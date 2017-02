PROGRESO.– Un nuevo accidente ocasionado por negligencia, y que por suerte no arrojó lesionados ni víctimas que lamentar, se registró ayer en las instalaciones de la terminal remota, donde se hundió una embarcación propiedad de la Administración Portuaria Integral (API) de Progreso.

La embarcación hundida es popularmente conocida como “La mandarina” -por su color anaranjado-, de unos 30 pies de eslora y casco de fibra de vidrio, la cual es utilizada para las labores de vigilancia y colocación de señalamiento marítimo en el puerto de altura.

La embarcación se hundió en las inmediaciones del muelle de Pemex, cuando la lancha pasó por la popa del remolcador Tepal Cheem, propiedad de la empresa Equimar, de Camilo Campos.

Por la gran fuerza que tienen estas embarcaciones que sirven para el atraque y desatraque de los grandes buques, la pequeña “Mandarina” pantoqueó ante la fuerza de la propulsión y se hundió. Por suerte, según nos reportan, no hubo lesionados y los tripulantes fueron rescatados por el personal del mismo remolcador. Los hechos, según indicaron, fueron ocasionados por navegar de forma negligente, pues el remolcador estaba en maniobra y la lancha no debió pasar cerca del remolcador. De ahí que el personal que controla esta embarcación parece no estar capacitado para ese fin.

El hundimiento, según reportes de trabajadores, ocurrió alrededor de las 6 de la tarde de ayer sábado.

LA API NO REPORTA ACCIDENTE A CAPITANÍA…

Por otra parte, fuentes de la Capitanía de Puerto de Progreso confirmaron a ProgresoHoy.com que el accidente no fue reportado por la Administración Portuaria Integral de Progreso que dirige Raúl Torre Gamboa.

La fuente consultada al respecto, confirmó que los accidentes portuarios deben ser reportados de inmediato a la Capitanía, pero en este caso el percance “no aparece en la bitácora diaria que se recibe desde temprano” en la Jefatura de Navegación de la dependencia.

Se ignora cómo se ha procedido para el salvamento de la lancha “La Mandarina”, que según los reportes permanecía hasta ayer hundida en la zona, luego de que los tripulantes fueron rescatados y puestos a salvo por el personal del remolcador “Tepal Cheem”.

Se intentó consultar directamente al titular de la Capitanía de Puerto, el capitán Bernardo Crespo Silva, para conocer más detalles de los hechos, pero no respondió a las llamadas telefónicas. (ProgresoHoy.com)