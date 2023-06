Conoce el Icon of the Seas, el crucero más grande del mundo

LA EMBARCACIÓN TURÍSTICA DE ROYAL CARIBBEAN INICIARÁ OPERACIONES EN ENERO DE 2024 / MIDE 365 METROS DE LARGO Y TENDRÁ CAPACIDAD PARA CASI 10 MIL PERSONAS (7,600 PASAJEROS Y 2,350 TRIPULANTES) /



EE.UU.– El crucero turístico más grande del mundo y propulsado por gas natural, concluyó su construcción en un astillero finlandés y ya realizó su primera incursión en aguas abiertas para realizar pruebas de mar antes de su entrega prevista para octubre de este año.

Se trata del “Icon of the Seas” de la línea naviera Royal Caribbean International, que iniciará sus recorridos en enero de 2024 con sus 365 metros de eslora (largo) y peso de 250.800 toneladas.

Cuando zarpe en las aguas del Caribe en enero de 2024, el crucero catalogado como de categoría 6, tendrá capacidad para 7,600 pasajeros y 2.350 tripulantes, es decir un total de 9,950 personas a bordo.

Contará con seis toboganes que batirán récords, pero los huéspedes que deseen una experiencia más tranquila también podrán relajarse en las siete piscinas y nueve bañeras de hidromasaje abordo.

El Icon of the Seas se construyó en los astilleros Meyer Turku, uno de los principales constructores navales de Europa, en Turku, Finlandia. En una rueda de prensa celebrada a principios de año, el presidente y director ejecutivo de Royal Caribbean International, Michael Bayley, declaró a los medios que el buque estaba en vías de incorporarse a la flota de Royal Caribbean el 26 de octubre, antes de su debut en 2024.

El actual poseedor del título del crucero más grande del mundo es otro buque de la flota de Royal Caribbean, el Wonder of the Seas, que realizó su viaje inaugural el año pasado y tiene una eslora ligeramente inferior, 362 metros, con solo 18 cubiertas para explorar.

Royal Caribbean International presenta el Icon of the Seas como el punto máximo de la evolución de la línea de cruceros, con la tecnología más avanzada y aprovechando los 50 años de experiencia de la compañía.

“Lo estamos posicionando como lo último en vacaciones familiares, y cuando uno da un paso atrás y observa toda la energía y el tiempo que se han invertido en la creación de este barco, es alucinante”, dijo Bayley.

El Icon completó su primera serie de pruebas de mar el 22 de junio, según un comunicado de Royal Caribbean.

“Durante su primera serie de pruebas de mar, el Icon of the Seas recorrió cientos de kilómetros, en los que se comprobaron los motores principales, el casco, los sistemas de frenos, la dirección, el ruido y los niveles de vibración”, dice el comunicado. “Todo se hizo a tiempo según lo previsto en el programa, a pesar de que su salida se retrasó debido a las condiciones del viento”.

El barco promete más de 40 formas de cenar, beber y entretenerse, muchas de ellas incluidas en la tarifa del crucero. Con 20 cubiertas y ocho zonas por explorar, la idea es atender a todo tipo de vacacionistas, desde zonas dedicadas a familias jóvenes hasta espacios solo para adultos, como el primer bar de pianos a dueto de Royal Caribbean International.

Hay 28 tipos de alojamiento diferentes, con más categorías para familias, más distribuciones con vistas al océano y más espacio para viajeros en grupo. La naviera dice que es el periodo más largo que ha dedicado a “diseñar la base perfecta”.

El Icon of the Seas es también el primer barco de Royal Caribbean International propulsado por gas natural licuado (GNL) y tecnología de pilas de combustible, como parte de la apuesta de la compañía por un futuro con energías limpias.

2.600 trabajadores al día

Unas 2.600 personas han trabajado a diario en el Icon of the Seas. Para las pruebas de mar, cientos de especialistas estuvieron a bordo para evaluar el rendimiento durante cuatro días.

Según Royal Caribbean, está previsto realizar una segunda serie de pruebas en el mar a finales de 2023.