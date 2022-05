Richo Can y Cristóbal May presentarán su arte en la galería Caracol Púrpura durante La Noche Blanca

MÉRIDA.– La galería Caracol Púrpura formará parte de los eventos organizados por el Ayuntamiento de Mérida en el marco de La Noche Blanca «Vivir otra vez» cuya décimo tercera edición se realizará este sábado 28 de mayo.

El recinto contará con la participación del pintor Richo Can, quien junto al artista debutante Cristóbal May, ofrecerán al público visitante una exhibición e intervención pictórica, acompañada de música tropical, ejecutada por el grupo al mando del mismo Richo Can May.

A partir de las 8 de la noche, los asistentes a la galería nacionales y extranjeros, serán guiados a través de las artesanías más icónicas de todo el territorio mexicano, en un recorrido a cargo de las asesoras de arte de esta galería, mientras conocemos el origen, historia y curiosidades de estas magníficas piezas, elaboradas a mano por los más talentoso artesanos de México. Este recorrido se impartirá en español e inglés.

Llegada la noche, a partir de las 9pm, se cortará el listón que marcará la reinauguración de la exposición permanente de Richo Can. Promovido por este último, el artista debutante Cristobal May, presentará una exposición temporal con una serie pictórica qué explora el paisaje cotidiano de Kimbilá, a partir de registros visuales qué captan la esencia del territorio.

La exposición permanente de Richo, consta de 8 pinturas de formato mediano y grande que logran transportar al espectador a un mundo onírico, donde las protagonistas son «almas de nuestros ancestros» “almas de los animales” que habitan nuestro territorio subtropical. Ambos artistas originarios de Kimbilá, Yuacatán, han titulado esta exposición conjunta con el nombre: “CONVERGENCIAS”.

Engalando muchas sorpresas más y para cerrar con el mejor ritmo esta Noche Blanca, la fiesta cobrará protagonismo a partir de las 10pm, donde nuestro artista principal, Richo Can, nos deleitará con música tropical y latina, que podrás gozar en un ambiente rodeado de arte, cultura, artesanías y un excelente café, en la cafetería dentro de Galería Caracol Púrpura.

Disfruta de La Noche Blanca, en Galería Caracol Púrpura, ubicada en el primer cuadro del centro histórico, sobre la calle 60, en el número #466, muy cerca del Parque Santa Lucía.