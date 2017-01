La historia de Progreso continúa escribiéndose. Desde ayer sábado ha comenzado a escasear el agua potable, ya que desde la noche del viernes comenzó a llegar a las casas con mínima presión, debido a que la CFE realizó el corte de energía al Sistema Municipal de Agua Potable de Progreso, por falta de pago de un millón de pesos sin que el alcalde José Isabel Cortés Góngora, de extracción turquesa, diera solución al problema.

Lamentablemente, este sábado, Luis Méndez y Margarita Luna dieron a conocer que fueron al Palacio Municipal, porque éstos han pagado su consumo de agua y apenas les llega por chorritos a sus hogares, pero en la Presidencia Municipal, a las 10 horas, sólo estaba la asistente, quien dijo no saber nada del citado problema, según cita Por Esto.

Rafael Muñiz Vázquez, presidente del Comité Cívico Popular de Morena, dijo que esta actitud del Alcalde deja clara la postura de no sacar adelante al municipio de Progreso, porque el problema se registra justamente cuando estamos en plenas vacaciones de invierno.

Seguramente los integrantes del Cabildo pasarán un buen fin de año, ya que después de saber cuánto cobran los priistas, quizá se han aliado con los turquesas. Por eso, todo lo mal que hace José Isabel Cortés Góngora lo aplaude el partido tricolor. Por lo tanto, en Progreso no hay oposición.

Todo parece indicar que los tres priistas ya les han llegado al precio; por eso aprueban las cuentas del Gobierno Municipal y dicen que “no pasa nada”, pero no hay avance de obra. Progreso está sucio y abandonado, sumido en baches y muchas necesidades, para poder desarrollarse.

Pero este fin de año, al inicio de las vacaciones de invierno, en diversas partes del puerto, el servicio de agua potable quedó sin presión y la ausencia del liquido vital se nota en las zonas marginadas como la Ciénaga 2000 y los fraccionamientos lejanos al puerto como Nueva Yucalpeten, Héctor Victoria Aguilar y Fovissste, donde apenas goteaba el agua esta mañana.

Pero en el primer cuadro de la ciudad, el agua llegaba a las tomas chorreando, por lo cual la presión del sistema, hasta esta noche era muy limitada, llegando sólo a la toma principal de los predios.

