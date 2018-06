“Sí se pueden cambiar las cosas”: Julián Zacarías

http://www.eluniversaltv.com.mx/videos/v_1_8dl8k0tt.html

CIUDAD DE MÉXICO.– Integrantes de la corriente Nueva Izquierda en el Partido de la Revolución Democrática (PRD) dieron a conocer un audio en el que participan el ex delegado de la Cuauhtémoc por Morena, Ricardo Monreal Ávila, y el gobernador de Chiapas por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Manuel Velasco, y donde supuestamente se comprueba el pacto que mantiene Morena con el PRI y sus partidos aliados.

En conferencia de prensa, encabezada por el líder de Nueva Izquierda, Jesús Ortega, los perredistas afirmaron que el audio llegó de manera anónima este lunes a las oficinas del PRD en la capital del país, y se avala el financiamiento de actividades proselitistas de Morena por parte del gobierno de Chiapas, con dinero que pertenece al erario público.

En el audio que dieron a conocer los Chuchos, Monreal llama “hermano” y “amigo” a Velasco, y juntos buscan la manera de solucionar el problema suscitado en 2015, cuando tres jóvenes fueron detenidas en el aeropuerto de Tapachula, Chiapas, con un millón de pesos en maletas que fueron identificadas como propiedad de Ricardo Monreal, y para lo cual unen a la conversación al entonces procurador general del estado, Raciel López Salazar.

Las detenidas en ese año fueron Benelly Jocabeth Hernández Ruelas, María Lizeth Semenow Ayala y Sofía Olvera Castro, quienes, según lo explica López Salazar en el audio, no debían declarar, pero al final den su versión de los hechos porque, de lo contrario, serían procesadas directamente, y mencionan que viajaban con Monreal rumbo a la Ciudad de México. “Monreal iba atrás de ellas, y se fue del aeropuerto, suena feo pero prácticamente las utilizaron”, señaló Jesús Ortega.

En el material de audio, Monreal pregunta a Velasco “¿Cómo va su asunto?”, pues las jóvenes declararon, a pesar de que al principio López Salazar recomendó que no. Velasco comenta lo que hasta el momento le ha informado su procurador, que “esperan órdenes de México”. “Le van a dar indicación más adelante, les recomendaron cuidar todos los detalles”, dice el gobernador.

Luego de que Velasco le dé la indicación a López Salazar de quedarse donde están las detenidas, y “hablarle en chinga” si ve algo extraño, Monreal le recomienda al gobernador Velasco contactar directamente con “el amigo” en la capital para que agilicen la solución del problema, a través de un sistema de mensajes cifrados, para lo cual le comparte el PIN 287E85FC.

“¿A quién se refieren cuando dicen “al amigo” que está dando indicaciones para que liberen a las jóvenes? ¿Quién tiene fuerza para ordenar a la Procuraduría General de la República, al delegado de la PGR en Chiapas? ¿Quién tiene fuerza para ordenarle al gobernador del estado y que es amigo de Monreal, al menos por sus palabras?”, cuestionó Jesús Ortega.

Aunque no quisieron acusar a nadie directamente, los Chuchos aseguraron que hay material suficiente para que la PGR reabra la carpeta de investigación sobre el caso, actualmente congelada, y adelantaron que presentarán las pruebas para que se dé con los responsables.

“Los posibles delitos podrían ser fraude, robo, peculado, la obstrucción de la justicia, podría decir que la mitad del código penal”, sostuvo Ortega.

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA LLAMADA:

-¿Si bueno?

-¿No está ahí nuestro amigo?

-¿quién habla?

RM -Monreal

-ah, perdón, ahorita contesta

MV -Bueno

RM -No me dejes solo, hermano

MV -No hermano, estoy presionando y no me contesta el PIN, ya le mandé tres PINS, te voy a decir qué me puso mi procurador porque está ahí con el delegado de la PGR, está ahí pegado. L estoy encargando el tema.

RM -Y qué te dijo

MV -A ver, ahí te va. Jefe, vine a ver al delegado, hasta ahorita, no tienen instrucción de México

RM -Mmmmm

MV -Le van a dar indicaciones más adelante. En este momento van a declarar las jovencitas. Les recomendaron cuidar todos los detalles.

Le puse, sí cabrón, pero necesito que ayudes a mi amigo.

RM -Si

MV- Sí jefe, en eso estoy pero este delegado dice que sigue esperando indicaciones de México. Sigo presionando

RM -No, es que debes de presionarlo porque se supone que el acuerdo es que ya van a salir ¿no?

MV -Pero yo a ti no te engaño, a mi, yo hablé con él desde la mañana y no han dado indicaciones

RM -Por eso, pues que las den

MV -Pásame a Raciel

RM -Porque sabes cuál es el tema, el tema es que a mí sí me dijo que se declarara así. Me dijo, este, sí que declare así y ya se van, este, porque si no se nos va a complicar lo otro. Pues si no, entonces para qué nos decían que fuera así, ¿no?

MV – Dame un segundo, ahorita le voy a marcar a mi procurador.

RM- Dile, y este, sobre todo lo que me interesa, bueno, ahí no puede hacer nada nuestro amigo. Tienen que recibir indicaciones de acá

MV- Espérame un segundo, no me cuelgues.

Pásame a Raciel rápido

RM- Sí, no te preocupes aquí te espero

MV- Agrégame en el PIN, hermano

RM- Si, fíjate que sí

MV- Es más seguro que estemos ahí en comunicación tú y yo. ¿Te lo doy?

RM- A ver, sí dámelo

MV- Es 287E85FC

RM- Está bien, bueno dime

MV- A ver espérame aquí está el procurador

¿Qué pasó Raciel? Con el tema de mi amigo que te encargué. Ajá. Espérame, te voy a poner en altavoz porque el te va a escuchar y quiero que nos des toda la información.

A ver, te escucho

¿Qué pasó?

RL- Sí, entonces hablé este con el delegado para ver si tenían alguna línea en específico. Yo siento aquí, este, él estaba informando precisamente a la Ciudad de México y en ese momento estaban, iban a declarar las muchachas.

En un principio, nosotros en el apoyo que le habíamos dicho, porque ellos iban a consignar. Entonces, en un principio nosotros les aconsejamos que no declararan, que no declaran nada para estructurar su declaración posteriormente, en caso de que vayan a ser consignadas para moverlo allá en el juzgado federal y obtener su libertad.

Pero le pusimos una ahí con el fiscal, se entrevistó con las familias y ellos habían recibido la indicación que mejor declararan, verdad, que mejor declararan a fin de que se les ayudara dentro de la averiguación previa.

Entonces, así lo estaban haciendo, así lo están haciendo y el delegado estaba informando a la Ciudad de México porque le están informando paso por paso, allá en la Ciudad de México, verdad, yo siento que con la finalidad de que sí lo van a apoyar.

RM- Qué bueno

RL- Al final estas muchachas no son el objetivo, verdad

MV- Ok, entonces tú sentiste que no hay ánimo de chingar

RL- No hay ánimo, no hay ánimo, no hay ánimo

MV- ¿Seguro?

RL- Sí, seguro jefe

MV- Bueno quédate ahí. A ver, te voy a pedir un favor, quédate ahí y estame informando para que cuando veas cualquier cosa me hablas en chinga.

¿Oye, pero tú por qué me habías dicho que recomendabas que no declararan?

RL- Ah bueno, porque en un principio cuando nosotros pedimos ayuda allá, allá en Tapachula, dijeron que no, que los iban a consignar, que los iban a consignar, entonces, para que no declararan ellas, porque en la entrevista previa que les hicieron, estaban este, eh eh citando al amigo, ¿ya me entendió?

MV- Mmmmm

RL- O sea las entrevistan a ellas y dicen, no pero es que íbamos con fulanito, sutanito y así, verdad, entonces como las iban a consignar.

Entonces dije no no no no, que no declaren para que no lo mencionen a él, y ya en la declaración en el juzgado, ya se les reestructura su declaración para sacarlo a él y protegerlos. Esa era la estrategia que se iba a utilizar.

MV- Bueno a ver, quédate ahí pendiente por favor no, te encargo mucho

RL- Yo estoy pendiente señor, claro que sí

MV- Y presiona para que se arregle rápido, me entiendes

RL- Sí señor, vamos a estar pendientes

MV- Gracias, gracias

RL- Sí señor

RM- Sí, entonces, lo que debemos de hacer amigo es

MV- Pero lo que me dijo Raciel es que no siente con línea de chingar, pero tampoco le han dicho ya arréglalo

RM- Nada, claro

MV- o sea

RM- Pero yo digo que están esperando y por eso es importante, se supone a mí me mandó decir que sí, a ti te dijo que sí, nomás hay que estar ahorita con el, mándale PIN

MV- Yo hablé con él dos veces hoy

RM- Perfecto, perfecto

MV- Pero él debe saber que es para ese tema, porque en la mañana que le hablé ya estaba informado. Me dijo, ya sé para qué tema me hablas, ya me buscaron

RM- Si

MV- Le dije bueno, me tomé la libertad de decirle que ya había hablado contigo

RM- Sí, que bueno

MV- Le dije ya hablé con nuestro amigo y me pidió que yo fuera el conducto para que nos ayudes con este tema, este es un tema que, todos andamos en esto.

Me dice, me queda claro. Luego me dijo David que ya habías hablado tú con él, entonces ya me quedé más tranquilo.

RM- Si si, pero a mí me interesa mucho porque una voz tuya es más importante, una voz tuya

MV- Yo donde hablo con el directo es con el PIN, ahorita le voy a volver a aventar otro PIN

RM- Dile que estoy aquí a la espera

MV- Estoy a la espera de que le cumplamos en lo dicho a nuestro amigo

RM- Ándale, de que le cumplamos a nuestro amigo, ya están caminando las cosas pero no han

MV- Y ya allá en mi tierra nomás están esperando la indicación

RM- Exacto, órale, sale

MV- Sale hermano

RM- Aquí estoy pendiente y mándale otro pinaso por favor

MV- Sí, un abrazo