PROGRESO.– Tras ser despedida del Ayuntamiento de Progreso por el alcalde “turquesa” José Isabel Cortés Góngora, en días pasados, la joven Nayeli Ramírez Medina, ex fotógrafa personal del presidente municipal reveló que su cese fue producto de represalias del edil al enterarse que ella se incorporó recientemente a la directiva estatal del Partido Encuentro Social (PES).



ROCHEL Y FREDDY SANTOS CONTROLAN EL AYUNTAMIENTO…

La ex fotógrafa de Cortés también reveló que uno de los grandes errores del alcalde José Cortés es compartir el poder municipal con sus dos principales asesores: Daniel Rochel y Freddy Santos, el Oficial Mayor, pues el alcalde no puede tomar decisiones solo, siempre hace lo que sus asesores le señalan y eso lo ha llevado a caer en múltiples errores.

(Como se sabe, el meridano Daniel Rochel también fue asesor de ex alcalde priista Daniel Zacarías y rápidamente se acomodó como aliado de Cortés desde antes de que terminara su trabajo con el priista. Por su parte, Freddy Santos, originario de Izamal, es también Secretario General del Sindicato de Taxistas, en donde el alcalde también encabeza la Cooperativa que es propietaria de los predios propiedad del sindicato de choferes, de ahí su cercanía con el primer edil).

A raíz de este control que Rochel y Santos ejercen sobre el alcalde y toda la administración, muchos aún se preguntan dónde quedó la trillada frase de Cortés de

“Progreso para los progreseños”, pues el puerto es manejado por dos foráneos.

ORDAZ, UNO MÁS QUE SOLO DICE QUE SÍ A TODO…

Del Síndico Enrique Ordaz, hermano de la aspirante a la alcaldía Maricamen Ordaz Martínez y quien también es señalado como uno de los asesores del edil, la fotógrafa despedida señaló que éste no tiene mayor influencia en las decisiones del alcalde, los únicos que lo controlan son Rochel y Freddy Santos… “Ordaz, es uno más que solamente dice sí a todo para quedar bien con el presidente”, indica.

Enrique Ordaz, según se ha documentado en diferentes medios de comunicación y declaraciones de ex funcionarios, también ha sido señalado como proveedor del Ayuntamiento, lo que representa un delito, pues a través de la imprenta Nadal que administra con su ex esposa, se dedica a vender todo tipo de trabajos e insumos al gobierno municipal.

La ex fotógrafa es conocedora de todo lo anterior pues era cercana colaboradora de Cortés y su labor era en las oficinas de la Presidencia Municipal.

Durante la entrevista, Nayeli Ramírez señaló que a raíz de que decidió concluir sus estudios profesionales, solicitó su cambio laboral al turno vespertino, pero siempre bajo las órdenes del alcalde José Cortés y no del Jefe de Prensa, Daniel Uicab Polanco, ex priista que laboró en la pasada administación y que se sumó al proyecto turquesa recomendado por el grupo “pepista”.



MANEJABA LAS CUENTAS OFICIALES…

Debido a la cercanía que tenía con el alcalde José Cortés, Nayeli Ramírez también manejaba la cuenta personal del alcalde turquesa en Facebook, la cual no se actualiza desde principios de este mes, así como las cuentas oficiales de la asociación civil Xiimbal Progresando Unidos, uno de los brazos operativos de Cortés durante su campaña y su actual gobierno, y cuyos miembros, según fuentes de palacio, también cobran en la nómina municipal.

FILTRACIÓN DE INFORMACIÓN…

Como informamos en exclusiva, y antes que cualquier otro medio, la fotógrafa y quien fuera una de las principales colaboradoras del ex alcalde fue despedida en medio de nuevo escándalo, pues aunque le pusieron como pretexto su “traición” al afiliarse a otro partido, la realidad fue que el presidente y cercanos colaboradores han iniciado una “cacería” en contra de quienes están filtrando información clave del palacio municipal, así como los movimientos de los principales funcionarios y regidores pues las cosas que ocurren en palacio se saben a pocas horas o días de que pasan, por lo que ya es más que evidente la fuga de información que se registra en el “palacio turquesa” y se encuentran desesperados tatando de buscar culpables.

Lo cierto es que la actual administración está de salida y muchos ya buscan colocarse con los aspirantes a la alcaldía para tratar de garantizar su trabajo en el futuro y a raíz de eso filtran información a los adversarios del edil turquesa.



DESPEDIDA POR PERTENECER A OTRO PARTIDO, CUANDO EL AYUNTAMIENTO ESTÁ LLENO DE PRIISTAS…

Como se sabe, el alcalde llegó al poder postulado por el Partido Nueva Alianza, el PRD y el PT, así como con el apoyo de varios grupos de priistas que se opusieron a la candidatura de la priista Jéssica Saidén Quiroz en el 2015.

En ese entonces, como la propia ex candidata reveló en una rueda de prensa, los traidores del PRI fueron la hoy diputada local María Ester Alonzo Morales -quien solicitó licencia al Congreso y quien convalece tras una operación-, la actual diputada federal Lucelly Alpizar Carrillo, el empresario Luis Alonzo Morales, el ex alcalde Enrique Magadán Villamil, así como el ex alcalde Jose Blanco Pajón y su esposa, la ex diputada y hoy aspirante a la alcaldía, Maricarmen Ordaz Martínez.

A pesar de que la actual está llena de trabajadores de esos mismos grupos priistas, al alcalde José Cortés no le pareció que Nayeli Ramírez pertenezca a otro instituto político, en este caso el PES.

Desde el inicio de la administración, la propia gente de esos grupos que traicionaron al PRI se enlistaron para trabajar en la comuna turquesa, y ahora al ver el barco hundiéndose buscan quedar bien para colocarse en la siguiente administración.

La joven señala que hay cosas que no están bien en la administración y por ese motivo, entre otros, ella consideró trabajar en favor de otro proyecto con Encuentro Social.



“NUNCA PERTENECÍ A NUEVA ALIANZA”…

-Yo siempre apoyé al señor desde que comenzó con sus aspiraciones, estuve con él de forma institucional y cumplí con todo, hasta que me dio de baja de forma verbal luego de que me mandó a llamar a su oficina. Nunca pertenecí a Nueva Alianza- señaló la joven fotógrafa.

-El alcalde me cuestionó sobre mi militancia en el Partido Encuentro Social, pero yo solo me limité a agradecerle la oportunidad de poder trabajar en la administración. Él me despidió, pero no lo hizo por escrito y hablamos para llegar a un acuerdo y que me liquiden conforme a la Ley. Días después del cese, la joven fue liquidada por poco más de dos años de labores, considerando también el pago de sus vacaciones, pues nunca salió de vacaciones en dos años de trabajo y su aguinaldo. (ProgresoHoy.com)