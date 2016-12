PROGRESO.– Cinco personas asaltaron ayer un predio de esta ciudad, donde también agredieron a dos jóvenes que dormían en la casa.

Esto ocurrió en un predio ubicado sobre la calle 29 por 140 y 142 de la colonia Nueva Yucalpetén, propiedad del ex empleado del Smapap, Víctor Trinidad Salazar Barrera.

Los presuntos asaltantes, que fueron arrestados en flagrancia, portaban dos armas de fuego (pistolas). En total se detuvo a cuatro y uno más identificado como Ronnie era buscado por los agentes pues fue involucrado por los mismos detenidos y señalado por los afectados.

Fueron identificados como:

Nombre. – J.G.E.M.

Alias. – Bubus

Edad. – 25 años

Dirección. – Centro

Ocupación. – Pescador

Nombre. – A.T.M.

Alias. – Alex

Edad. – 41 años

Dirección. – Canul Reyes

Ocupación. – Pescador

Nombre. – J.A.M.P.

Alias. – Osito

Edad. – 18 años

Dirección. – Canul Reyes

Ocupación. – Estudiante

Nombre. – M.A.P.S.

Edad. – 24 años

Dirección. – Cancún, Q.Roo

Ocupación. – Tablaroquero

Tras un rápido operativo de agentes de la Policía Municipal y de la Secretaría de Seguridad Pública, los objetos robados fueron recuperados.

Los delincuentes se habían apropiado de unos 15 mil pesos en efectivo, joyas y varios relojes valiosos, aún no cuantificados.

Salazar es ex empleado municipal, recientemente recibió importante liquidación del Ayuntamiento tras ser despedido y ganar el juicio. tiene un negocio de venta de agua en pipas. Además es prestamista.

Todos ellos, la mañana del lunes ingresaron al predio de Víctor Salazar Barrera, donde estaban una de sus hijas y su yerno, los cuales fueron sometidos por los asaltantes, quienes las amarraron con cinta canela y encerraron en un cuarto de la casa.

Personas cercanas a la familia y vecinos del rumbo dieron a conocer que los sujetos estaban armados con dos pistolas (aunque no se especifica el calibre), armas que, al ser detenidos, les fueron aseguradas por las fuerzas de seguridad pública.

Los presuntos asaltantes se movían en motocicletas y al ser descubiertos trataron de darse a la fuga, pero en un rápido operativo los elementos policíacos los ubicaron, a pesar de que se introdujeron a una vivienda de la colonia Nueva Yucalpetén, cercana al predio que asaltaron.

Por lo cual los propietarios dieron facilidades a los agentes policíacos para que pudieran capturar a los delincuentes.

Se presume que el monto de lo robado asciende a 15 mil pesos, además de alhajas y relojes por una cantidad aún no cuantificada.

Los cuatro presuntos asaltantes fueron arrestados y trasladados al edificio policíaco, de donde serían sean turnados a las autoridades correspondientes, por robo con violencia a casa habitación.

En la colonia hay enojo y preocupación entre los vecinos por este asalto, por lo que mencionaron que si atrapan a un ladrón, harán justicia por su propia mano, debido a los frecuentes robos que se han cometido en esta zona habitacional.