CELESTÚN.– Ante el incremento en el precio del combustible, líderes de Sociedades Cooperativas dedicadas al paseo de turistas en lancha, coincidieron en que tratarán, hasta donde les sea posible, no incrementar sus tarifas, para no perjudicar a visitantes.

“Nos pegó duró el gasolinazo, como a todos los mexicanos, pero sabemos que un alza en nuestras tarifas repercutirá en contra de nosotros mismos”, indicó Felipe Chí Santana.

“Por eso hemos acordado que por ahora no subamos el precio que cobramos por el paseo en lanchas”, añadió en entrevista con Por Esto.

Otros líderes, que platicaron con el reportero de POR ESTO!, dijeron estar de acuerdo con esa medida, pero siempre y cuando CULTUR, administrador del Parador Turístico, no suba sus precios.

“Si el Gobierno decide subir sus tarifas por los servicios que presta, como casi siempre ocurre, entonces no podremos sostener las nuestras y habrá que incrementarlas”, dijeron.

En estos días de temporada invernal en el extranjero, llegan a este puerto cientos de turistas que gozan de los paseos en lanchas, que se prestan en la ría y en la playa.

Relacionado