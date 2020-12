Colegio Electoral confirma a Biden como próximo presidente de EE.UU.

EE.UU.– El Colegio Electoral de Estados Unidos confirmó que el próximo presidente del país será el demócrata Joe Biden, quien obtuvo 306 votos electorales frente al actual mandatario, el republicano Donald Trump, quien consiguió 232 votos.

Con el voto de los numerosos delegados de California, donde Biden se impuso por un 63 por ciento de los sufragios, el demócrata superó ampliamente la cuota necesaria para llegar a la Casa Blanca, establecida en 270 votos electorales. Aunque aún falta el resultado de Hawái, se espera la validación de su victoria.

Ese cómputo también ratifica la elección de su compañera de fórmula, la senadora Kamala Harris, que será la primera mujer que ocupará el cargo de vicepresidenta de Estados Unidos cuando ambos lleguen al poder, el próximo 20 de enero.

Algunos aliados de Trump han especulado con la posibilidad de impugnar el resultado el 6 de enero, cuando el Congreso valide formalmente el recuento del Colegio Electoral. Esta estrategia tiene una posibilidad de éxito prácticamente nula, pero sería una muestra más del estado de profunda división con el que Biden comenzará su Presidencia.

Trump evita el tema y anuncia la salida de William Barr como fiscal de EU

Trump no reaccionó inmediatamente a la noticia del Colegio Electoral, pero, en un aparente intento de distracción, acudió poco después a Twitter para anunciar que el fiscal general William Barr, con quien ha tenido fuertes desacuerdos por el tema electoral, dejará su gabinete en los próximos días.

«Acabo de tener una reunión muy agradable con el fiscal general Bill Barr en la Casa Blanca. Nuestra relación es muy buena, él ha hecho un trabajo excepcional. Como lo dice su carta, Bill va a dejar el cargo justo antes de Navidad para pasar las fiestas con su familia», informó el mandatario en Twitter.

…Deputy Attorney General Jeff Rosen, an outstanding person, will become Acting Attorney General. Highly respected Richard Donoghue will be taking over the duties of Deputy Attorney General. Thank you to all! pic.twitter.com/V5sqOJT9PM

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 14, 2020

«Cambiemos la página», afirmará Biden durante su discurso

Mientas el Colegio Electoral deliberaba los resultados, el ahora presidente electo pedirá a los estadunidenses que «pasen la página» tras unas elecciones plagadas de polémicas, principalmente por los partidarios de Trump, de acuerdo con extractos de se discurso que el demócrata pronunciará esta noche, que ya publicaron integrantes de su campaña.

«Ahora es el momento de pasar página. Unirnos. Sanar», dirá Biden «En esta batalla por el alma de Estados Unidos, prevaleció la democracia (…) La integridad de nuestras elecciones permanece intacta».

Biden está dispuesto a declarar que «ni siquiera un abuso de poder» puede detener una transición pacífica de poder en los Estados Unidos después de las elecciones del mes pasado, un golpe a la negativa del presidente Trump a aceptar la derrota.

“Si alguien no lo sabía antes, lo sabemos ahora. Lo que late en lo profundo de los corazones del pueblo estadounidense es esto: democracia ”, planea decir Biden en su discurso. «En Estados Unidos, los políticos no toman el poder, la gente se lo concede». La llama de la democracia se encendió en esta nación hace mucho tiempo. Y ahora sabemos que nada, ni siquiera una pandemia, o un abuso de poder, puede apagar esa llama «.

Polémicas mientras se deliberaba en el Colegio Electoral

La votación este lunes del Colegio Electoral para ratificar a Biden estuvo marcado por las amenazas contra los delegados de Michigan, así como por la presencia del matrimonio Clinton y de la afroamericana Stacey Abrams, artífice de la victoria demócrata en Georgia.

La votación comenzó a las 10:00 horas locales en tres de los 50 estados del país: Indiana, Tennessee y Vermont. Hasta ahora, la vista ha estado puesta en el estado clave de Michigan, donde el legislativo estatal ha cerrado a cal y canto debido a «amenazas creíbles de violencia» contra los compromisarios del Colegio Electoral, según dijo a la prensa una vocero de la Cámara Baja.

Sobre las 14:00 horas locales, comenzó la reunión dentro del parlamento estatal y la gobernadora de Michigan, la demócrata Gretchen Whitmer, fue la encargada de inaugurar el acto.

«Esta fue una elección histórica (…) Michigan eligió a un ganador claro para el cargo de presidente de Estados Unidos. El pueblo ha hablado. La nuestra fue una elección segura y justa», manifestó desde el podio de la cámara.

Mientras tanto, en el exterior, una treinta de simpatizantes del presidente saliente, Donald Trump, se concentraron para intentar interrumpir en el edificio, pero la policía estatal les negó la entrada.

Finalmente, en silencio, los compromisarios del Colegio Electoral depositaron a favor de Biden los 16 votos que le corresponden en el Colegio Electoral a Michigan, donde el demócrata ganó el 51 por ciento del voto popular frente al 49 por ciento de Trump, que se hizo con ese estado clave en 2016, cuando venció a la demócrata Hillary Clinton.

Precisamente, la ex candidata y su marido, el ex presidente Bill Clinton, votaron hoy por Biden como parte de los compromisarios del estado de Nueva York. Normalmente, los delegados del Colegio Electoral son nombrados por los partidos de cada estado y, algunas veces, son personalidades importantes como los Clinton, aunque otras veces son activistas.

En Georgia, por ejemplo, una de las 16 compromisarias fue la afroamericana y demócrata Stacey Abrams, quien después de perder las elecciones por la gubernatura del estado en 2018 fundó la organización Fair Fight para luchar contra quienes quieren impedir el sufragio de miembros de las minorías afroamericana e hispana.

Abrams hizo un importante esfuerzo para movilizar el voto en Georgia, donde Biden se convirtió en el primer demócrata en ganar desde 1992. El voto del Colegio Electoral es un mero paso burocrático, pero este año ha ganado importancia por los intentos de Trump de socavar el proceso.

El mandatario, que dejará el puesto el 20 de enero, hasta ahora no ha reconocido su derrota en los comicios del 3 de noviembre y ha presentado varias demandas en estados claves para alegar, sin pruebas, que hubo fraude electoral en el voto por correo, que usaron millones de estadunidenses por la pandemia.