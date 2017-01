Nueva polémica rodea a Facebook por la censura de una nueva imagen. En esta ocasión una fotografía de la fuente del dios Neptuno en Bolonia, Italia, fue desaprobada por la red social por su contenido sexual explícito, ya que la obra está completamente desnuda.

La Republica de Italia anunció que una imagen de la antigua deidad marina, ubicada en la Plaza de Neptuno, fue reportada porque la figura se halla desnuda.

La instantánea censurada pertenecía a la escritora Elisa Barbari. La autora utilizaba la fotografía del Neptuno renacentista para ilustrar su página Curiosità e scorci di Bologna (Curiosidades y vistas de Bolonia, en español).

“¿Cómo puede una obra de arte, nuestro Neptuno, ser objeto de censura? En forma de protesta adoptamos la famosa foto incriminada como foto de portada“, escribió la autora cuando sucedió el reporte.

“Nuestro equipo examina cada semana millones de imágenes publicitarias, y en algunos casos bloqueamos por error los anuncios. Esta imagen no viola nuestra política para la inserción y nos disculpamos por el error“, apuntó un portavoz de Facebook sobre el bloqueo, el cual finalizó con la restauración de la imagen.

En un mensaje a la propietaria de la página, Facebook ofreció disculpas a Elisa Barbari y anunció que fue reactivada la cuenta, por lo que ya se podría acceder.

La censura de la escultura de Neptuno sucede meses después de que la red social decidió reportar la icónica fotografía de “La niña del napalm“, donde Nick Ut fotografió a una niña desnuda huyendo del bombardeo con napalm durante la guerra de Vietnam. En esa ocasión, Facebook también se retractó de su decisión.

