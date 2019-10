Entregan remozado parque en Flamboyanes

PROGRESO.– Luis Manzanero Pacheco, ex trabajador del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Progreso (Smapap), se quejó ayer lunes de que debido a que éste no le da su baja, no puede tener derecho a que lo pensione el Isstey.

Afirmó que solo cobra una pensión de $3,100 en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pero ese dinero no le alcanza para el sustento familiar.

En visita a las oficinas del Diario, narró que laboraba como encargado del cárcamo de rebombeo en la comisaría de Flamboyanes, prestó sus servicios en el Smapap durante 34 años, de los cuales cuatro estuvo como eventual y 30 como sindicalizado.

Recordó que el 29 de enero de 2018 el entonces jurídico del Smapap, Isauro Canché Balam, le dijo que ya estaba dado de baja porque ese día cumplió 30 años.

Añadió que Canché Balam le puso como condición, para entregarle el escrito de su baja en el Smapap, que tenía que renunciar a sus derechos laborales y aceptar $25,000, pero no lo aceptó.

Dijo que los $25,000 que le ofrecieron es una compensación que le corresponde por los años de servicio.

“En el Isstey me piden que entregue la baja por escrito, pero en el Agua Potable no me la dieron, así que no pueden pagarme mi jubilación, solo recibo los $3,100 que me da el IMSS, pero no alcanza”.

Indicó que los trabajadores del Smapap cuando se jubilan, reciben pensión del IMSS, Isstey y del Smapap, pero en su caso solo recibe la del Seguro Social.

Afirmó que acudió al Smapap con el nuevo Ayuntamiento (que desde el 1 de septiembre de 2018 encabeza Julián Zacarías Curi), pero tampoco le dieron su baja por escrito y le indicaron que el Smapap no paga jubilación.

“Lo que pido me corresponde por derecho, así está establecido en el contrato colectivo de trabajo, pero en el Agua Potable se niegan a darme la baja, el sindicato no me apoya”, señaló.