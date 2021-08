Nueva jornada de caos y desorden por la segunda dosis de Pfizer y Sinovac en Mérida

CIUDADANOS REZAGADOS REPORTAN QUE LAS VACUNAS SE AGOTARON DESDE TEMPRANO Y NO SE SABE SI HABRÁ MÁS DÍAS PARA RECIBIR LA DOSIS



MÉRIDA.– Al igual que ayer martes, este miércoles 4 de agosto las largas filas, el desorden y la desorganización prevalecieron durante la segunda jornada de aplicación de las segundas dosis para rezagados de las vacunas Pfizer y Sinovac, en el Hospital Regional Militar de la ciudad de Mérida, única sede designada por el gobierno federal para la aplicación de los biológicos.

A diferencia de ayer, hoy cientos de personas llegaron a las inmediaciones del hospital con la esperanza de recibir la dosis, incluso madrugaron para ocupar un lugar, pero hoy poco después de las 9 de la mañana, fueron informados que las vacunas se agotaron desde temprano.

Ayer, en el horario de 9 a 6 pm, numerosa gente hizo largas filas, dando vuelta a la manzana alrededor del hospital y oficinas vecinas, y por la tarde las vacunas se agotaron.

Hoy acudieron más temprano y tampoco consiguieron la dosis.

Personas que asistieron este miércoles, se retiraron de la fila al enterarse de que ya no habría vacunas para hoy ni para mañana.

Se espera que el delegado del gobierno federal, Joaquín Díaz Mena, informe al respecto, debido a que hay cientos de yucatecos rezagados aún y todavía no reciben las dosis de Pfizer ni Sinovac. (ProgresoHoy.com)