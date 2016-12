Culpa al Ayuntamiento de que la ciudad y las playas estén sucias y de que el turismo no se quede, pues no hay atractivos en el municipio / Turistas hasta se vomitan al ver las playas así, dice el funcionario federal

PROGRESO.– La Administración Portuaria Integral (API) de Progreso no tiene ninguna responsabilidad en los servicios básicos que no proporciona el actual Ayuntamiento, llámese una ciudad sucia y una playa con toneladas de sargazo, que ahuyentan a los cruceristas.

Por parte del API, que tiene más de 15 años de experiencia en recibir cruceros en la terminal remota, se aseguró que un 50 % de los cruceristas bajan a este puerto, pero no se quedan al no existir nada atrayente que los retenga, al ver una ciudad y playa sucia, según afirmó Torre Gamboa quien también es presidenta de la delegación Latinoamericana de la Asociación Americana de Autoridades Portuarias (AAPA) que recientemente realizó su asamblea en Mérida.

Esto fue explicado, durante una entrevista que Por Esto realizó a Raúl Torre Gamboa, Director general del API Progreso, quien afirmó que el 50 % de los cruceristas bajan al puerto, pero al no existir una adecuada infraestructura turística, en pocas palabras nada que los retenga, toman otros tours a sitios de interés.

Así que no podemos decir que el crucerista no baja, lo hace así como una gran cantidad de tripulantes, pero lógico, si ven una ciudad sucia y una playa con toneladas de sargazo que provocan hasta el vómito a los visitantes, es razonable que se vayan a otros lados, aunque esto ya no es culpa del API

Después de 15 años de estar llegando cruceros a este puerto, no ha existido una adecuada inversión municipal para lograr que se queden.

Hasta los empresarios turísticos de todos los rubros se quejan porque el crucerista no se queda, pero tampoco toman una buena inversión y la aplican en sus comercios o locales, para ser más competitivo y atrayentes, ya que el turista busca variedad.

Por parte del API se hacen las inversiones necesarias que saltan a la vista y promueven la llegada de cruceros. Con decir que en 4 años sólo se ha tenido dos cancelaciones de arribos de cruceros, por mal tiempo y por problemas mecánicos de estos enormes hoteles flotantes.

En el caso del Puerto de Majahual, Quintana Roo, existe un promedio del 30 % de cancelación de cruceros, esto habla de la calidad de atención y lo seguro que es API Progreso.

Así que el problema radica en los servicios públicos actuales que son deficientes, pues no se cuidan las playas que son la carta de presentación, porque hasta los prestadores de servicios deben actualizarse, mejorar y no quedarse estancados.

El Homeport que se tenía desapareció, como se recordará inició en el 2010 y en el 2015 se fue por falta de promoción, por parte de la empresa a cargo Pullmantur.

Como buena noticia, se anunció el regreso de la empresa Royal Caribean con su flota de cruceros que empezaría en noviembre del 2017, con un arribo semanal, y para el 2018 serán ya dos barcos.

En breve se dará la inauguración de una plaza comercial a la orilla del mar, ubicado entre el muelle de arcos y el muelle de pescadores, pues la concesión será otorgada en este próximo año.