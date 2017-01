PROGRESO.– Una vecina de este puerto denunció, a través de las redes sociales, el presunto abuso policíaco por parte de tres elementos uniformados de la corporación local, quienes la despojaron de su motociclieta bajo el argumento de que no contaba con los papeles de su unidad.

Los agentes fueron fotografiados y las imágenes fueron publicadas por Nury Lilly Tintoré con el siguiente texto:

Estos policías son unos desgraciados me quitaron mi moto solo por no tener mi factura a la mano. Ojalá que así trabajaran a mi hermana le robaron una moto nueva y no hicieron nada. Me da asco la policía de progreso por mas que les dije que en mi casa la tenía no hicieron caso