invitamos a vacunarse sin temor para proteger nuestra salud y la de nuestras familias.

Estamos trabajando de manera conjunta el Gobierno del Estado, la Secretaría de Bienestar y las Fuerzas Armadas.

Este es el parte médico de este jueves 13 de enero:

Como se ha señalado, en la reapertura económica los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 78 pacientes en hospitales públicos.

71,539 pacientes ya se recuperaron: no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 88% del total de contagios registrados, que es 81,451.

Hoy se detectaron 459 nuevos contagios de Coronavirus:

149 en Mérida,

40 en Kanasín y Progreso,

30 en Maxcanú y Tixkokob,

22 en Valladolid,

21 en Izamal,

20 en Motul,

13 en Conkal y Tizimín,

11 en Tekax,

9 en Umán,

5 en Acanceh, Halachó y Hunucmá,

4 en Espita y Ticul,

3 en Chemax y Peto,

2 en Baca, Hoctún, Mocochá, Muxupip, Oxkutzcab, Suma, Tixpéual y Tzucacab,

2 foráneos,

1 en Bokobá, Cacalchén, Celestún, Chankom, Dzemul, Dzilam de Bravo, Santa Elena, Seyé, Sotuta, Tetiz, Timucuy, Tinum, Xocchel y Yaxkukul.

De los 81,451 casos positivos, 661 son de otro país u otro estado.

Específicamente, en Mérida se han diagnosticado 49,094 personas contagiadas de Coronavirus (casos acumulados al 12 de enero), que viven en:

12,760 en la zona Norte

12,054 en la zona Oriente

4,825 en la zona Centro

7,567 en la zona Sur

11,888 en la zona Poniente

Lamentablemente, en este parte médico informamos de 3 fallecimientos:

1.- Masculino 98 años de Mérida HAS

2.- Masculino 50 años de Mérida Sin comorbilidades

3.- Masculino 82 años de Valladolid HAS

Siglas: HIPERTENSIÓN ARTERIAL SISTÉMICA (HAS), DIABETES MELLITUS (DM) e INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA (IRC).

En total, son 6,506 las personas fallecidas a causa del Coronavirus.

De los casos activos, 3,328 están estables, aislados, monitoreados por personal médico de la SSY; presentan síntomas leves.

Como ya se mencionó, 78 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico.

El rango de edad de los casos es de 1 mes a 107 años.

ESTOS SON LOS INDICADORES DEL SEMÁFORO ESTATAL DE YUCATÁN ESTE JUEVES 13 DE ENERO:

* Porcentaje de ocupación de cuidados intensivos total (Covid + No Covid): 21.7%, EN VERDE Y EN ASCENSO.

* Porcentaje de ocupación de camas de hospitalización total (Covid + No Covid): 50.8%, EN AMARILLO Y EN ASCENSO.

* El incremento en admisiones hospitalarias de la semana con respecto a la anterior está EN ROJO Y EN ASCENSO.

* El ritmo de contagiosidad del Coronavirus está en 1.87, EN ROJO Y EN ASCENSO.

* La positividad de los casos es de 58.4%, EN ROJO Y EN ASCENSO.

LOS INDICADORES SEMANALES DEL SEMÁFORO ESTATAL DE SALUD MARCAN COLOR AMARILLO.