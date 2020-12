Ayuntamiento de Progreso afrontará un difícil 2021 ante recortes federales y mínima recaudación

EL DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA DEL AYUNTAMIENTO, EMILIO GÓNGORA, REITERÓ QUE LA PROPUESTA PARA COBRAR UN NUEVO DERECHO POR CARGA PESADA ES UNA NECESIDAD APREMIANTE PARA ATENDER LA REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO / ACUSAN TINTES PARTIDISTAS EN EL RECHAZO A UNA SOLICITUD

PROGRESO.– El cobro de un nuevo derecho por el tránsito de unidades de carga de pesada a importadores y exportadores es una necesidad para el municipio que ha visto seriamente afectada su captación de recursos propios a raíz de la pandemia, señaló el Director de Finanzas y Tesorería del Ayuntamiento de Progreso, C.P. Emilio Góngora Ortegón.

Recordó que por muchos años, las unidades de carga pesada que suben o bajan con importaciones o exportaciones de la terminal remota transitan por las calles del puerto, las cuales resultan severamente dañadas y no existen cobros o captación de recursos propios para dar mantenimiento a esas arterias que mes a mes se deterioran por el intenso tráfico de los tractocamiones.

*** NOTICIA RELACIONADA:

Diputados rechazan creación de nuevo cobro por carga pesada en Progreso

A casi un mes de que la propuesta fuera rechazada por segunda ocasión por diputados en la Comisión de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal del Congreso Estatal, el funcionario municipal señaló que el nuevo cobro que propone el Ayuntamiento de Progreso no es un capricho, y se intentará nuevamente solicitar al Congreso Estatal la aprobación del nuevo derecho, pues no afecta a los ciudadanos, y por el contrario, sí los beneficia, pues los recursos que se captarán servirán para continuar con los trabajos de bacheo de calles que se realizan en todo el municipio.

Góngora Ortegón señaló que la pandemia afecta de forma notable las finanzas municipales, además de que la Federación ha anunciado importantes recortes a los municipios, el 2021 se perfila como un año muy complicado, por lo que urge tener una mayor captación de recursos.

Góngora Ortegón recordó que tan solo para 2021, el Gobierno Federal ya anunció recortes a los tres principales ingresos de los municipios del país: recortes de $3,300 MDP del Ramo 23; recorte de $1,000 MDP a Fortamun y recorte de $984 MDP al Fondo de Aportaciones de Infraestructura (Fais).

-Esto nos deja a todas luces sin los recursos necesarios para continuar, por lo que se requiere captar nuevos recursos como es el caso de este derecho que no afectará a los ciudadanos, solo a los exportadores e importadores que transiten con carga pesada- indicó.

DETALLES DEL PROYECTO…

Emilio Góngora dijo que resulta preocupante que una de las principales opositoras al proyecto del nuevo cobro sea la diputada local progreseña Lila Rosa Frías Castillo, quien como porteña sabe que Progreso ha resultado seriamente afectado por la pandemia y requiere de mayor captación.

Lo peor, dijo el entrevistado, es que tanto a ella como a los demás diputados de la comisión, se le explicó que este nuevo derecho no afectará a los habitantes de Progreso, sino únicamente a importadores y exportadores a quienes se les pretende cobrar $50 pesos por día, por transitar desde o hacia el puerto de altura.

Góngora señaló que él personalmente realizó la exposición de motivos del proyecto ante los diputados, quienes incluso solicitaron modificaciones, pero a final de cuentas lo rechazaron, a pesar de que se incluyeron sus observaciones.

Explicó que entre las modificaciones que solicitaron, pidieron especificar que el cobro sólo se realizaría a los que transitan en primer cuadro de la ciudad; que el cobro solo se aplique a camiones de mas de 10 toneladas y que se especifique en el proyecto el destino del recurso, que es para la repavimentación de calles.

-Todo eso se incluyó, porque así lo pidieron los diputados, pero a final de cuentas, lo rechazaron por mayoría con cinco votos en contra y cuatro a favor- dijo.

-Esto me lleva a pensar que el rechazo de los diputados obedece únicamente a motivos políticos, pues ya estamos en período electoral y no es posible que con todo y las modificaciones que ellos mismos pidieron, no lo hayan aprobado- añadió. Como se sabe, la diputada local suena como aspirante a la alcaldía de este puerto por el PRI y su «oposición» es evidentemente con tintes partidistas, indicó.

El entrevistado señaló que pese a eso, el Ayuntamiento de Progreso realizará más adelante una nueva solicitud al Congreso y continuará implementando diversas propuestas y estrategias para mejorar la captación de recursos propios para garantizar servicios a los ciudadanos del municipio. (ProgresoHoy.com)