PROGRESO.– Mientras José Isabel Cortés Góngora, disfrutaba por la mañana del desayuno previo al fin de año con su cabildo en conocido restaurante de la avenida del malecón de este puerto, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), realizaba el corte de los tres cárcamos de agua potable.

Más de 60 mil habitantes de Progreso y sus comisarías pasarán las celebraciones de fin e inicio de año, sin el servicio de agua potable por el adeudo con la dependencia de un millón 200 mil pesos.

Roberto Quiñónes de la Hoya, Superintendente de la Zona Progreso de la CFE, informó que este viernes a las 8:00 horas llegó el corte del servicio eléctrico de los pozos, debido a que el Ayuntamiento no ha sido notificado del adeudo con la CFE y no ha cumplido con la parte que le corresponde.

Temozón, Sierra Papacal y Chicxulub Puerto también se quedaron sin el servicio de energía eléctrica durante la tarde. De esa manera, Progreso, Chicxulub Puerto, Chelem, Chuburná Puerto y San Ignacio, no tuvieron agua.

Con base a la ley, la CFE cumplió las notificaciones del requerimiento del pago. El adeudo corresponde a la facturación del mes de noviembre y a partir del 1 de enero comenzarán a subir a las redes de la dependencia los pagos del mes de diciembre.

De esta manera aumentará el adeudo del consumo de energía eléctrica, para el inicio del 2018.

Sobre el desabasto del agua potable y del corte total de la energía eléctrica en este municipio que afectara a todos los porteños y prestadores de servicio, Flora Muñoz Rosado, representante de la CanacoServitur, y restaurantera, dijo que el Alcalde Cortés Góngora, no tiene la intención de realizar el pago a la CFE. No quisiera pensar mal, pero creo que desde que el consejo de opuso a la privatización del Sistema Municipal de Agua Potable, el Edil comenzó a ejercer cierto recelo hacia la población a la que ha dejado en completo abandono en lo que se relaciona al servicio de agua.

“Creo que no es de lamentarse que no hay dinero. La pregunta es, ¿qué hace para solucionarlo? De hecho he tenido pláticas con Freddy Pech Martínez, Director del SMPAP, y es lo mismo. Se pasa de lamento en lamento, que administraciones pasadas le dejaron adeudos que hay laudos por liquidar”, señaló.

“Tú has estado en la dependencia y sabes que esto son herencias de administración tras administración y ustedes harán lo mismo con el que viene. Nos quedamos sin agua y este problema nunca había pasado”, dijo la empresaria al funcionario.

Expresó que como restaurantera indicó que hay un problema grave donde urge la coordinaron de Servicios Coordinados de Salud, del Sistema Municipal de Agua Potable y de Conagua, debido a que las pipas se comercializan.

“Quiero ser muy clara. No estoy contra nadie, pero cada quien busca su forma de vivir, pero el agua que se comercializa no esta clorada, se extrae de pozos de casas de Paraíso o muchas pipas no tienen la higiene adecuada y esto puede desencadenar en problemas de salud”, comentó.

“En nuestro ramo también tenemos que clorar el agua. En realidad es lamentable que las autoridades no realicen su trabajo de inspección al agua que se comercializa, por que a los restaurantes son impecables las autoridades del Sector Salud en sus visitas que nos realizan”, dijo.

Rosita Marina Moo, comerciante de la zona del malecón, aseguró que Cortés Góngora no tiene visión.

“Quiero pensar que cada regidor pagó su desayuno con el Alcalde. Algo que dejó en tela de juicio por que nuestras autoridades divirtiéndose y el pueblo padeciendo. En realidad que clase de autoridad tenemos”, indicó.

“A Cortés Góngora se le olvidaron las promesas de campaña. Progreso hoy está en completo abandono. Es una pena que en plena temporada de invierno el “chicharronero” tenga en abandono al pueblo que lo eligió y tiene la obligación de servir a todos los ciudadanos. Ya no es cosa de colores ni de partidos. Progreso tiene un problema grave, más de 60 mil habitantes no tenemos el servicio adecuado de agua potable”, expresó.

“José Isabel nada hace para solucionar el problema. Sabía junto con su Director, Fredy Pech Martínez la responsabilidad y compromiso que adquiere al ser presidente municipal”, manifestó.

“No tengo dinero, es lo único que sabe decir, pero no piensa en el pueblo, en los adultos mayores, en los niños. Los problemas de salud que nos puede ocasionar el no tener agua potable”, sostuvo.

“De acuerdo a la Ley, el presidente Municipal tiene la obligación de prestar los servicios básicos y el agua es uno de estos. Por favor, ¿qué le pasa a este señor y a sus regidores?, ¿Qué hacen estos? Tienen la obligación de cumplir la Ley, que se pague el servicio de energía eléctrica y se nos proporcione el servicio de agua potable, al cual como ciudadanos tenemos derecho a tener. Es una vergüenza para el puerto turístico que en plenas vacaciones de invierno estemos sin agua potable”, agregó.

“La falta de agua es un problema para los habitantes de Progreso y sus comisarías. En realidad Cortés Góngora tiene la obligación de pagar el consumo de energía eléctrica, para su pueblo”, finalizó.

María del Carmen Cutz Canul, Secretaria de la Unión de Locatarios del mercado municipal, dio a conocer que “hay que dejar claro, no es un favor, es obligación. Ya basta de lamentos porque nada más en eso queda, hay que pasar a los hechos. Se le hace muy fácil estar en ese mismo tema”, dijo.

“Todas las administraciones heredan problemas de las anteriores y tienen la obligación de solucionarlas. Desde que se sentó en la silla del Palacio Municipal ha estado en lo mismo con quejas y quejas”, manifestó.

“Cómo lo hacían las administraciones anteriores, no lo sé por que no me compete, pero la llave se abría y el agua fluía. Prestaban, empeñaban, no lo sé pero el servicio de agua para la población había. Hoy en realidad es penoso ver que no hay agua ni para la taza de la casa”, agregó.

“Acaso no piensa en la gente de escasos recursos económicos, que necesita del agua, en los adultos mayores que no tienen fuerza para levantar una cubeta. Qué penoso que a pasos firmes Progreso vaya en retroceso este año que concluye y en que está por llegar”, aseveró.

“La falta de Agua Potable en Progreso y comisarías jamás había sucedido. ¿Qué es lo que sucede con las autoridades? En realidad Cortés Góngora es el peor Alcalde que ha tenido Progreso y ha perdido el interés”, sostuvo.

Don Jesús Sosa Couoh, comerciante dio a conocer el viernes al leer POR ESTO!, que es penosa la visión de las autoridades municipales. “Creo que tendremos que regresar al pasado en plena modernidad de comenzar a utilizar los pozos en las casas, pero ahora no nos dejan que los tengamos o simplemente el agua está contaminada”, dijo.

“A las autoridades poco les importa lo que sucede, por que seguramente tienen dinero o el mismos sistema le lleva pipas a sus domicilios, pero que poca humanidad de pensar en aquel trabajador, las personas de escasos recursos económicos que viven el día y que carecen de dinero para comprar agua, para los mas elemental de sus necesidades del hogar”, señaló.

“En la comisaría de Chelem el desabasto de agua potable no es la excepción, sobre todo para los restauranteros de la zona donde se tiene que comprar agua para lavar los trastes”, reveló Juan Valle Caamal, restaurantero de esa comisaría.

“Tenemos que comprar agua a pipas particulares debido al problema de falta del liquido vital. El puerto de Chelem es turístico, a diario llegan familias a degustar de las delicias de su gastronomía y desde luego se ven las ganas del Alcalde Cortés Góngora de perjudicar la economía del puerto”, dijo.

“Cuando visito la comisaría ofreció mucho. Hoy ni se aparece por que nada más viene y le llueven una serie de reclamos de lo mal que ha tratado a Chelem”, aseguró.

“Si vas a exponerle un problema simplemente no te recibe y se acabó. Vas y vas, no te recibe te fastidias y solucionas tu problema”, finalizó.