La Cámara de la Construcción galardona a Leandro López Arceo

MERIDA. – – La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), delegación Yucatán, otorgó el Premio Pilares de la Construcción en Yucatán 2023 al destacado constructor Leandro López Arceo, en una ceremonia a la que asistieron afiliados, empresarios y funcionarios públicos.

López Arceo ha ocupado distintos puestos de responsabilidad tanto local como nacionalmente, ya que fue presidente nacional de la Federación de Colegios de Ingenieros Civiles de la República Mexicana (FECIC) y de la misma CMIC.

El premio fue entregado por el dirigente local de la cámara, Ing. Raúl Monforte González, quien destacó en su discurso no solo la trayectoria profesional del homenajeado, sino su liderazgo y su capacidad de predicar con el ejemplo.

“Hay que mostrar y hacer visible el modelo correcto, y por fortuna existen líderes de la industria de la construcción, que estimulan la innovación y el aprendizaje constante, que son resistentes a las amenazas del entorno, que adoptan valores y modelos exitosos para despejar la incertidumbre y resolver problemas complejos, que son valientes para asumir los riesgos y adaptarse a los cambios al mismo tiempo que conservan el optimismo” dijo el líder empresarial.

David Loría Magdub, director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Mérida, mencionó en su discurso la importancia del trabajo de los constructores en la infraestructura municipal, mientras que Aref Karam Espósitos, secretario de Obras Públicas del Gobierno del Estado, destacó que premios como el otorgado sirven para tener una visión que permite aspirar a mejorar.

“Siempre es bueno recurrir a los pilares de la construcción, muchas gracias Leandro” concluyó el funcionario estatal.

En su turno, el presidente nacional de los constructores, Francisco Solares Alemán, visualizó a la industria que representa más allá de su carácter laboral y económico. Mencionó que López Arceo “siempre ha buscado la mejoría de nuestra industria de la construcción, de los que seguimos viviendo de esta apasionante profesión que tiene que ver con hacer realidad los sueños. Todos los proyectos, todas las obras empiezan con un sueño, con una idea que se transforman en un proyecto y que finalmente a nosotros nos toca hacerlo realidad”

En su turno, el homenajeado agradeció a sus compañeros de profesión, a quienes le han acompañado en la CMIC y a su familia por ser su principal apoyo. En concordancia con Solares Alemán, describió a la construcción desde su aspecto trascendente.

“Yo los concibo no pegando tabiques para construir una vivienda, sino que los veo construyendo nuevos hogares. Los veo no construyendo más kilómetros de carreteras, sino haciendo caminos que acerquen más a nuestra gente. No hincando pilotes para hacer una nueva infraestructura, sino haciendo puentes para unirnos cada día más. Los veo no construyendo edificios para hospitales, sino realizando más metros cuadrados de atención hospitalaria que nos permitan un mejor sistema de salud de nuestro país. No construyendo techos para más escuelas, sino haciendo espacios para una mejor educación a nuestros niños y jóvenes. Así los veo diariamente y así los invito a que continúen con esta gran tarea que es la construcción” concluyó.

En la ceremonia estuvieron presentes igualmente el Ing. Víctor Manuel May Vera, presidente del Comité Consultivo de la CMIC Yucatán; Beatriz Gomory Correa, presidente del Consejo Coordinador Empresarial; Gustavo Arballo Luján, presidente del Comité Consultivo Nacional de la CMIC; Enrique Vainer Gils, director general de Grupo Sadasi; y los ingenieros Fernando Acosta Martínez y José Eduardo Correa Abreu, integrantes del Consejo Consultivo de la CMIC Nacional.