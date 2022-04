Zelenski pidió este sábado reunirse con Putin para poner fin a la guerra

UCRANIA.– El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, pidió este sábado reunirse con su homólogo ruso, Vladímir Putin, para “poner fin a la guerra”.

“Creo que quien empezó la guerra podrá ponerle fin”, dijo Zelenski en rueda de prensa en una estación de metro de Kiev. El líder ucraniano reiteró que no tenía “miedo” de reunirse con Putin, si eso permitía alcanzar un acuerdo de paz entre ambos países.

Продовжив діалог з Прем’єр-міністром 🇬🇧 @BorisJohnson. Розповів про протидію агресії РФ, про ситуацію в Маріуполі. Подякував за важливу й вагому оборонну підтримку, макрофінансову допомогу. Обговорили гарантії безпеки для 🇺🇦. Цінуємо лідерство @BorisJohnson та 🇬🇧 в підтримці 🇺🇦!

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 23, 2022

“Insistí desde el inicio en tener negociaciones con el presidente ruso. No es que quiera (reunirme con él), sino que debo hacerlo para resolver este conflicto por la vía diplomática. Confiamos en nuestros socios, pero no hay confianza con Rusia“.

Volodímir Zelenski, presidente ucraniano

¿Por qué abandonaría negociaciones Ucrania?

El presidente ucraniano advirtió por otro lado que Kiev abandonaría las negociaciones de paz si Rusia mata a los soldados ucranianos atrincherados en una gigantesca acería de Mariúpol, una ciudad asediada y bombardeada por las tropas rusas desde hace casi dos meses, en el sureste del país.

“Si nuestros hombres son asesinados en Mariúpol y si se organizan supuestos referéndums en la región de Jersón [sur], Ucrania se retirará de todo el proceso de negociación”.

Volodímir Zelenski, presidente ucraniano

También dijo que estaba “listo” para “un intercambio de nuestros militares que defienden Mariúpol”, bajo “cualquier formato”, para sacar a “esas personas que se encuentran en una situación horrible, cercados”.

Zelenski precisó que “el último contacto” con los soldados atrincherados en los túneles de la inmensa acería de Azovstal fue “hace una hora”.

“Hoy es uno de los días más difíciles”, desde el inicio del asedio ruso de Mariúpol a inicios de marzo, insistió.

Zelenski critica al jefe de ONU por ir a Moscú antes que a Kiev

Por otra parte, criticó la decisión “sin ninguna lógica” del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, de planear ir la semana próxima a Moscú antes que a Kiev.

Next week, I will meet with President Vladimir Putin in Russia and President Volodymyr Zelenskyy in Ukraine.

We need urgent steps to save lives, end the human suffering and bring about peace in Ukraine.

— António Guterres (@antonioguterres) April 23, 2022

“Es sencillamente erróneo ir primero a Rusia y luego a Ucrania. Es una decisión sin ninguna justicia ni ninguna lógica”.

Volodímir Zelenski, presidente ucraniano