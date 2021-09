Yucatán tendrá uno de los mejores estadios de Latinoamérica

La economía de Yucatán avanza en su reactivación, el estado y los yucatecos atraen millonaria inversión privada. / Este proyecto representará una importante inversión privada y estará generando más de 4,000 empleos durante la etapa de edificación y más de 1,000 empleos cuando inicie operaciones, además que los beneficios llegarán a las colonias aledañas.

MÉRIDA.– Para seguir empujando la reactivación económica y creación de trabajos que se está impulsando en el estado, se consolida, tras dos años de gestiones del Gobernador Mauricio Vila Dosal, el proyecto para la construcción del Estadio Sostenible de Yucatán, el cual se convertirá en el primero en su tipo y el más moderno de todo Latinoamérica, además que representará una importante inversión privada y estará generando más de 4,000 empleos durante la etapa de edificación y más de 1,000 empleos cuando inicie operaciones.

En el Centro Internacional de Congresos (CIC), el Gobernador, junto con el director de la firma Juego de Pelota Inc., César Octavio Esparza Portillo, y el director operativo Juego de Pelota Inc., José Antonio Téllez, presentó los detalles de este proyecto, el cual estará ubicado al norte de la ciudad de Mérida, poniendo al estado a la altura de grandes urbes del mundo.

Al respecto, el director de la firma Juego de Pelota Inc., César Octavio Esparza Portillo, resaltó el liderazgo del Gobernador Vila Dosal, ya que desde el inicio ha sido un visionario, brindando apoyo decidido y entusiasta, lo que, junto con las condiciones que ofrece Yucatán, ha sido determinante para que este proyecto avance con la velocidad con que ha avanzado.

Esparza Portillo señaló que este proyecto impactará a todo el país, por lo que agradeció el respaldo que se ha brindado, tanto por las autoridades estatales y municipales, como por las comunidad y empresas que lo han impulsado, así que invitó a los negocios locales a sumarse a este plan, ya que el Estadio contará con espacios para uso mixto que podrían resultar de amplio beneficio para las empresas yucatecas.

A través de un video, Christopher Lee, director de Populus, empresa a cargo del diseño de esta infraestructura, agradeció también el liderazgo y apoyo que se le ha dado al plan del Estadio, lo que ha permitido que Yucatán, uno de los lugares más llenos de historia, más seguros y con desarrollo sea su sede.

Por su parte, el director operativo Juego de Pelota Inc., José Antonio Téllez, apuntó que no es casualidad que un estadio moderno, icónico y de nueva generación se construye en Yucatán, ya que es un lugar donde se ha encontrado certidumbre, seguridad, transparencia, visión de futuro y probado liderazgo de sus autoridades.

En ese sentido, el empresario destacó que esta obra se convertirá en un referente del estado ante el mundo y un atractivo turístico de clase, ya que su concepto permitirá albergar importantes eventos deportivos y culturales, además de darle diversos usos todos los días del año, haciéndolo sostenible.

La construcción del Estadio traerá grandes beneficios para las colonias cercanas, pues para mejorar la calidad de vida de las familias, se anunció que se llevará a cabo un Plan Integral de Mejoramiento Urbano en el complejo habitacional Cordemex, la comunidad de Sodzil Norte y la colonia Montes de Amé, con el firme objetivo de que el estadio se integre a la comunidad y no la comunidad al estadio, en conjunto con el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Mérida.

De esta manera, a través de un comité de participación ciudadana, serán los mismos vecinos de la zona quienes podrán elegir y dar prioridad a las obras que ahí se van a realizar, como la repavimentación de calles, mejoras en alumbrado público, en el mercado, en parques y áreas verdes, así como vigilancia y seguridad, y la creación de un Centro para los adultos mayores.

Con estas acciones se generan más oportunidades de empleos en la zona, pues se podrán emprender comercios, tiendas o establecimientos de servicios para que la población pueda generar ingresos y mejorar su economía. Además, toda esa región estará en el foco de inversión, siendo reconocida a nivel nacional e incluso internacional, por lo que al tener excelente ubicación, accesibilidad de servicios y más, aumentará su valor, todo ello sin sacrificar la tranquilidad y seguridad que nos caracteriza.

En su mensaje, el Gobernador señaló que se trata de un proyecto que desde hace aproximadamente dos años surgió como idea y que, después de escuchar la propuesta, el Gobierno del Estado se ha puesto a trabajar de manera coordinada, junto con el Ayuntamiento de Mérida, los inversionistas y empresarios yucateco, aportando todos para que se lleve a cabo debido a los amplios beneficios que representa para el estado.

“Es una obra que va a ser un catalizador en el desarrollo no solamente de Mérida, sino de todo el estado de Yucatán. Y por supuesto, también es una oportunidad de integrar a esas colonias de la ciudad de Mérida que, a pesar de estar en el norte, quedaron a lo largo de los años un poco rezagadas, para que este estadio les permita mejorar y emparejarse con las otras en esta zona”, apuntó Vila Dosal.

En ese marco, el Gobernador agradeció a los inversionistas de este proyecto por la confianza puesta en Yucatán, ya que van a ser, en promedio, 24 meses de construcción y con ello 4,000 empleos durante esta fase que se espera esté terminada para el 2023, pero que además permitirá un gran número de empleos al ser un edificio de usos mixtos y que va a estar vivo los 365 días del año.

A manera de ejemplo de los beneficios, Vila Dosal señaló que con el estadio que se construyó en Mazatlán, Sinaloa, para ser casa del equipo de fútbol de Morelia, se está dejando una derrama económica en cada partido de fútbol como si fuera un fin de semana largo, como un fin de semana de puente, ya que asiste también gente de estados vecinos, activando la economía.

Además que, apuntó, en el sureste de México, no existe un solo equipo de Primera División porque, entre otras cosas, no se cuenta con un estadio para ese nivel. “Queremos también la oportunidad de tener futbol de Primera División aquí en Yucatán. Creo que el sueño de todos los que nos gusta el deporte es poder tener un equipo de Primera División”.

Acompañado del alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha, el Gobernador afirmó que los grandes proyectos de inversión llegan a Yucatán porque aquí se cuenta con condiciones que no se dan en otros lugares del país, por ejemplo, el instituto de Economía y la Paz, que nos posiciona como el estado más pacífico de todo México; en materia de certeza jurídica, el World Justice Project dice que Yucatán ocupa el primer lugar a nivel nacional en el Índice de Estado de Derecho, mientras que el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) nos ha reconocido como la entidad con el mejor sistema de derecho confiable y objetivo en el país y a Mérida como la mejor ciudad para invertir de todo México, entre otros buenos resultados.

“Si a esto le sumamos la gran confianza ciudadana que, según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del INEGI, existe en el Gobierno de Yucatán, pues se generan las condiciones perfectas para que inversiones, como las que se están presentando el día de hoy, se puedan dar en el estado”, aseveró Vila Dosal, ante el presidente del Consejo Coordinador Empresarial y de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Yucatán, Fernando Ponce Díaz.

En ese sentido, el Gobernador recordó que se está trabajando en la consolidación de otros proyectos importantes que cambiarán la vida de Yucatán, como la ampliación del Puerto de Progreso para poder hacer más competitivo al estado, la reubicación del Aeropuerto de la ciudad de Mérida, al igual que hemos sido testigos de la llegada de nuevas importantes apuestas como las cementeras Holcim y Fortaleza, las primeras 2 plantas de la empresa china WoodGenix, los Centro de Distribución de Walmart y Amazon, así como una de las primeras agencias de Tesla en México.

En el tema del Tren Maya, Vila Dosal indicó que el Gobierno federal tomó la determinación de que no entre a la ciudad de Mérida, por lo que la estación de “La plancha” ya no va a existir y, por el momento, el Tren va a tomar una desviación y la estación va a estar fuera de la ciudad de Mérida, a la altura de Teya. Por ello, la semana pasada, se reunió con Rogelio Jiménez Pons, director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), a quien propuso no abandonar la posibilidad de tener un gran parque en dicha ex estación.

“Vamos a estar sumando a otros actores de la sociedad civil y, por supuesto, al Ayuntamiento de Mérida, para que, entre todos, busquemos cómo podemos tener en “La plancha” el gran parque que hemos soñado, pero también, entendiendo que tenemos que tener una visión muy amplia, para que este parque pueda convertirse en una realidad”, agregó el Gobernador.

Mientras que, sobre el tema del gas natural, Vila Dosal señaló que se ha ido avanzando muy bien, ya que antes, cuando empezó este Gobierno, al estado llegaban entre 40,000 y 60,000 millones de pies cúbicos diarios de gas natural y actualmente, ya están llegando 180,000 y la Secretaría de Energía se comprometió a que van a empezar a llegar 230,000 millones de pies cúbicos diarios, en lo que resta de este año, lo que amplía las posibilidades de seguir atrayendo industria pesada, que genera muy buenos empleos en el tema de manufactura.

Una vez listo, Yucatán estará a la vanguardia con uno de los estadios deportivos más modernos en el país y en el mundo, con enfoque cultural, social y amigable con el medio ambiente. Además, a diferencia de otros estadios, que sólo se usan los días de partido, éste se usará los 365 días del año, ya que tendrá un hotel de 300 habitaciones, la mayoría con vista a la cancha, museo, restaurantes y otros servicios a la comunidad. Además, para fortalecer el turismo de reuniones, contará con más de 9 mil metros cuadrados destinados para ello, con espacios ideales para promover las inversiones.

De esta manera, el estado tendrá la capacidad de ser sede de encuentros deportivos nacionales e internacionales, de fútbol de primera división o de la Selección Nacional y ser uno de los mejores estadios de béisbol para atraer juegos de grandes ligas, como se hace en Ciudad de México y en Monterrey.

Debido a la versatilidad que tendrá el edificio, este nuevo estadio podrá transformarse, según la ocasión, en cancha de fútbol o campo de béisbol, con una tecnología nunca antes utilizada en México. El diseño de este edificio estuvo a cargo de la empresa Populus, con sede en Londres, con más de treinta años de experiencia y con proyectos realizados en diversos países de Europa, Estados Unidos y Emiratos Árabes.

El Estadio Sostenible de Yucatán será el primer estadio de este tipo en México, y uno de los primeros en el mundo en alcanzar la Certificación de Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental (LEED por sus siglas en inglés) Platino, el más alto nivel para edificios reconocidos mundialmente, que reconoce a las obras de infraestructura en temas como el uso eficiente del agua, energía, materiales y recursos, calidad del aire y transporte.

Asimismo, cumplirá con las más altas especificaciones de FIFA y del béisbol de Grandes Ligas (MLB) y tendrá una capacidad que va desde las 23 mil personas para partidos de béisbol, 27 mil para partidos de fútbol y hasta 32 mil para conciertos.

Con esto, Yucatán tendrá la capacidad de ser sede de encuentros deportivos nacionales e internacionales, de fútbol de primera división o de la Selección Nacional y ser uno de los mejores estadios de béisbol para atraer juegos de Grandes Ligas, y por su tecnología multipropósito podrá ser sede de otros eventos deportivos como box, tenis y podrá albergar conciertos y eventos culturales del más alto nivel.

En el evento también estuvieron, el presidente ejecutivo de la Liga Mexicana de Béisbol, Horacio de la Vega Flores; el senador Raúl Paz Alonso; los secretarios de Fomento Económico y Trabajo, Ernesto Herrera Novel; y Turístico (Sefotur), Michelle Fridman Hirsch; el diputado federal electo, Rommel Pacheco Marrufo; el diputado federal Sergio Chalé Cauich, así como el diputado local Víctor Merari Sánchez Roca.