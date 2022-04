Tras más de 10 años en el abandono, Mauricio Vila rehabilita planta de aguas residuales en Umán

– En atención a una demanda de la población, el Gobernador Mauricio Vila Dosal supervisó el funcionamiento de esta instalación hidráulica, que brinda un servicio digno y de calidad a casi 6,000 habitantes de la zona.

UMÁN.- Después de más de 10 años en completo abandono, sin funcionar ni recibir mantenimiento, la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) del fraccionamiento Paseos de Itzincab, en Umán, fue totalmente rehabilitada por el Gobierno del Estado, para ofrecer un mejor drenaje, proteger la salud de la población y evitar la contaminación del manto freático.

De visita en este complejo habitacional, el Gobernador Mauricio Vila Dosal supervisó los trabajos en los sistemas hidráulico y eléctrico de la unidad, realizados para ponerla a operar, luego de más de una década, en atención a una añeja petición de los habitantes de esta zona conurbada a Mérida.

En el recorrido de Vila Dosal, el director de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado (Japay), Sergio Chan Lugo, explicó que las obras consistieron en la mejora de la red de recirculación y purga de lodos, sustituyendo 18 metros lineales de tubería galvanizada; instalación de 12 válvulas y una nueva red de aire, y cambio de 10 metros de tubería de acero al carbón por otras de PVC y galvanizada por CPVC.

El problema era que esta unidad no funcionaba y llegó a estar, incluso, sin energía eléctrica; todo el equipamiento, como el soplador, estaba echado a perder, por lo que hicimos el diagnóstico y establecimos el número de piezas que se tenía que componer o rehabilitar, precisó Chan Lugo.

Por instrucciones de Vila Dosal, añadió, la instancia brindará asesoría técnica y apoyará en la solución de los problemas que se pueden presentar, para que el sistema mejore a través de las semanas. Esta PTAR es de 15 litros por segundo, suficiente para el número de habitantes y casas de la zona.

Ante el alcalde de Umán, Gaspar Ventura Cisneros Polanco, el funcionario indicó que se reemplazó 12 válvulas galvanizadas de carbón PVC, se reparó un soplador de aire con potencia de 15 caballos de fuerza y se dio tanto mantenimiento como pintura a 50 metros lineales de dichas arterias.

Resaltó Chan Lugo que se reactivó los 3 digestores de lodos, con la instalación del mismo número de bombas de 3 litros por segundo, con lo que la PTAR ya funciona completamente para el tratamiento de aguas, en beneficio de 5,948 habitantes, a través de una inversión de más de medio millón de pesos.

“Con estas obras, atendemos una demanda de la población, pues desde hace más de 10 años que se entregó esta Planta, pero quedó en completo abandono y, ahora, los habitantes de Itzincab reciben una atención de calidad”, indicó el director de la Japay.

Durante su estancia en este lugar, el Gobernador atendió las solicitudes de la ciudadanía y se comprometió con iluminar el Campo Deportivo de Itzincab, realizar el bacheo de calles junto con el Ayuntamiento y crear un espacio recreativo dedicado a la cultura, para las familias.

Antes de continuar con su agenda de trabajo, invitó unos chicharrones a los pequeños, para apoyar a Doña Nohemí Patrón Kú, quien se dedica a la venta de botanas y raspados.

“Cuando vi que el Gobernador estaba en nuestro pueblo, me sorprendí, pero me dio más gusto que atienda a la gente y hasta me ayudara en mi venta, además de que les provocó una sonrisa a los niños y sus mamás; nunca había visto a un Gobernador tan cercano a la gente”, compartió la mujer.