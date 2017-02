1 of 6

PROGRESO.– A 15 días del incendio registrado en un humilde predio de este puerto, la familia Rosel recibió más apoyo para ayudarse a salir adelante en esta difícil situación, tras ser visitados por Jessica Saiden Quiroz, quien junto con la Asociación Civil Juntos Sembrando Yucatán les donaron la mano de obra y el material para la construcción de una nueva pieza de concreto.Anoche, durante la visita que realizó a casa de la familia, en la calle 66 entre 39 y 41, Jessica Saiden les informó que gracias al apoyo de varios empresarios yucatecos que apoyan a la fundación, se iniciará en los próximos días la construcción de una nueva habitación en la parte trasera, precisamente donde se registró el incendio que dejó a la familia prácticamente sin nada.Acompañada de varios colaboradores, la también delegada federal del Conafe en Yucatán reiteró que al igual que lo hizo en su momento, continúa apoyando a los habitantes de Progreso que se encuentran en situación de necesidad, como ocurre ahora con la familia Rosel.Indicó que en la pieza se invertirán poco más de $20 mil pesos de recursos aportados por empresarios que apoyan la asociación civil que dirige Alberto Zahoul.Jessica Saidén estuvo platicando con la familia, quienes les externaron sus necesidades y apuros que pasan en estos momentos.Agradecieron el donativo y señalaron que aún así requieren de ayuda para poder techar la totalidad de la única pieza que tienen actualmente que es de techo de láminas.-Ya nos donaron algunas láminas, pero se necesitan algunas más para poder terminar- dijo Santiago Rosel, tambien conocido como El Coquero.

MUCHOS BUENOS DESEOS, PERO SIN APOYO…

La familia también externó que han recibido diversas visitas de políticos y personas interesadas en ayudar, pero luego de ofrecer y ofrecer, no regresan, por lo que muchos creen que ya recibimos apoyo y no es así. “Vienen y nos externan sus intenciones, sus buenos deseos por ayudar, pero no regresan”, dijeron.

Indicaron que incluso la presidenta del DIF Municipal, Mercedes Arjona y su gente acudieron a prestarles ayuda para la limpieza del lugar, se agradece mucho el apoyo, pero dijeron regresar y no

volvieron.

-Hemos regresado al DIF para pedir ayuda para conseguir algunas láminas, pero nos dijeron que ahí no dan esas ayudas y nos canalizaron con Obras Públicas, pero no hemos podido hablar con el encargado- dijeron.

Durante su visita Jessica Saiden también les entregó vales de despensa para que se apoyen en los próximos días y se comprometió a estar presente en el inicio de los trabajos de construcción de la nueva pieza de concreto donada por la Asociación. Como se sabe, Jessica Saiden permanece muy activa en el puerto y diferentes municipios trabajando en pro de las personas que le solicitan apoyo, ya sea de manera personal o a través de la ásociación. (ProgresoHoy.com)